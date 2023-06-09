Путин назвал потери ВСУ при контрнаступлении превышающими классические показатели Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе 9 июня 2023, 18:14 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин в Сочи провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которой политики обсудили вопросы сотрудничества стран и региональные проблемы. Путин отметил, что рад видеть Пашиняна и рад возможности снова поговорить о текущей ситуации в двустороннем плане и по региональным проблемам, передает ТАСС. Пашинян в ходе разговора назвал ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе кризисной из-за установления Азербайджаном КПП. По словам премьера, ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной, несколько месяцев нет газа и электроэнергии, ситуация в Лачинском коридоре остается также сложной. «Подчеркну, что продовольствие в Нагорный Карабах доставляют российские миротворцы в ограниченном количестве», – отметил он. Ранее Пашинян выразил недовольство переговорами 25 мая в Москве по теме разблокирования Лачинского коридора. ВЦИОМ: Путин и участники спецоперации возглавили список современников, которыми гордятся россияне ВЦИОМ: Путин и участники специальной военной операции возглавили список современников, которыми гордятся россияне 8 июня 2023, 14:24 Текст: Алина Власенко

Список современников, которыми можно гордиться, возглавили президент России Владимир Путин и участники специальной военной операции, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Назвать современников, которыми может гордиться страна, смог каждый второй опрошенный (49%). Первые строчки занимают президент Владимир Путин (19%) и военнослужащие, участники СВО (14%). Далее следуют другие политические деятели, спортсмены и ученые, говорится в сообщении на сайте ВЦОИМ.

На вопрос, какие значимые достижения произошли в стране за последние 10–15 лет, дал ответ каждый второй россиянин. Так, опрошенные говорили о воссоединении с Крымом и другими новыми регионами (11%), благоустройстве городов, развитии инфраструктуры, строительстве и ремонте дорог (9%). Часть россиян отметили развитие промышленности, производства и сельского хозяйства, в том числе космической отрасли (8%), развитие экономики, предпринимательства, успехи импортозамещения (8%), столько же указали на социальную политику, поддержку материнства и детства (8%). Среди других ответов звучали спортивные достижения последних 10–15 лет, Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу (8%), улучшение военной промышленности, строительство Крымского моста, общий рост уровня жизни в стране (по 5%). Также, согласно опросу, принять участие в праздничных торжествах в День России планируют 17% респондентов, но чаще россияне 12 июня будут работать (25%). Заниматься домашними делами планируют 22%, отдыхать на природе решили 21% россиян, а заниматься дачным участком намерены 20% респондентов. При этом 70% опрошенных знают, что 12 июня отмечается праздник День России. Опрос проводился 2 июня 2023 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет посредством телефонного интервью. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Путин назвал удар по Каховской ГЭС варварским преступлением Киева

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС. На сайте Кремля указывается, что Путин констатировал, что киевские власти с подачи своих западных кураторов делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории. Пример тому – варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Ранее в МИД России разрушение Киевом Каховской ГЭС назвали террористическим актом. Напомним, обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины привели к критическим разрушениям, при этом Киев отрицает свою причастность к этому. Новости СМИ2 Путин поручил ввести в российских школах черчение Кремль: Президент Путин поручил правительству в 2024 году ввести в российских школах уроки черчения

Фото: Яков Глинский/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин поручил правительству в 2024 году ввести в российских школах черчение, сообщили в пресс-службе Кремля. В поручении главы государства, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что правительству России в целях укрепления кадрового потенциала промышленности поручено с 2024/25 учебного года обеспечить освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования, а также изучение учебного курса «Черчение» на уровне среднего общего образования лицами, обучающимися по технологическому (инженерному) профилю. В документе уточняется, что срок исполнения поручения – 1 августа 2023 года. Ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин. Напомним, в начале апреля губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал президенту России Владимиру Путину просьбу представителей различных направлений промышленности – вернуть в школы урок черчения. Путин поручил рассмотреть вопрос локализации производства автомобилей для такси и каршеринга

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, используемых при оказании услуг по перевозке пассажиров легковым такси и каршеринга, сообщили в пресс-службе Кремля. В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что правительству России в целях стимулирования спроса на отечественную промышленную продукцию поручено до 1 августа 2023 года рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, используемых при оказании услуг по перевозке пассажиров легковым такси и услуг каршеринга, с учетом возможных объемов их производства российской автомобильной промышленностью. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Напомним, в конце мая московские таксисты начали массово жаловаться на сбой в работе спутниковой системы навигации GPS. Новости СМИ2 Путин назвал сроки размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Елизавета Шишкова

Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется после 7–8 июля, когда завершится подготовка сооружений для него, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Он подчеркнул, что все идет по плану. Сразу после завершения подготовки соответствующих сооружений начнутся мероприятия, связанные с размещением на территории Белоруссии соответствующих видов оружия, передает ТАСС. Кроме того, Путин заявил Лукашенко, что планирует обсудить с ним тему безопасности «с глазу на глаз». Напомним, главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики. Контроль над ядерным оружием остается за Москвой. Путин пообещал написать письмо бойцам в зону спецоперации

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что напишет письмо со словами поддержки военнослужащим в зону СВО. Он отметил, что на бойцах, которые ответственно выполняют свой долг, держится вся страна. Путин провел встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Глава региона рассказал, что в зону боевых действий отправляются письма от детей и ветеранов, передает ТАСС. «Если вы буквально пару слов напишете ребятам, я обязуюсь передать им лично. Для них это будет большим подарком. Я думаю, это будет хорошим подспорьем», – сказал Клычков президенту. На это предложение Путин ответил, что сделает это с удовольствием. Губернатор также рассказал о мобилизованном с позывным Депутат, который не соглашается отправиться домой на отдых спустя шесть месяцев службы, «пока не выполнит задачу». «На таких ребятах и страна вся держится», – сказал Путин. Новости СМИ2 Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Кремль: Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом

Фото: President of Russia/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин провел в среду телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщил Кремль. «Обсуждены актуальные вопросы многопланового российско-саудовского сотрудничества. Внимание, в частности, было уделено мерам по дальнейшему наращиванию торгово-экономических связей, реализации перспективных совместных проектов в сфере инвестиций, транспортной логистики, энергетики», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Кроме того, стороны рассмотрели тематику обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей. «С обеих сторон дана высокая оценка уровня кооперации в рамках ОПЕК+, позволяющей предпринимать своевременные и эффективные шаги для поддержания баланса спроса и предложения на нефть. Отмечена важность достигнутых в ходе недавней министерской встречи в Эр-Рияде договоренностей на этот счет», – сообщает Кремль. Также в ходе переговоров затрагивались различные аспекты российско-саудовского взаимодействия по линии других многосторонних организаций. Президент России и наследный принц Саудовской Аравии условились продолжать контакты. В воскресенье страны ОПЕК+ продлили решение о добровольном сокращении добычи нефти до конца 2024 года. В Кремле отмечали, что считают формат ОПЕК+ значимым для обеспечения стабильности на мировых энергетических рынках. Герасимов доложил Путину о результатах боя на Запорожском направлении 8 июня 2023, 19:07 Текст: Ольга Иванова

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов утром доложил президенту России Владимиру Путину о результатах ночного боя на Запорожском направлении. Об этом сообщил командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук, а также добавил, что накануне вечером «верховный главнокомандующий связывался с командующим войск военного округа, тот подробно доложил ему обстановку на нашем направлении», передает ТАСС. Ранее Минобороны России показало уничтожение украинской техники на Запорожском направлении. Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что украинские военные совершили попытку прорыва при помощи около 1,5 тыс. человек на Запорожском направлении. ВСУ потеряли 30 танков, 11 БМП и до 350 человек. За 7 июня украинская сторона потеряла 945 человек, 33 танка, 28 БМП, 38 боевых бронированных машин. Новости СМИ2 В Калиниграде стартовал фестиваль классической музыки «Кантата» «Русскую культуру невозможно отменить». Фестиваль «Кантата» в Калининграде представит музыкальную и образовательную программу

Фото: vk.com/kantatafest

Текст: Ольга Никитина

В рамках международного фестиваля классической музыки «Кантата», который пройдет с 7 по 12 июня на исторических площадках Калининграда, состоятся концерты с участием известных артистов, образовательные лекции, кинопоказы и мастер-классы. III Международный фестиваль классической музыки «Кантата» стартовал Калининграде. В программе – семь концертов с участием известных артистов, два музыкальных спектакля и образовательный цикл, посвященный классической музыке. Отдельным блоком в программе пройдут кинопоказы Российского общества «Знание». Зрителям покажут фильм, посвященный 150-летию со дня рождения С. Рахманинова, фильмы-победителей Всероссийского конкурса режиссерских идей проекта «Знание.Кино». Ранее в среду президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям фестиваля «Кантата». «Отрадно, что ваш замечательный проект состоялся и сегодня вновь объединяет на исторических и сценических площадках Калининграда участников и гостей из разных регионов России и зарубежных стран. Выполняя высокую просветительскую миссию, привлекая широкое общественное внимание к проблемам сохранения уникальных архитектурных памятников, он знакомит любителей искусства с классическими музыкальными произведениями, с творчеством талантливых исполнителей и коллективов», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Путин отметил, что фестиваль приурочен к 150-летию русского композитора Сергея Рахманинова, а также обратил внимание на богатую и насыщенную программу фестиваля и востребованные благотворительные инициативы. Глава государства выразил уверенность, что «форум пройдет с большим успехом, подарит присутствующим хорошее настроение и самые добрые, незабываемые впечатления». В заключение президент пожелал участникам, организаторам и гостям фестиваля всего наилучшего. В прошлом году со сцены фестиваля «Кантата» итальянский дирижер Фабио Мастранджело признался в любви к России и заявил, что Россия является первой страной в мире, «где еще до сих пор культура – на первом месте», тем самым подтвердив идею, что ни Россию, ни ее культуру невозможно подвергнуть отмене.

Предприниматель: Россия становится центром молодежной бизнес-дипломатии в Евразии Предприниматель Кабиров: Россия превращается в центр молодежной бизнес-дипломатии в Евразии

Фото: photo.roscongress.org

Текст: Дарья Волкова

Молодежный форум дает возможность начинающим предпринимателям из СНГ и ЕАЭС коммуницировать друг с другом, развивать бизнес в дружественных странах и укреплять межгосударственное сотрудничество. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал участник форума Артур Кабиров. Ранее на федеральной территории «Сириус» в Сочи открылся II Молодежный форум СНГ и ЕАЭС. «Благодаря усилиям нашего президента, Россия превращается в центр молодежной дипломатии и бизнес-сотрудничества евразийского пространства. Участие в этом форуме принимают молодые предприниматели из всех стран СНГ и ЕАЭС, а значит, у нас есть невероятная возможность познакомиться друг с другом, завести полезные контакты и продолжать общение и сотрудничество за пределами мероприятия», – рассказал Артур Кабиров, участник форума, чемпион мира по полиатлону, директор сети спортивных школ по девяти видам спорта. «Все мы столкнулись с одной проблемой – отсутствие возможности развивать бизнес в дружественных странах. И форум призван решить этот вопрос. Лично я выступил с инициативой создания единой молодежной бизнес-платформы, в которую будут интегрированы страны-участницы СНГ и ЕАЭС. Планируется, что там будут размещены бизнес-кейсы, информация об особых налоговых зонах и возможностях для инвестиций, создания бизнеса», – поделился собеседник. «Например, если я захочу развивать свой бизнес в Казахстане, то на этой платформе найдутся ответы на все интересующие вопросы. Там же получится заручиться поддержкой коллег из этого государства. Большое внимание будет уделяться помощи при коммуникации с органами власти, поскольку зачастую это становится одной из самых непростых задач для предпринимателя», – пояснил он. «Сложно спорить с тем, что молодежь – самая активная и инициативная возрастная группа населения. Мы стремимся общаться с такими же молодыми и активными предпринимателями из других стран. Отрадно видеть, что эти стремления и наши созидательные инициативы поддерживаются руководством дружественных государств», – подчеркнул Кабиров. «Кроме того, я бы обратил внимание на язык общения, который является преобладающим на форуме. Нас разделили на команды таким образом, чтобы мы все взаимодействовали с представителями стран СНГ и ЕАЭС. И именно русский язык стал доступным всем средством коммуникации. Сегодня мы закладываем основу дальнейшего молодежного сотрудничества в таком формате», – заключил Кабиров. В среду, 7 июня, на федеральной территории «Сириус» в Сочи открылся II Молодежный форум СНГ и ЕАЭС. Событие объединило 150 молодых ребят из девяти стран, помимо России. Страны-участники – Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Куба. Премьер-министр России Михаил Мишустин поприветствовал гостей и рассказал о совместных молодежных проектах. Например, «100 идей для СНГ», который рассчитан на активных, целеустремленных и творческих людей. «Мы очень рады, что наша молодежь дружит, вместе работает. Хочу сказать вам в целом о программах СНГ. У нас сегодня есть такая программа – «100 идей для СНГ». И мы ждем эти идеи. Нам очень важно строить наше Содружество так, чтобы было удобно, комфортно в том числе молодежи. (…) А особенно важно, что ожидает наша молодежь. В ЕАЭС мы также строим интеграцию. Хочу сказать, что в нашем объединении – 30% молодежи. Это примерно 55 миллионов человек. 55 млн – какая это сила!» – отметил Мишустин. Глава Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович выразил уверенность, что необходимо развивать молодежный обмен, знакомить молодое поколение с культурой евразийских стран, экономикой ЕАЭС. «В странах ЕАЭС молодежные организации совместно с университетами реализуют отдельные проекты, которые охватывают такие темы, как волонтерство, студенческий спорт, молодежная наука, предпринимательство, туризм, – отметил Мясникович. – Но эти проекты разрознены, их нужно масштабировать на пространстве ЕАЭС». Главным событием первого дня стала пленарная сессия «ЕАЭС для молодых: ожидание-реальность». На сессии эксперты обсудили уровень осведомленности молодежи о возможностях формата ЕАЭС, результаты и задачи на ближайшие годы, а также выявили точки роста. Новости СМИ2 Путин рассказал об отношении к легионерам в футболе Путин: Легионеры в футболе – это неплохо, но все хорошо в меру

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Текст: Алина Власенко

Легионеры в российском футболе – это нормально, если их количество находится в разумных пределах, заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Глава региона рассказал президенту, что в орловской футбольной команде все игроки будут местными, а легионеры в команду не попали.

«Легионеры – это неплохо, просто все хорошо в меру», – заметил в ответ на это Путин, передает ТАСС. В мае иностранным игрокам продлили разрешение на приостановку с российскими и украинскими клубами до середины 2024 года. Путин обсудил с Эрдоганом проведение международного расследования подрыва Каховской ГЭС Президенты России и Турции обсудили по телефону ситуацию вокруг Каховской ГЭС 7 июня 2023, 17:05 Текст: Антон Никитин

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию вокруг плотины Каховской ГЭС, сообщила канцелярия турецкого лидера. Как утверждает канцелярия турецкого лидера, в ходе разговора Эрдоган заявил о важности проведения всестороннего расследования взрыва на плотине Каховской ГЭС, чтобы не осталось никаких сомнений относительно обстоятельств произошедшего. Согласно сообщению турецкой стороны, Эрдоган предложил создать комиссию с участием российских и украинских экспертов, ООН и международного сообщества, включая Турцию, и заявил о готовности Анкары оказать содействие в этом, передает ТАСС. Кроме того, по версии канцелярии турецкого лидера, стороны также обсудили зерновую сделку: в ходе разговора Эрдоган заявил, что видит пользу в продолжении консультаций с ООН по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Как утверждает турецкая сторона, в ходе разговора Эрдоган заявил, что весь мир придает значение зерновому соглашению, которое играет важную роль в предотвращении глобального продовольственного кризиса. Эрдоган заверил, что Турция намерена продолжать прилагать усилия и оказывать поддержку для установления справедливого мира и окончания конфликта на Украине. Ранее Эрдоган предложил Зеленскому создать международную комиссию по Каховской ГЭС с участием России. Новости СМИ2 Путин обсудил с лидером ЮАР саммиты БРИКС и Россия – Африка Кремль: Путин обсудил с коллегой из ЮАР Рамафосой подготовку к саммитам БРИКС и Россия – Африка 7 июня 2023, 17:44 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин обсудил с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой подготовку к саммиту Россия – Африка в Петербурге и саммиту БРИКС в Йоханнесбурге, сообщила пресс-служба Кремля. В Кремле сообщили, что в ходе в телефонного разговора Путина с Рамафосой рассматривалось развитие стратегического партнерства России и ЮАР, затрагивался ход подготовки к запланированному на конец июля в Петербурге второму саммиту Россия – Африка и предстоящему в августе в Йоханнесбурге саммиту БРИКС, передает ТАСС. Кроме того, по сообщению Кремля, лидерами России и ЮАР был выражен настрой на продолжение тесной координации работы стран на международных площадках. Накануне канцелярия президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы сообщала о намерении лидеров шести стран Африки – Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР – обсудить с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским прекращение огня и установление мира на Украине. Путин поручил главе МЧС ликвидировать последствия затопления в Херсонской области 7 июня 2023, 18:48 Текст: Алексей Дегтярев

Главе МЧС России Александру Куренкову предстоит организовать ликвидацию последствий в зоне затопления в Херсонской области, соответствующее поручение министру дал президент Владимир Путин, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Путин поручил Куренкову организовать в зоне затопления, вызванного диверсией киевского режима на Каховской гидроэлектростанции, работу по помощи людям и ликвидации последствий этого бедствия, заявил Песков, передает ТАСС. Напомним, глава российского государства в беседе с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявлял, что удар украинской стороны по Каховской ГЭС – это террористический метод, которого придерживается киевский режим. Новости СМИ2 Песков сказал, когда Путин сообщит о решении об участии в выборах Песков ответил на вопрос о том, когда Путин сообщит о своем решении насчет участия в выборах в 2024 году 8 июня 2023, 13:47 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин своевременно сообщит о своем решении насчет участия в выборах главы государства в 2024 году, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он пояснил, что у выборов, и у начала предвыборной кампании есть свой график. «Об этом будет объявлено своевременно, здесь не нужно забегать вперед», – сказал Песков, передает ТАСС. Ранее Песков заявил о высоком уровне поддержки Путина среди россиян.