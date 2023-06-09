Эксперты рассказали, как социальной рекламе удается конкурировать с другим контентом

Эксперты рынка интернет-рекламы назвали основные тенденции в сфере социальной рекламы

За последние два года рынок социальной рекламы в интернете значительно вырос как по качественным показателям, так и по количественным. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали эксперты Сергей Гребенников и Андрей Воронков. Ранее стало известно о продлении срока приема заявок на конкурс на бесплатное размещение социальной рекламы в Сети для НКО.

«По итогам прошлого года рынок социальной рекламы, финансируемой государством, значительно вырос – он поднялся с 37 места на 15-е по расходам на рекламу среди отраслей. В большей степени это произошло за счет инвестиций в социальную рекламу со стороны государства. По итогам 2022 года они выросли почти в четыре раза», – рассказал Сергей Гребенников, директор РАЭК, член Общественной палаты РФ.

«Соцреклама подсвечивает актуальные проблемы, помогает привлекать внимание государства, бизнеса и просто неравнодушных людей к тому, что действительно важно. И если это качественная, визуально и содержательно интересная реклама, то ей удается конкурировать с другим контентом в борьбе за внимание зрителя», – отметил он.

«Однако во всем важна мера. И в контенте социальной рекламы тоже. По результатам нашего ежегодного исследования «Экономика Рунета», объем сегмента интернет-рекламы и маркетинга в 2022 году сократился на 10% относительно 2021 года и составил 389,2 млрд руб. Рынок интернет-рекламы на сегодняшний день претерпевает значительную трансформацию», – рассуждает эксперт.

«Необходимо соблюдать баланс и позволять игрокам ИТ-рынка самостоятельно принимать решения об участии в социальных акциях, рекламах и выборе контента на своих носителях. Мы несколько лет обращали внимание на проблемы производства и размещения социальной рекламы, связанные с ограниченным финансированием и, как следствие, невысоким качеством контента», – отметил он.

«Конечно, небольшие благотворительные фонды, общественные организации не могли пробиться с рекламой на крупные интернет-площадки. На сегодняшний день оператор социальной рекламы, которым и является ИРИ, следит, чтобы доля социальной рекламы на интернет-площадках составляла до 5% от общего годового объема рекламы ресурса. За 2022 год Институт провел 175 крупных федеральных кампаний соцрекламы. Объем показов баннеров в рамках квоты превысил 14 млрд рублей», – добавил собеседник.

«Но тут также важно соблюдать меру – регулирование размещения социальной рекламы необходимо проводить и со стороны представителей ИТ-бизнеса. Нужно учитывать мнение каждого участника рынка», – полагает Гребенников.

«Мы видим, что социальная реклама постепенно переходит в интернет, в цифровом пространстве ее становится с каждом годом больше. Тенденция была очевидна еще несколько лет назад: рост числа пользователей сети, времени, проведенном в интернет-пространстве, не могли не оказать своего влияния», – заместитель генерального директора АНО «ИРИ» по социальной рекламе Андрей Воронков.

«Кроме того, уровень воздействия соцрекламы в интернете за счет разных механик существенно выше. Данные ВЦИОМ говорят, что сегодня интернет – основная площадка для распространения соцрекламы», – добавил собеседник.

«Активные интернет-пользователи чаще телезрителей наталкивались на социальную рекламу. Это стало возможным в том числе благодаря изменениям в законодательстве РФ в области регулирования социальной рекламы в сети и появления оператора социальной рекламы в Рунете, которым мы являемся. Такая государственная политика простимулировала производство и распространение цифровой соцрекламы», – отметил он.

«Статистика говорит сама за себя. Социальная реклама поднялась с 51-го места и вошла в ТОП-15 рекламного рынка всего за два года. Это впечатляющий результат. На примере наших конкурсов на бесплатное размещение социальной рекламы для НКО мы видим, как она растет с точки зрения качества контента. За два года соцреклама стала более гибкой и адаптивной. Она перенимает опыт коммерческого сектора и постоянно совершенствуется», – заключил Воронков.

Ранее стало известно, что Институт развития интернета (АНО «ИРИ») продлил прием заявок на конкурс на бесплатное размещение социальной рекламы в Сети для некоммерческих организаций. Так, заявки на конкурс 2023 года негосударственные НКО могут подать до 16 июня включительно на обновленном сайте Оператора социальной рекламы (АНО «ИРИ» осуществляет функции оператора с 2021 года).

Предполагается, что итоги отбора будут подведены в августе 2023 года, а социальная реклама НКО-победителей будет размещаться в сети с сентября 2023 года по март 2024 года. Проекты должны соответствовать одному из тематических направлений, список которых указан в правилах проведения конкурса.