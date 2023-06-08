Росдетцентр поделился воспитательными практиками с мировым педагогическим сообществом

В Казани проходит Международный форум Министров образования «Формируя будущее», в рамках которого организована специализированная выставка. Активным участником экспозиции стал «Росдетцентр», эксперты которого рассказали о самых современных методиках в сфере воспитания детей и молодежи и о реализации главного вектора в современной системе образования – Новой философии воспитания.

Участники обсудили развитие современной инфраструктуры образовательных организаций и методической базы, реализацию внеурочной деятельности и программ повышения квалификации педагогов, большое место было уделено вопросам наставничества и воспитания.

В форуме приняли участие представители 31 страны, среди которых Египет, Катар, Бразилия, Оман, Сенегал, Мали, Зимбабве, ЦАР, Сирийская Арабская Республика, ОАЭ, Пакистан, Мьянма, Куба, Венесуэла, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и другие.

Министр просвещения России Сергей Кравцов поприветствовал гостей форума. В своем выступлении он рассказал зарубежным коллегам о достижениях российской системы образования, а также о самых ярких проектах и уникальных практиках. «Система воспитания – это часть образовательного процесса. Она прививает нашим школьникам приверженность традиционным ценностям, уважение к старшим, любовь к Родине – большой и малой. В школах есть спортивные клубы, школьные театры и музеи. Советники директоров по воспитанию готовы поделиться опытом и рассказать, как выстроена система формирования личности», – сказал он.

Эксперты Росдетцентра провели мастер-классы и поделились с российскими и иностранными специалистами инновационными практиками в области образования и воспитания. Росдетцентр – подведомственное учреждение Минпросвещения России – развивает четыре крупных проекта, и все они связаны одной главной миссией: воспитания достойного гражданина нашей страны на основе высоких морально-нравственных качеств и стремления к идеалам добра, справедливости, уважения к славной истории России.

Один из масштабных проектов Росдетцентра, «Навигаторы детства», сегодня объединяет более 22 тыс. специалистов по воспитанию в 49 регионах страны. Главное событие проекта – это конкурс, победив в котором, педагоги становятся советниками директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов рассказал, что принципы Новой философии воспитания, архитектурой и внедрением которой занимается Росдетцентр, могут с успехом применяться и за рубежом – в странах, где забота о культурном и патриотическом развитии подрастающих поколений входит в число национальных приоритетов.



«Новая философия воспитания – это синтез лучших отечественных и мировых практик в области педагогики. Ее глобальная цель – создание единого воспитательного пространства, в котором, дополняя друг друга, над гармоничным и профессиональным развитием ребенка работают образовательное учреждение, семья и общественные организации. Ведущая роль в данном процессе отведена советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями», – отметил Кудряшов.

