В Петербурге прошел первый в России Форум женщин Севера

Первый форум женщин Севера завершился прошел в Санкт-Петербурге, он завершился 7 июня. Участники обсудили проблемы коренных народов, сохранение их традиционной культуры, языков и укрепление роли женщины в развитии северных регионов.

В ходе пленарного заседания участники поговорили о доступности социальных услуг, образования и здравоохранения, сохранении традиционных форм хозяйствования, а также сбережении традиций и культурного наследия северных народов.

Внимание женщины также уделили улучшению социальной политики для повышения качества жизни семей с детьми из числа коренных малочисленных народов Крайнего Севера. Речь шла о выплатах и социальной поддержке многодетным и кочующим семьям. Участницы сессии уверены, что социальные проблемы кочевников и тех, кто ведет полукочевой образ жизни, должно внимательно контролировать государство, передает «Федерал пресс».

Участие в событии приняли представители народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В Петербурге собрались общественные лидеры коренных малочисленных народов, предпринимательницы, эксперты, педагоги, мастерицы традиционных ремесел. К работе подключились и представители власти.

Так, на торжественном открытии Первого форума женщин Севера с приветствием обратился президент России Владимир Путин. «Сегодня открываются новые возможности для вовлечения женщин, женских организаций в решение ключевых общенациональных задач, в том числе на Севере, Дальнем Востоке и в Сибири», – отметил глава государства в приветственном письме.

В своем выступлении глава Совета Федерации Валентина Матвиенко восхитилась северными женщинами и отметила, что они могут сыграть решающую роль и дать достойный ответ на все новые вызовы.

Первый Форум женщин Севера инициирован общественной организацией «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ». Главной миссией форума является укрепление роли женщин Севера, Сибири и Дальнего Востока России в построении устойчивого созидательного будущего коренных народов, основанного на традиционных ценностях.