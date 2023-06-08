В России импортозаместили воздушные фильтры для иностранных самолетов

Росатом и Аэрофлот импортозаместили воздушные фильтры для самолетов

Аэрофлот и АО «Наука и инновации» (управляющая компания научного дивизиона Госкорпорации «Росатом») заключили контракт на производство воздушных фильтров для систем вентиляции в салонах самолетов иностранного производства.

Производство данных фильтров по конструкторскому решению инженеров Аэрофлота обеспечили эксперты Физико-энергетического института имени А. И. Лейпунского, который входит в научный дивизион Росатома. Как сообщается в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе, многоэтапные испытания изделий, произведенных Росатомом, подтвердили их полное соответствие требуемому уровню безопасности. Расчетный ресурс отечественных фильтров превышает показатели зарубежных аналогов на 20-25%, что делает их экономически более эффективными.

Параллельно c работой над импортозамещением фильтров была решена задача по отработке применения других компонентов отечественного производства для их установки на иностранные воздушные суда. Эта практика использования компонентов разрабатываемых, производимых и устанавливаемых на самолеты по специальным процедурам PMA (Parts Manufacturer Approval), является широко применяемой за рубежом, говорится в сообщении. Внедрение идентичных процедур в отечественной гражданской авиации позволит повысить импортонезависимость с сохранением высокого уровня безопасности.

Росатом планирует продолжить сотрудничество с Аэрофлотом в целях дальнейшего расширения линейки импортозамещенных компонентов для самолетов иностранного производства.



