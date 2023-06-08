Лондон ввел новые санкции против Минска из-за поддержки Москвы

Правительство Великобритании ввело новый пакет санкций в отношении Белоруссии, ограничив импорт и экспорт ряда товаров, говорится в заявлении МИД королевства.

Как говорится в заявлении главы британского МИД Джеймса Клеверли, новый пакет санкций усиливает экономическое давление на президента Александра Лукашенко и его режим, которые «активно способствуют осуществляемым Россией военным действиям, игнорируя территориальную целостность Украины», передает ТАСС.

Вводимые санкции среди прочего предполагают запрет на импорт золота, древесины, каучука и цемента из Белоруссии, также вводятся ограничения на поставки в Белоруссию промышленного оборудования, денежных купюр и товаров, которые могут использоваться для создания химического и биологического оружия.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 51 физического лица и 220 юридических лиц, связанных с транспортной, коммуникационной и промышленной отраслями России и Белоруссии.