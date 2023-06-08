Эстонский евродепутат заявила об усталости Запада от опасений Грузии быть втянутой в конфликт с Россией

Депутат Европарламента от Эстонии Марина Кальюранд заявила об усталости западных партнеров от заявлений Грузии по поводу подталкивания ее к открытию второго фронта против России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В Брюсселе на заседании комитета «Евросоюз – Грузия» она сказала, что «члены Европарламента, коллеги из европейских институтов, западные партнеры уже устали слушать, как представители правительства Грузии и правящей «Грузинской мечты» говорят, что якобы мы желаем вовлечь Грузию в военные действия открытием второго фронта.

Как сообщает грузинский телеканал «Мтавари» («Главный»), Кальюранд назвала такие опасения руководства Грузии «кремлевским пропагандистским трюком и ложью».

По ее словам, в Европарламенте «не хотят войны для Грузии и грузинского народа».

«Мы помним войну-2008», – сказала она.

Европарламентарий, в частности, также назвала «неоднозначным» отношение Тбилиси к противостоянию Москвы и Киева.

«Власти Грузии упрямо не желают присоединяться к западным санкциям против России», – заявила она, подвергнув критике и восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией.