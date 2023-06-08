ЕК усмотрела в польском законе «О российском влиянии» нарушение принципов демократии

ЕК заявила, что польский закон «О российском влиянии» противоречит европейским нормам

Европейская комиссия направила Варшаве официальное уведомление о начале расследования в отношении закона «О российском влиянии», который противоречит европейским нормам.

Как говорится в заявлении Еврокомиссии, польский закон нарушает принципы демократии, принципы отсутствия у закона обратной силы, право на юридическую защиту и нормы Евросоюза по защите данных. ЕК подчеркивает также, что данный закон сам по себе является «необоснованным вмешательством в демократические процессы», передает ТАСС.



Польский закон вступил в силу 31 мая 2023 года.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Запад раскритиковал Польшу за борьбу с «российским влиянием».