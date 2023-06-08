Nasdaq отменил делистинг акций «Яндекса»

«Яндекс» добился от Nasdaq отмены решения о делистинге акций

«Яндекс» добился отмены принятого в марте решения американской биржи Nasdaq о делистинге, ценные бумаги компании останутся в биржевом списке, но приостановка торгов пока продолжается, сообщили в компании.

Американская биржа учла аргументацию «Яндекса» о необходимости соблюсти интересы инвесторов, а также о планируемой реструктуризации. В итоге площадка не будет проводить делистинг, то есть ценные бумаги «Яндекса» останутся в биржевом списке, но решение о приостановке торгов все еще действует, передает ТАСС.



В марте руководство Nasdaq уведомило Ozon, Yandex, Headhunter и Qiwi о готовящемся делистинге ценных бумаг, позднее все компании обжаловали это решение. Нью-Йоркская фондовая биржа в свою очередь сообщила, что приняла аналогичное решение в отношении ценных бумаг онлайн-сервиса для поиска недвижимости Cian.

Политолог и экономист Иван Лизан в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что реальные торги акциями Yandex, Ozon, HeadHunter и Qiwi не ведутся практически с начала СВО, поэтому делистинг ценных бумаг на американских площадках никак не скажется на этих четырех российских компаниях.