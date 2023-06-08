Российские военные уничтожили РЛС немецкого производства дроном-камикадзе Госдеп: Поставки электронных компонентов в Россию достигли уровня до спецоперации Представитель Госдепа О’Брайен: Поставки электронных компонентов в Россию достигли уровня до спецоперации 8 июня 2023, 10:43 Текст: Александра Юдина

Уровень поставок микрочипов и ключевых электронных компонентов в Россию, которые западные страны стремились заблокировать санкциями, вернулся на показатель до начала спецоперации на Украине, заявил глава управления по координации санкций госдепартамента Джим О’Брайен. По его словам, Россия совершенствует свои возможности противодействия западным санкциям, передает ТАСС со ссылкой на Politico. Ранее российский лидер Владимир Путин поблагодарил российский бизнес за усилия по преодолению последствий санкций. Военкоры показали разгром колонны техники НАТО во время атаки на Новодонецкое Военкоры показали колонну техники НАТО, уничтоженную во время наступления ВСУ на Новодонецкое

Фото: t.me/milinfolive

Текст: Алина Власенко

Российские военные под Угледаром 4 июня вели ожесточенные бои с наступавшими украинскими силами. Во время боя российские силы разгромили колонну танков и бронемашин ВСУ. Уничтоженная техника до сих пор находится недалеко от поселка Новодонецкое. «В боях за этот поселок враг лишился около 20 единиц боевой техники», сообщает Telegram «Военкоры Русской весны».

В частности, дроны зафиксировали на видео танк Т-64БВ, не менее четырех подбитых и брошенных британских бронемашины Mastiff, три уничтоженных бронеавтомобиля и другую поврежденную технику. Ранее в Сети были опубликованы первые фото переданных ВСУ немецких танков Leopard якобы вблизи линии фронта. ВС России захватили в зоне СВО секретное канадское оборудование Комбат Ходаковский: Российские военные захватили в зоне СВО секретное оборудование канадского производства 7 июня 2023, 13:35 Текст: Антон Никитин

Российские военные захватили в зоне СВО секретное оборудование канадского производства для обнаружения и вычисления координат операторов беспилотников, сообщил командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский. Ходаковский сообщил в своем Telegram-канале, что в руки наших ребят попало оборудование противника канадского производства, предназначенное в первую очередь для выявления точек работы операторов БПЛА и определения координат дронов. Он отметил, что подобное оборудование применялось системно и ранее, но полученный образец в разы превосходит все, что мы знали. По словам комбата, у специалистов это открытие вызывает обоснованную тревогу. Вместе с этим Ходаковский напомнил, что в батальоне «Восток» уже давно начали внедрять практику управления дронами из укрытия при помощи дистанционных антенн – на случай попыток установления местоположения операторов и подавления точки огнем противника. Напомним, в начале мая в боях за Артемовск были ликвидированы воевавшие в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) канадцы. Кроме того, в феврале Канада одной из первых стран начала отправлять на Украину танки Leopard 2. Канада также занялась обучением боевиков ВСУ. Новости СМИ2 Зеленский признался в отсутствии доказательств вины России в подрыве Каховской ГЭС Президент Украины Зеленский: Доказательства вины России будут собраны на месте подрыва Каховской ГЭС

Фото: AP/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Киев в настоящее время не располагает доказательствами причастности Москвы к катастрофе на Каховской ГЭС, но соберет их, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете «Bild». По словам украинского лидера, к сбору доказательств причастности России к подрыву Каховской ГЭС должны быть привлечены в том числе международные эксперты. Зеленский также заявил, что якобы год назад Украина предупреждала о том, что что-то должно произойти, а разрушение ГЭС произошло из-за России, которая контролирует этот регион, передает ТАСС. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был шокирован реакцией ООН и Красного Креста на ЧП на Каховской ГЭС. Он отметил, что крупные международные организации ответили на запрос о помощи, по сути, отказом «в дипломатических формулировках». Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Турции Тайипом Эрдоганом проведение международного расследования подрыва Каховской ГЭС.

В МИД России разрушение Киевом Каховской ГЭС назвали террористическим актом. Экономист оценил последствия аварии на Каховской ГЭС для сельского хозяйства в регионе Экономист Лизан назвал способ избежать катастрофы для сельского хозяйства в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Текст: Евгений Поздняков

Для того, чтобы масштаб последствий был полностью понятен, необходимо дождаться остановки сброса воды с Каховской ГЭС. Вместе с тем уже можно говорить о том, что сельскому хозяйству в регионе нанесен серьезный ущерб. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее на Украине спрогнозировали превращение полей в пустыню из-за подрыва Каховской ГЭС. «Говоря о последствиях для сельского хозяйства, мы можем ориентироваться только на данные, которые дает украинская сторона. Но их достоверность под вопросом. Очевидно, что при полном обмелении водохранилища ресурсов для орошения пахотных земель просто не останется. Сельскохозяйственная деятельность прекратится», – сказал экономист и политолог Иван Лизан. «Но будет ли опустынивание, вопрос спорный. Ведь для этого должен быть нанесен ущерб всей экосистеме. Например, речь может идти о бесконтрольном выпасе огромных отар овец, которые будут выжирать остатки травы и другой зелени. Но я полагаю, что Украина просто бросит подконтрольную ей часть полей», – продолжил собеседник. «Обрабатывать территорию они не станут из-за того, что урожайность там точно упадет. Ну а жаркий и сухой климат региона приведет к гибели оставшихся посевов. Однако в полной мере оценивать последствия аварии на ГЭС пока рано. Надо дождаться отметки, на которой вода остановится», – призвал эксперт. «Что касается подконтрольных России земель, им тоже будет нанесен ущерб, ведь оросительная система была единой. Другое дело, что до сих пор нет официальной информации о том, сколько у нас в Херсонской области поливных территорий. Врио главы региона Сальдо говорил о 1,78 млн га, из которых 600 тыс. га под орошением. Но тут возникает вопрос: данные приводятся по административным границам или по фактическим», – рассуждает экономист. «Также в январе 2023 года местные структуры, ответственные за мелиорацию, готовили 32 тыс. га под полив. Возможно, именно это количество земель в результате мы и потеряем. Что-то там расти будет, но Россия в этом регионе не так вольна в выборе высаживаемых культур», – отмечает собеседник. «Вообще, если посмотреть на регион в ретроспективе, то ранее на Херсонщине была своего рода пустыня. Причиной опустынивания являлись как раз овцы, которые при постоянном выпасе так выжирали траву, что экосистема просто не успевала восстанавливаться. Однако при обдуманном подходе к обработке земель избежать этого катаклизма вполне возможно», – заключил Лизан. Ранее в министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что поля в Причерноморье в следующем году могут превратиться в пустыню из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции. Причина в том, что в подконтрольной ВСУ части Херсонской области без источника воды осталось 94% оросительных систем, а в Запорожской области – 74%, еще 30% – в Днепропетровской, пишет РИА «Новости». Между тем в администрации Новой Каховки разрушение ГЭС назвали актом «экологического геноцида». На фоне разлива воды власти Херсонской области объявили режим чрезвычайной ситуации. В экстренных службах уточнили, что вода затопила около 2,7 тыс. домов в 15 населенных пунктах в Херсонской области. В них проживали около 22 тыс. человек. Эвакуированы почти 1,3 тыс. человек, передает ТАСС. В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Каховское водохранилище прекратит существование через два-три дня вследствие падения уровня воды. По его словам, уже к 20 июня, по мнению специалистов, когда вода уйдет в Черное море, появится новое естественное русло Днепра, передает ТАСС. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в причинах, по которым ВСУ решили подорвать Каховскую ГЭС, а также как теракт связан с украинским контрнаступлением. Новости СМИ2 Российские войска отразили восемь атак ВСУ на окраинах Артемовска

Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военные попытались провести прорыв российской обороны на Донецком направлении в районе Артемовска, сообщило Министерство обороны России. В течение суток группировка войск «Южная» отразила восемь попыток нападения штурмовых отрядов 56-й мотопехотной и 57-й механизированной бригад ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Они пытались прорваться в районах поселков Ягодное, Дубово-Василевка, возле западной окраины Артемовска, у Андреевки, Орехово-Василевки. Возле населенного пункта Клещеевка пытались пройти 24-й механизированная и 3-й штурмовая бригады. ВСУ не смогли достичь целей наступления, вклинивания в оборону ВС России не допущено. В ходе боев уничтожено до 415 украинских военных, два танка, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, САУ «Гвоздика» и гаубица «Мста-Б». Ранее министр обороны России Сергей Шойгу указывал, что попытки контрнаступления киевского режима, которые тот предпринимал в течение трех дней, не увенчались успехом. Российские военные ликвидировали командовавших наступлением под Белогоровкой офицеров ВСУ 8 июня 2023, 08:29 Текст: Александра Юдина

Российские военные ударили по командно-наблюдательному пункту ВСУ, ликвидировав офицерский состав, руководивший наступлением в районе населенного пункта Белогоровка в ЛНР, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, на Краснолиманском направлении в результате удара по командно-наблюдательному пункту противника уничтожен офицерский состав вооруженных формирований Украины, руководящий наступательной операцией в районе населенного пункта Белогоровка, передает ТАСС. Кроме того, Марочко допустил, что среди офицеров могли быть иностранцы, предположительно из блока НАТО. Также подполковник добавил, что украинский пункт управления был выявлен разведорганами ВС России, после чего они передали координаты артиллерийскому гаубичному самоходному дивизиону. Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военнослужащие начали понимать, что их жизни ничего не стоят для президента страны Владимира Зеленского.

Новости СМИ2 ВС России сорвали попытку наступления ВСУ в Запорожской области Командир подразделения «Шторм Z»: ВСУ понесли потери при попытке наступления на село Лобковое в Запорожской области

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду предприняли попытку наступления на село Лобковое в Запорожской области, но понесли потери и были отброшены, сообщил командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али. Командир рассказал, что ВСУ в среду предприняли попытку наступления на населенный пункт Лобковое силами по меньшей мере 15 БМП, пяти танков и около 100 человек пехоты, однако понесли потери, были остановлены и отброшены. Он предположил, что сейчас ВСУ на этом участке проводят перегруппировку, подтягивают резервы и готовятся к новой волне наступления, передает ТАСС. Ранее в среду секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг заявление Минобороны Украины о начале контрнаступления ВСУ. В понедельник в Минобороны Украины заявляли, что ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Позже в российском оборонном ведомстве заявляли, что ВС России отразили восемь атак ВСУ на окраинах Артемовска. Стала известна судьба самого знаменитого дома Новой Каховки RT: Самый знаменитый дом Новой Каховки избежал затопления после подрыва Каховской ГЭС

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Самый знаменитый дом Новой Каховки со словами из советской песни «Пусть всегда будет солнце» избежал затопления после подрыва ГЭС, рассказали жители Херсонской области телеканалу RT. По словам одного из жителей Херсонской области, знаменитый дом Новой Каховки со словами из советской песни «Пусть всегда будет солнце» стоит, вода от него далеко, в Новой Каховке она затопила берег и две улицы, после чего начала снижаться. Он также отметил, что ниже по Днепру затопления крупные, передает RT. Ранее мэр Новой Каховки рассказал, что уровень воды в городе по сравнению с вечером вторника упал на метр. Во вторник утром власти Херсонской области объявили режим ЧС из-за пребывания воды после разрушения Киевом Каховской ГЭС. Новости СМИ2 Пушилин: Украинские войска пытались проломить линию обороны в ДНР Врио главы ДНР Пушилин заявил, что российские войска отразили атаку украинских военных

Фото: Serhii Nuzhnenko/REUTERS

Текст: Вера Басилая

Украинские войска пытались прорвать линию обороны в ДНР с использованием большого количества техники, самолетов и вертолетов, но российские подразделения были готовы и успешно отразили атаку, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, российские военные продвигаются в очень сложных обстоятельствах, не обходится без потерь. Пушилин подчеркнул, что украинские потери значительно больше российских, не только в личном составе, но и в технике, передает РИА «Новости». Врио главы ДНР также сообщил, что ВСУ пытались задействовать в атаке единовременно танки Leopard, самолеты и вертолеты. Российские подразделения были готовы и действовали слаженно, в четком взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили действия противника, подчеркнул Пушилин. Он отметил, что было уничтожено большое количество танков Leopard, но информации о взятом в качестве трофея танке у него нет. Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские военные попытались провести прорыв российской обороны на Донецком направлении в районе Артемовска. Министр обороны России Сергей Шойгу указывал, что попытки контрнаступления киевского режима, которые тот предпринимал в течение трех дней, не увенчались успехом. По словам Шойгу, потери ВСУ за 5 июня составили свыше 1,6 тыс. военнослужащих, 28 танков, включая восемь немецких Leopard, и три колесных танка AMX-10, а также 136 единиц другой военной техники, 79 из которой – иностранная. Средства ПВО сбили украинские истребители МиГ-29 и Су-27 7 июня 2023, 14:21 Текст: Ольга Иванова

В ДНР средства ПВО в районе Никифоровки сбили истребитель Су-27 ВСУ, кроме того, рядом с Любицким Запорожской области сбит украинский истребитель МиГ-29, сообщили в Минобороны. Также в ведомстве отчитались, что за сутки перехвачены 24 снаряда РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха». Суммарно в районе нескольких населенных пунктов ДНР, Запорожской и Херсонских областей уничтожены 22 украинских беспилотника, сообщается в Telegram-канале МО. Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 438 самолетов, 238 вертолетов, 4527 беспилотников, 424 ЗРК, 9634 танка и других бронемашин, 1119 машин РСЗО, 5034 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10 771 единица спецтехники. Напомним, глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что вооруженные силы Украины за три дня потеряли до 3715 военнослужащих, а также 52 танка, 48 орудий и семь самолетов и вертолетов. Новости СМИ2 Патрушев: Конфликт на Украине не выгоден никому, кроме США Патрушев заявил о планах США получить максимальную выгоду из кризиса на Украине

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Вашингтон использует украинский конфликт для получения максимальной выгоды для собственной экономики и для ослабления ЕС, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече с секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем. Продолжение кризиса вокруг Украины выгодно одним лишь США, они «поставили на колени» всю Европу, заставив подчиниться, заявил Патрушев, передает ТАСС. Целью американской стороны является получение максимальной выгоды, ослабление Евросоюза, который мог бы стать одним из центров многополярного мира. Народы России и Украины не ведут никакой войны между собой, налицо агрессия США, и украинскую сторону используют как орудие в руках Запада. Москва же защищает свой народ и свои территории, и Россия уверена в своей победе, заключил он. Экономист: Россия скоро построит альтернативу аммиакопроводу через Украину Экономист Лизан: Офис Зеленского сделал все, чтобы продление зерновой сделки стало невозможным

Фото: кадр из видео

Текст: Евгений Поздняков

Украинские власти делают все, чтобы их страна стала логистическим тупиком. И диверсия на аммиакопроводе – очередное тому подтверждение. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог и экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод «Тольятти – Одесса». «Сам по себе подрыв аммиакопровода не может поставить крест на зерновой сделке. Но учитывая все то, что этому предшествовало, диверсия – очередной гвоздь, который Украина вбила в крышку гроба соглашения. Россия пока окончательно не отказалась от сделки, но офис Зеленского решил сделать все, чтобы дальнейшие переговоры стали невозможными», – сказал политолог и экономист Иван Лизан. «В прошлом году вопрос, связанный с аммиаком, действительно был принципиально важным для России, так как «Тольяттиазот» в условиях ограничений оставался без возможности экспорта сырья. По трубе перекачивали около 2,5 млн тонн газа ежегодно. Это очень большой объем. И большим плюсом для нас являлся тот факт, что газ не подпадает под санкции, поскольку относится к категории удобрений», – отметил эксперт. «Однако скоро вопрос с аммиаком будет практически полностью снят с повестки. В декабре планируется запуск экспортного терминала, который строит на Тамани «Уралхим». Его мощность позволит компенсировать потерю «Тольятти – Одесса». А непосредственно доставка газа на полуостров будет осуществляться по железной дороге, а не по трубе. Соответственно, даже если трубопровод будет утрачен, России нужно всего лишь «потерпеть» до конца года», – подчеркивает собеседник. «В администрации Зеленского исходят из иррациональной логики нанесения России максимального экономического вреда даже в ущерб себе. Украина могла бы продолжать транзит ресурсов через свою территорию и получать от этого доход, но вместо этого они игнорируют собственную потенциальную выгоду. Однако рано или поздно линия фронта стабилизируется, а поддержка западных стран уменьшится. И тогда территория страны превратится в транспортно-логистический тупик», – заключил Лизан. Ранее стало известно, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) подорвала аммиакопровод «Тольятти – Одесса» в районе Масютовки Харьковской области. Об этом в официальном Telegram-канале сообщило министерство обороны. Отмечается, что в результате случившегося среди мирных жителей имеются пострадавшие. Им была оказана необходимая медицинская помощь. В военном ведомстве добавили, что сейчас через поврежденные участки трубы идет стравливание остатков аммиака с украинской территории. Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов говорил о шести взрывах у насосной станции возле села Максютовка. По его словам, содержания опасного вещества «в воздухе не зафиксировано». Накануне он сообщал о разгерметизации аммиакопровода. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина своими действиями нанесла удар по усилиям генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в борьбе с голодом в нуждающихся странах. «Выведена из строя одна из насосных станций. Сработали блокировочные клапаны, но все равно произошла утечка сырья», – подчеркнула она. По ее словам, по предварительным оценкам на ремонтно-восстановительные работы на аммиакопроводе потребуется примерно от одного до трех месяцев. «И это при наличии, разумеется, доступа к месту повреждения», – добавила Захарова. Кроме того, официальный представитель МИД заявила, что Москва приложит усилия, чтобы выяснить обстоятельства диверсии. «Уже сейчас можно констатировать, что единственной страной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода, безусловно, была Украина», – сказала она. Отмечается, что российская часть аммиакопровода находится в исправном состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Трансаммиак». «24 февраля 2022 года транзит аммиака на территорию Украины был остановлен. В настоящее время российская часть аммиакопровода, принадлежащая АО «Трансаммиак», надежно отсечена от украинской части и находится в безопасном и исправном состоянии под постоянным контролем служб АО «Трансаммиак», – сообщили в компании. При этом там отметили, что украинская часть трубопровода обслуживается украинским госпредприятием «Укрхимтрансаммиак». Напомним, аммиакопровод «Тольятти – Одесса» протяженностью 2417 км был построен в конце 1970-х годов. Он соединяет расположенное в городе Тольятти Самарской области производство с портовым терминалом в порту Южный. На территории России его обслуживает ПАО «Трансаммиак». Со стороны Украины работы по эксплуатации вело УГП «Укрхимтрансаммиак». До начала спецоперации по трубопроводу ежегодно осуществлялась перевалка порядка 2,5 млн тонн сырья. Транзит был остановлен 24 февраля 2022 года. Таким образом, РФ столкнулась с проблемой экспорта аммиака, что сделало вопрос о функционировании данного объекта инфраструктуры принципиально важным при обсуждении зерновой сделки. Газета ВЗГЛЯД ранее подробно разбиралась, как Россия начала наказывать Украину за срыв зерновой сделки, при чем здесь аммиакопровод «Тольятти – Одесса» и возможность возобновления активных наступательных действий в рамках спецоперации. Новости СМИ2 На Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено свыше 190 военнослужащих и восемь танков ВСУ 7 июня 2023, 14:28 На Времевском выступе подразделениями группировки войск «Восток», ударами авиации и артиллерии за сутки отражены три атаки противника силами двух батальонных тактических групп возле Нескучного Донецкой народной республики (ДНР) и Левадного Запорожской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Также отражена атака штурмового подразделения ВСУ под Новодонецким ДНР. Этот пункт находится под контролем российских ВС, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. В результате поражения выдвигавшейся в направлении совхоза «Октябрь» колонны украинской бронетехники большая часть машин была уничтожена, оставшиеся отступили на исходный рубеж. Всего на Южно-Донецком направлении за последние сутки ликвидированы более 190 военнослужащих, восемь танков, в том числе два французских колесных танка АМХ-10, 20 бронемашин, американская артсистема М777, самоходная артустановка «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30, а также пушка «Гиацинт-Б», отчитались в Минобороны. Рядом с Омельником и Гуляйполем Запорожской области уничтожены склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. На Купянском направлении ударами авиации Западной группировки войск поражены подразделения противника под Новомлынском, Кулаговкой, Кисловкой, Першотравнем Харьковской области и Стельмаховкой Луганской народной республики (ЛНР). У Новоселовского ЛНР пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), сообщил Конашенков. За минувшие сутки на этом направлении ликвидированы более 50 военнослужащих, три бронемашины, а также американская самоходная артустановка Paladin. На Краснолиманском направлении оперативно-тактической авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в пунктах Кармазиновка, Площанка, Червоная Диброва, Кузьмино ЛНР и Ямполовка ДНР. Около Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских ДРГ. За минувшие сутки уничтожены более 70 военнослужащих, две машины пехоты, самоходная артустановка «Гвоздика», а также гаубица Д-20, перечислили в Минобороны. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 60 военнослужащих, пять бронемашин, американская артсистема М777, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица «Мста-Б». Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС России в течение суток поражены 93 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 137 районах, отчитались в Минобороны. Недалеко от Червоной Дибровы ЛНР и Новоивановки Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ. У Авдеевки ДНР уничтожены два склада горючего 110-й механизированной бригады ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве. Российский участок подорванного аммиакопровода отсоединили от украинской части «Трансаммиак»: Российский участок подорванного аммиакопровода отсоединили от украинской части 7 июня 2023, 19:51 Текст: Вера Басилая

Участок подорванного в Харьковской области аммиакопровода «Тольятти – Одесса» в России отсечен от украинской части, он в исправном состоянии под постоянным контролем и безопасен, сообщили в АО «Трансаммиак». В компании заявили, что транзит аммиака на Украину был остановлен с началом спецоперации, российская часть трубопровода отсечена, передает ТАСС. При этом в «Трансаммиак» отметили, что российскому оператору неизвестно, что происходит на территории Украины с инфраструктурой. Напомним, раздел трубопровода происходит в Белгородской области на границе с Украиной. Ранее Минобороны сообщило, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод «Тольятти – Одесса» в районе Масютовки Харьковской области, есть пострадавшие среди гражданского населения. В МИД заявили, что Киев подрывом аммиакопровода «Тольятти – Одесса» нанес удар по усилиям лично генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в борьбе с голодом в нуждающихся странах, ремонт трубопровода займет от одного до трех месяцев, если к нему будет доступ. Новости СМИ2 Патрушев призвал сменить киевский нацистский режим Глава Совбеза Патрушев: Украине необходимо сменить киевский нацистский режим и стать нейтральной 7 июня 2023, 16:19 Текст: Вера Басилая

Киевский нацистский режим необходимо сменить, придав на практике Украине статус нейтрального государства, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече с коллегой из Белоруссии Александром Вольфовичем. По его словам, нацистский режим в Киеве, который нужно сменить, создали Вашингтон и Лондон, передает РИА «Новости». Ранее Патрушев заявил, что многие страны назвали конфликт на Украине войной США против России, и он не выгоден никому, кроме США.

