ЕС разрешил вводить санкции против любых крупных бизнесменов России

Евросоюз расширил критерии для введения санкций против российского бизнеса

Санкции ЕС теперь могут вводиться против всех ведущих российских бизнесменов и их родственников, под блокировку могут попасть любые предприниматели и юрлица, работающие в самых доходных секторах экономики России.

Согласно данным в Telegram-канале The Sanctions Law, новый критерий ЕС вступил в силу в среду после публикации в правительственном вестнике Евросоюза.

Поправки внесены в пункт регламента Совета ЕС, который касается ограничительных мер в отношении действий, которые подрывают суверенитет и независимость Украины, пишет РБК.

Изменения уточнили и расширили критерии, по которым могут вводиться санкции. Так, санкции теперь могут быть введены против ведущих бизнесменов России и их родственников, друзей, которые получают от них выгоду. Кроме того, под ограничения рискуют попасть все предприниматели и компании, которые приносят значительный доход в казну России.

В ЕС объяснили новую норму «связью через взаимную выгоду и поддержку» между правительством России и бизнесменами, а значит, критерии для внесения в санкционный список должны включать «ведущих предпринимателей, работающих в любом секторе экономики России».

Также в Евросоюзе заявили, что поправки помогут пресечь систематический обход санкций ведущими российскими предпринимателями путем распределения активов среди родственников.

Ранее ЕС вводил санкции против родственников чиновников и должностных лиц, причастных, по мнению европейских властей, к дестабилизации Украины. Иногда под ограничения попадали родственники российских бизнесменов, но критерия для введения санкций против них не было.

Напомним, Европейский суд юстиции аннулировал решение Совета ЕС о введении санкций против матери основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Виолетты Пригожиной, которые были введены по принципу родства.