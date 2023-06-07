Бывший сотрудник АНБ США Сноуден объяснил, почему остался в России

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден рассказал, что не планировал изначально оставаться в России, но другие государства не давали ему гарантий безопасности.

Сноуден в беседе с независимым журналистом Гленном Гринвальдом заявил, что не собирался оставаться в России, а сначала хотел переехать в Европу, но все дипломаты, с которыми он общался, отговаривали от этого варианта и не давали гарантий, передает ТАСС.



Тогда Сноуден решил направиться в Латинскую Америку, где ему гарантировали безопасность, но как только он покинул Китай, американское правительство прекратило действие его паспорта.

«Я приземлился в России, и пограничник сказал, что мой паспорт «не работает», – рассказал Сноуден, напомнив, что провел 40 дней в транзитной зоне Шереметьево. За это время он подал прошение на убежище в 21 стране. Многие открыто признавались, что не могут принять его, опасаясь реакции США, некоторые соглашались дать убежище, но не давали гарантий безопасности, учитывая практику США похищений.

«Когда вариантов не осталось, я запросил убежище в России, и я его получил. И меня с тех пор оставили в покое, и это все, о чем я мог просить в тех обстоятельствах», – рассказал он.

Сноуден также усомнился в том, что смог бы в наши дни успешно представить свои разоблачения общественности, так как американские СМИ в их нынешнем виде больше беспокоит выгода, а не объективность и общественная значимость информации.

«Крупные издания, освещая в настоящее время новые истории о том, что ускользнуло из рук правительства, пытаются замять историю, выставляют под другим углом и критикуют», – добавил он.

Ранее лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Сноуден был единственным человеком в американском Агентстве нацбезопасности, кто обнародовал данные о нарушении правил свободы слова.