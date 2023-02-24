Сеймур Хирш назвал Сноудена единственным в АНБ, кто рассказал о нарушении свободы слова

Журналист Сеймур Хирш назвал экс-сотрудника АНБ США Сноудена единственным в АНБ, кто рассказал о нарушении свободы слова

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден был единственным человеком в американском Агентстве нацбезопасности, кто обнародовал данные о нарушении правил свободы слова, заявил лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

По словам журналиста, в агентстве было запрещено прослушивать разговор американцев без судебного ордера, однако это правило было изменено, но об этом никого не предупредили, передает RT.

Херш подчеркнул, что у Сноудена, как человека, занятого разработками технологий, а не политикой, это вызвало отторжение.

По словам американского журналиста, в то время в агентстве нацбезопасности работало порядка 25 тыс. человек. Из них примерно 10% напрямую знали об изменении политики правил свободы слова, однако среди этих людей только один Сноуден осмелился рассказать об этом.

«Он открыто заговорил о прямом нарушении одного из самых чувствительных принципов американской конституции – права на свободу слова, за которым не будут наблюдать без судебного постановления», – заключил Херш.

В 2013 году Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских и британских спецслужб, а также о том, что они передают друг другу персональные данные своих граждан. Спасаясь от преследования со стороны властей США, он направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. В 2014 году он получил первый вид на жительство в России.

В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Сноудену гражданства России. В декабре 2022 года Сноуден получил российский паспорт.