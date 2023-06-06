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Лавров заявил, что планам США по разделению России и Украины не суждено сбыться
Лавров заявил о попытке США «вскормить» Украину в русофобском ключе, чтобы она «никогда больше не была вместе с Россией»
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Киев «вскармливался» США в сугубо русофобском ключе, но планам по разделению России и Украины не суждено сбыться, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
В ходе визита на 201-ю российскую военную базу в Таджикистане Лавров сказал, что власти США придерживались «заветов печально известных американских политологов о том, что нужно сделать все, чтобы Украина никогда больше не была вместе с Россией». Однако в Москве уверены, что «этим планам не суждено сбыться», передает ТАСС.
Министр указал, что Россия в силу «исторических кодов, корней, памяти о предках» оказалась на самой передовой в результате развязанного Западом противостояния, но «это еще больше сплотило» российский народ. Если прежде «и были настроения в обществе, когда кто-то расслабленно воспринимал те или иные тенденции вокруг», в том числе касающиеся Украины, «сейчас эти настроения совсем исчезли или же остались только у маргиналов».
Однако, даже «спустив с «цепи» украинский режим», Запад «ищет дополнительные направления, с которых можно раздражать» Россию, хочет открыть второй и третий «фронты», заявил глава МИДа. У России же «накопилась решимость больше никогда не идти на поводу у «правил», навязываемых Вашингтоном, который пусть не быстро, но устойчиво теряет свою роль». При этом Запад не смог изолировать Россию, отметил Лавров.
«Насчет Европы. В нашей Концепции внешней политики сказано (если простым языком), что Европа выбрала путь войны с нами. Нам, конечно, все равно жить с ними вместе «бок о бок». Но если это война, то мы должны достичь своих целей. У нас они гораздо более благородные по сравнению с европейцами. Они хотят чужого, а мы – своего», – сказал он, добавив, что Россия, в отличие от США, всегда была гостеприимной для всех народов, Москва «никогда не хотела чужого».
Также Лавров отметил, что от «этих руководителей США и остальных западных стран (которых Вашингтон полностью подмял под себя) можно ждать чего угодно». Сейчас на Западе «готовят» F-16 для Украины, при этом «одна из модификаций F-16 может «вмещать» ядерное оружие», указал он. «Если они этого не понимают, то им грош цена как военным стратегам и планировщикам», – сказал министр.
Он заявил: «Мы – мирные люди. Единственное, чего хотим, чтобы нас оставили в покое, чтобы никто не пытался нас затаскивать в какие-то руководимые американцами глобалистские структуры и механизмы». По словам Лаврова, западники хотят, чтобы Россия была «частью того мирового большинства, которое американцы, англосаксы, а вместе с ними их союзники просто эксплуатировали, как это было в колониальные времена».
Напомним, Лавров также заявил, что Финляндия и Швеция прежде хоть и не были с формальной точки зрения членами НАТО, «уже давно были подмяты под американо-натовский каток», на практике они десять лет активнейшим образом участвуют во всех мероприятиях альянса.
Киевские власти прокомментировали сообщения украинских СМИ о смерти главы ГУР Буданова
Центр противодействия дезинформации прокомментировали сообщения украинских СМИ о смерти главы ГУР Буданова
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Украинские СМИ сообщают о гибели начальника Главного управления разведки (ГУР) страны Кирилла Буданова, сообщает Центр противодействия дезинформации страны.
Информация якобы о смерти Буданова распространяется в украинских СМИ, сообщает Центр противодействия дезинформации в своем ТГ-канале. В частности, по данным медиа, начальник украинской разведки якобы погиб от недавнего ракетного удара, а в национальном центре «Украинский дом» уже готовят его похороны.
Между тем, Центр противодействия дезинформации называет эти сообщения не соответствующими действительности.
При этом, передает РИА «Новости», Буданов не появляется на публике с 29 мая. В тот день он в последний раз выкладывал в Telegram видео, в котором пригрозил Москве скорым ответом на ракетные удары.
Ранее украинские СМИ потеряли главнокомандующего украинскими вооруженными силами Валерия Залужного. Он в начале мая исчез из медиапространства. Его длительное отсутствие связывали с тяжелым ранением при ракетном ударе по командному пункту. Сообщалось, что главкому ВСУ сделали трепанацию черепа. В украинских СМИ появлялись короткие ролики с якобы участием Залужного, но их подлинность вызывает сомнения, в том числе у американских экспертов.
Офицер российского спецназа заявил об уничтожении «золотого генофонда» ВСУ
Офицер спецназа России: Большая часть «золотого генофонда» ВСУ уничтожена в начале СВО
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«Золотой генофонд» украинской армии, состоявший из закаленных в боях контрактников, был уничтожен еще в начале российской спецоперации, заявил офицер Первого армейского корпуса группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Шмель».
Офицер российского спецназа рассказал РИА «Новости», что в первой половине российской спецоперации у ВСУ было очень потерь в личном составе среди опытных военнослужащих-контрактников, которых готовили на протяжении восьми лет до начала СВО.
По мнению российского военного, этот «золотой генофонд» армии ВСУ уничтожен наполовину, а где-то и больше.
Шмель отметил, что Киев сейчас держит своих наиболее подготовленных военных в тылу, а на передний край отправляет «обычное мясо» – наименее подготовленных новобранцев из теробороны. Контрактники и «обкатанные подразделения», которые занимаются подготовкой территориальной обороны, находятся на второй и третьей линиях.
Как отмечал ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, украинские военнослужащие начали понимать, что их жизни ничего не стоят для президента страны Владимира Зеленского.
Напомним также, президент Владимир Путин подчеркивал, что враг ведет войну уже девять лет, а Россия с помощью специальной военной операции пытается ее прекратить.
СМИ: Нападение диверсантов на Белгородскую область координировал подросток
Лента.ру: Нападение диверсантов на Белгородскую область координировал 17-летний российский подросток
Нападение диверсантов в Белгородской области координировал 17-летний российский подросток, в его смартфоне нашли фотографии военных и силовиков, а также подозрительные переписки.
Молодой человек был задержан на контрольно-пропускном пункте Крутой Лог. В ходе досмотра в его смартфоне обнаружили снимки военнослужащих и сотрудников силовых структур, сообщает Лента.ру со ссылкой на Mash.
Кроме того, в телефоне были найдены координаты российских военных и переписки, предположительно, с представителями Вооруженных сил Украины. Подростка задержали, его родственников и знакомых опрашивают.
На прошлой неделе украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Белгородской области, позже ДРГ рассеяли артиллерийским огнем.
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Названы потери ВСУ при попытке прорыва на Южно-Донецком направлении
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Украинские военные не смогли прорвать оборону российских войск на Южно-Донецком направлении 4 июня, они понесли значительные потери, сообщило Минобороны России.
К утру 5 июня украинских военных отбросили на исходные позиции, они понесли потери в живой силе и технике, сообщило ведомство в понедельник в своем Telegram-канале.
31-я механизированная бригада ВСУ, проводившая атаку возле поселка Нескучное, потеряла 250 военных, 16 танков, 24 боевые бронированные машины, включая три американских Braldey. В плен попали пятеро украинских военных.
Новые атаки были предприняты возле совхоза Октябрь и поселка Новодонецкое, ВСУ направили в бой до трех батальонных тактических групп, в атаке участвовали танки. Это наступление сдерживается действиями подразделений, огнем артиллерии и ударами авиации группировки «Восток», заключили в Минобороны.
Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ВСУ пытаются оказать давление по всей линии фронта, чтобы создать локальный перевес, выявить слабые места и попытаться развить наступление.
Минобороны Украины признало начало наступления
Украинские военные начали наступление «на некоторых направлениях», заявила заместитель украинского министра обороны Анна Маляр.
На части направлений ВСУ перешли в наступление, заявила Маляр, передает ТАСС. Она добавила, что «эпицентром боевых действий для ВСУ остается Бахмутское направление».
Между тем советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в Twitter написал, что «глобального наступления еще нет».
Ранее Минобороны России заявляло о провальной попытке украинских войск провести прорыв на Южно-Донецком направлении.
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Пушилин рассказал о ситуации на флангах под Артемовском
Пушилин назвал ситуацию на флангах под Артемовском очень тяжелой, но контролируемой
На линии боевого соприкосновения на флангах под Артемовском складывается очень тяжелая ситуация, но российские войска держат ее под контролем, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин в эфире канала «Россия 24» уточнил, что Вооруженные силы Украины продолжают обстрелы города, из-за чего складывается очень тяжелая, но контролируемая ситуация. В то же время политик уточнил, что украинские военные не предпринимают попыток атаковать город, передает ТАСС.
Пушилин также сообщил, что Вооруженные силы Украины за последние двое суток дважды предпринимали попытки контрнаступления в районе Угледара, но понесли серьезные потери и были отброшены. Однако, отметил Пушилин, боестолкновения продолжаются.
Ранее Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины все еще пытаются вернуть утраченные позиции в Артемовске, но российские силы дают им отпор.
Военный эксперт назвал цель попыток наступления ВСУ на пяти направлениях
Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ оказывают давление по всей линии фронта в поиске слабого места линии обороны ВС РФ
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Противник оказывает давление по всей линии фронта, чтобы создать локальный перевес, выявить наши слабые места и там попытаться развить наступление. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя мощные попытки противника перейти в контрнаступление.
«По политическим соображениям украинское командование выбрало для наиболее активного наступления южный участок фронта – в Запорожской области. На данный момент мы видим активность по пяти направлениям. Однако не исключаю, что в перспективе их будет еще больше», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Задействованы две бригады из той самой «гвардии наступа», которую ВСУ собирали для так и не состоявшегося весеннего наступления. Силами от роты до батальона противник пытается прорвать линию фронта. Кроме того, противник обстреливает дорогу в районе Васильевки, чтобы разорвать наши пути снабжения. Интенсифицировались удары по тылам. Одновременно с этим ВСУ пытаются воспрепятствовать нашим попыткам перерезать трассу из Орехова в сторону Авдеевки. Идут бои южнее Угледара, восточнее Гуляйполя», – рассказал эксперт.
«Наиболее успешным для ВСУ стал удар в районе Времевского выступа, западнее Угледара. Им удалось продвинуться, занять несколько опорных пунктов, сейчас идут наиболее упорные бои. Однако я не стал бы это переоценивать, преимуществ противнику это не даст. Насколько известно, ВСУ в этой части задействовали несколько десятков единиц бронетехники, батальон личного состава. Вместе с тем противник несет достаточно высокие потери, ведь мы со своей стороны готовились к удару. На Запорожском участке фронта находится и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, что также подтверждает нашу готовность», – отметил он.
«В целом сейчас противник оказывает давление по всей линии фронта, наносит удары, чтобы создать локальный перевес на узких участках, а затем на наиболее успешное для них направление бросить подкрепление и основные силы. Полагаю, что так они хотят прорвать линию обороны ВС РФ и развивать наступление», – считает Онуфриенко.
«Стоит также обратить внимание на то, что попытки атаки противника севернее и южнее Артемовска были блокированы. Наши вооруженные силы наступают в районе Двуречной, там укреплен плацдарм на правом берегу реки Оскол. Чуть северо-восточнее Двуречной нами освобожден населенный пункт Новомлынск. А в Марьинке на западной окраине города батальон «Ахмат» ведет бои в малоэтажной застройке», – рассказал эксперт.
«Можно ожидать, что противник в ближайший месяц будет задействовать дополнительные силы, поскольку сейчас из 12 сформированных бригад используются только две. Кроме того, противник пытается отвлечь наше внимание и растянуть силы на Белгородское направление. Именно поэтому там идут постоянные обстрелы и налеты БПЛА. Также беспилотники регулярно падают в Курской области и других российских регионах, что вновь говорит о попытках растянуть силы ВС РФ», – заключил он.
В понедельник утром председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в районе Времевского выступа на Запорожском направлении вновь начались активные боевые действия. По словам Рогова, ВСУ бросили в атаку еще большие силы, чем в воскресенье, и попытались организовать прорыв более масштабно.
Позднее в ДНР заявили, что украинские военные активизировали действия на ряде участков линии боевого соприкосновения на Донецком направлении, особенно сложная ситуация складывается в Марьинке, Угледаре и Авдеевке. Ранее стало известно, что большая часть пехотных подразделений 53-й отдельной механизированной бригады украинских военных была уничтожена ВС России в боях под Авдеевкой.
Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинские вооруженные силы в субботу начали на Южно-Донецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Он подчеркнул, что успеха ВСУ добиться не удалось.
По словам Конашенкова, на одном из передовых пунктов управления при попытке ВСУ наступать находился начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов. Конашенков также сообщил, что ВСУ направили в бой 23-ю и 21-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов при поддержке других воинских частей и подразделений.
Противник, по словам официального представителя российского военного ведомства, ставил целью прорыв российской обороны на наиболее уязвимом, по мнению украинской стороны, участке фронта. Своих задач ВСУ не добились, подчеркнул Конашенков.
При попытке атаковать украинская стороны задействовала шесть механизированных и два танковых батальона. Восточная группировка российских войск действовала умело и грамотно, в результате потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронемашина, сообщили в Минобороны.
В воскресенье сообщалось, что украинские военные совместно с польскими наемниками в воскресенье предприняли попытку прорыва Запорожского фронта в районе Времевского выступа, но были отброшены назад, потеряв не менее десяти единиц техники и порядка 50 боевиков.
Названа численность населения Украины
Украинский институт будущего привел данные о сокращении населения страны до 29 млн человек
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Украинский институт будущего сообщил, что по состоянию на май население страны сократилось с 37,6 млн до 29 млн человек после начала спецоперации, из них работают только чуть более 9 млн граждан.
По данным организации, после начала СВО на Украине территорию страны покинули более 20 млн человек, из них 8,6 млн украинцев так и не вернулись на родину, передает РБК.
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев указало, что на 23 мая в европейских странах находятся более 8,2 млн беженцев с Украины, из них только чуть более 5,1 млн человек имеют официальный статус.
Из тех 29 млн человек, которые сейчас проживают на Украине, отмечает институт, работают только 9,1–9,5 млн украинцев. В сообщении говорится, что если отнять бюджетников, остается около 6–7 млн человек, «они и есть упряжка», которая везет на себе других – 22–23 млн человек, в том числе пенсионеров, детей, учащихся, безработных, иждивенцев, тех же работников бюджетной сферы.
Аналитики пояснили, что если ситуация не изменится, то в перспективе нескольких лет пенсионеров на Украине будет вдвое больше, чем работающих, предупреждают аналитики.
В конце мае министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за минувший месяц потеряли свыше 16 тыс. военнослужащих, также они лишились 400 танков и других бронемашин, а кроме того, 16 самолетов.
Рогов рассказал о более масштабных попытках ВСУ к наступлению
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: ВСУ предпринимают более масштабные попытки к наступлению, ситуация тревожная
Вооруженные силы Украины утром в понедельник вновь предприняли попытки к наступлению, в этот раз более масштабные, ситуация тревожная, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, утром в понедельник украинские военные «полезли большим объемом, чем вчера». В комментарии ТАСС он уточнил, что удары по направлению наносятся восточнее, чем в воскресенье. «Ситуация тревожная», – сказал Рогов.
Ранее Рогов сообщил, что активные боевые действия вновь начались в районе Времевского выступа на запорожском направлении рано утром в понедельник.
В воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинские вооруженные силы в субботу, 4 июня, начали на Южнодонецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Он подчеркнул, что успеха ВСУ добиться не удалось.
В перестрелке между бойцами теробороны ВСУ и Нацгвардии Украины погибли семь человек
Жертвами перестрелки между бойцами теробороны ВСУ и Нацгвардии Украины в Херсоне стали семь человек
Перестрелка произошла между бойцами 189-го батальона 123-й бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины и 16-го отдельного батальона Национальной гвардии Украины в одном из жилых кварталов Херсона. Погибли семь человек, еще 10 получили ранения, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.
В частности, погибли пятеро военнослужащих теробороны ВСУ, еще семеро получили ранения. Также в ходе перестрелки были ликвидированы двое бойцов Национальной гвардии Украины и трое получили ранения, передает ТАСС.
Перестрелка началась после того, как бойцы Нацгвардии получили сообщения о кражах военнослужащими теробороны в магазинах, находящихся «под коммерческой защитой» правоохранителей. Прибывшая на месте оперативная группа встретила вооруженное сопротивление со стороны украинских военных.
Ранее эвакуированная из Артемовска беженка Мария рассказала, что дислоцированные в городе подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) пили, дрались, устраивали между собой разборки «толпой на толпу».
Минобороны показало уничтожение наступавшей на Запорожском направлении техники ВСУ
Министерство обороны в понедельник распространило запись с беспилотников, на которой запечатлено уничтожение украинской военной техники на Запорожском направлении.
Ролик записан в дневное время, в нем запечатлено передвижение техники украинских вооруженных сил с камеры беспилотных летательных аппаратов. Он опубликован в Telegram-канале ведомства.
Министерство указало, что на видео снято поражение техники ВСУ в ходе ее наступления на Запорожском направлении 4 июня.
Ранее в понедельник Минобороны России сообщало о неудачной попытке ВСУ провести прорыв на Южно-Донецком направлении.
Политолог Меркель назвал решающий вопрос в украинском конфликте
Немецкий политолог Меркель: Люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие
Проблема Киева заключается не в нехватке вооружений, которые Запад регулярно поставляет вооруженным силам Украины, а в численности армии и населения, заявил немецкий политолог Вольф Меркель. По его мнению, люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие.
Меркель в эфире Spiegel TV выразил мнение, что перевес России по численности населения приведет к тому, что за киевский режим некому будет сражаться, даже при наличии западного оружия, передает РИА «Новости».
Политолог привел некие данные, согласно которым в России «вооружены» 1 млн человек, еще 2 млн человек находятся в запасе, а 45 млн способны при необходимости пополнить ряды Вооруженных Сил. Источник этой информации Меркель не назвал.
Немецкий эксперт подчеркнул, что это больше, чем все украинское население.
По мнению Меркеля, в конфликте решающим станет вопрос численности российской и украинской армий, поскольку НАТО не намерено вмешиваться в ситуацию, непосредственно направляя на Украину свои войска.
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал, что поставки западного оружия Украине лишь затягивают конфликт.
ВСУ в ходе неудачного контрнаступления потеряли первые западные танки
Опубликована видеозапись с брошенными ВСУ французскими колесными танками AMX-10RC в Запорожской области
В ходе неудачного контрнаступления в Запорожской области вооруженные силы Украины потеряли первые танки западного производства – французские колесные танки AMX-10RC, сообщают СМИ.
На опубликованных в соцсетях кадрах можно увидеть три предположительно AMX-10RC. Скорее всего, их бросили экипажи 37-й бригады морской пехоты ВСУ, сообщает Sputnik.
Напомним, Минобороны Украины подтвердило, что «на некоторых направлениях» началось обещанное украинское наступление. В свою очередь российское Минобороны показало уничтожение наступавшей на Запорожском направлении техники ВСУ. Первая партия AMX-10RC была отправлена на Украину Францией в феврале.
Польский министр отчитал украинского коллегу
RMF24: Польский министр Телюс раскритиковал украинского коллегу Сольского из-за призыва снять запрет на ввоз зерна
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Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс выступил с критикой в адрес украинского министра Николая Сольского, призвавшего Европейский союз снять запрет, введенный рядом стран, на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины.
Телюс в эфире PAP заявил, что Киев не понимает позицию польских властей по данному вопросу. Высказывания Сольского он назвал «далеко идущими», передает РИА «Новости» со ссылкой на RMF24.
Польский министр признался, что не совсем понимает, почему из Киева звучат подобные заявления, и предположил наличие на Украине сил, которые «вредят украинцам».
Телюс считает, что вбивание клина между Украиной и Польшей якобы в интересах России. Он призвал с осторожностью подходить к данному вопросу. Тем не менее, польский министр выразил готовность провести встречу с украинским коллегой.
Сольский ранее назвал возможное продление запрета «худшим из возможных решений». По оценке аграрной политики Украины, это приведет к «ослаблению единства в Европе».
Напомним, Еврокомиссия разрешила пяти странам (Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии) ввести запрет на импорт украинской сельхозпродукции в период со 2 мая по 5 июня. При этом власти Венгрии уже попросили ЕК продлить срок запрета. В Польше между тем решили выплатить фермерам компенсации в связи с наплывом в республику украинского зерна.
Рогов: ВСУ на Запорожском направлении задействовали рекордное число живой силы
Рогов: В боях на Запорожском направлении ВСУ помогают польские наемники
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В боях на Запорожском направлении принимает участие рекордное число солдат ВСУ. В настоящий момент ВС РФ успешно отбивают атаки противника – существенных успехов украинским военным достичь не удалось. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее в районе Времевского выступа вновь начались активные боевые действия.
«Противник активизировался в Запорожской области накануне. Ожесточенные бои шли на протяжении почти десяти часов. Наиболее горячо было на стыке региона с ДНР, в районе Времевского выступа. Это важная позиция – здесь располагаются стратегические высоты. Кроме того, за счет рельефа местности высоты рассматриваются как препятствие для объединения группировок противника», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Тот факт, что мы удерживаем Времевский выступ, позволяет нам сохранять стратегическое преимущество в регионе. Между тем текущая ситуация действительно отличается особым накалом. Фактически речь идет о полномасштабном наступлении – в атаках со стороны противника принимает участие рекордное число техники и военных», – отмечает собеседник.
«В начале боев ВСУ были представлены лишь двумя мотопехотными ротами с 50 единицами техники. Позже, в период пиковой нагрузки, Украина задействовала шесть механизированных и два танковых батальона. Нами было уничтожено свыше 250 боевиков, 21 ББМ и три БМП. Также ВС РФ удалось поразить 16 танков, среди которых преобладает модель Т-72», – подчеркивает эксперт.
«Противнику удалось продвинуться вглубь на 400 метров, но он был отброшен нашими силами, понеся при этом потери. Основные направления ударов пришлись северо-восточнее Гуляйполя и юго-западнее Времевки. Атаки предпринимались и в районе Новодаровки, Ровнополя, Приютного и Любимовки», – акцентирует Рогов.
«После этого наблюдалось небольшое затишье. Ближе к четырем утра началось активное наступление восточнее Времевки в направлении Новодонецкого и Золотой Нивы. ВСУ прощупывают слабые места в нашей обороне, чтобы осуществить масштабную атаку на проблемных участках фронта», – считает собеседник.
«Мы своевременно и эффективно отвечаем на все вызовы со стороны Украины – используется стрелковое оружие, артиллерия, иногда прибегаем к поддержке со стороны ВКС. К работе подключены и минометы «Тюльпан». Немного ситуацию осложняет тот факт, что на стороне Украины в настоящий момент воюют польские наемники», – подчеркивает эксперт.
«Их присутствие отмечено не только в Запорожской, но и в Белгородской области. Они хорошо вооружены, сражаются достаточно эффективно. У них есть и идеологическое понимание, для чего стоит участвовать в боях – Варшава косо смотрит на южные русские земли, понимая, что офису Зеленского отведено не так много времени. Фактически Польша сознательно разжигает конфликт с Россией, надеясь урвать себе часть территорий», – резюмирует Рогов.
Ранее утром 5 июня в районе Времевского выступа на Запорожском направлении вновь начались активные боевые действия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он уточнил, что начавшиеся в воскресенье столкновения возобновились в понедельник около 4.00. По его словам, ВСУ бросили в атаку еще большие силы, чем в предыдущий раз, что связано с попыткой организации более масштабного прорыва обороны ВС РФ.
Напомним, 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Министерство обороны РФ.
Отмечается, что противник ставил целью прорыв российской обороны на наиболее уязвимом, по мнению украинской стороны, участке фронта. Тем не менее своих задач ВСУ добиться не удалось.
При попытке атаковать противник задействовал шесть механизированных и два танковых батальона. Восточная группировка российских войск действовала умело и грамотно, в результате потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронемашина, сообщили в Минобороны.
При этом в попытке прорыва Запорожского участка фронта участвовали и польские наемники. Ранее появились сообщения о том, что представители Варшавы на Украине признались в участии в нападении на Белгородскую область. Власти страны заявили, что солдаты из республики «не имеют никакого отношения» к официальным силам Польши.