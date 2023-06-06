Лавров заявил, что планам США по разделению России и Украины не суждено сбыться

Лавров заявил о попытке США «вскормить» Украину в русофобском ключе, чтобы она «никогда больше не была вместе с Россией»

Киев «вскармливался» США в сугубо русофобском ключе, но планам по разделению России и Украины не суждено сбыться, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В ходе визита на 201-ю российскую военную базу в Таджикистане Лавров сказал, что власти США придерживались «заветов печально известных американских политологов о том, что нужно сделать все, чтобы Украина никогда больше не была вместе с Россией». Однако в Москве уверены, что «этим планам не суждено сбыться», передает ТАСС.

Министр указал, что Россия в силу «исторических кодов, корней, памяти о предках» оказалась на самой передовой в результате развязанного Западом противостояния, но «это еще больше сплотило» российский народ. Если прежде «и были настроения в обществе, когда кто-то расслабленно воспринимал те или иные тенденции вокруг», в том числе касающиеся Украины, «сейчас эти настроения совсем исчезли или же остались только у маргиналов».

Однако, даже «спустив с «цепи» украинский режим», Запад «ищет дополнительные направления, с которых можно раздражать» Россию, хочет открыть второй и третий «фронты», заявил глава МИДа. У России же «накопилась решимость больше никогда не идти на поводу у «правил», навязываемых Вашингтоном, который пусть не быстро, но устойчиво теряет свою роль». При этом Запад не смог изолировать Россию, отметил Лавров.

«Насчет Европы. В нашей Концепции внешней политики сказано (если простым языком), что Европа выбрала путь войны с нами. Нам, конечно, все равно жить с ними вместе «бок о бок». Но если это война, то мы должны достичь своих целей. У нас они гораздо более благородные по сравнению с европейцами. Они хотят чужого, а мы – своего», – сказал он, добавив, что Россия, в отличие от США, всегда была гостеприимной для всех народов, Москва «никогда не хотела чужого».

Также Лавров отметил, что от «этих руководителей США и остальных западных стран (которых Вашингтон полностью подмял под себя) можно ждать чего угодно». Сейчас на Западе «готовят» F-16 для Украины, при этом «одна из модификаций F-16 может «вмещать» ядерное оружие», указал он. «Если они этого не понимают, то им грош цена как военным стратегам и планировщикам», – сказал министр.

Он заявил: «Мы – мирные люди. Единственное, чего хотим, чтобы нас оставили в покое, чтобы никто не пытался нас затаскивать в какие-то руководимые американцами глобалистские структуры и механизмы». По словам Лаврова, западники хотят, чтобы Россия была «частью того мирового большинства, которое американцы, англосаксы, а вместе с ними их союзники просто эксплуатировали, как это было в колониальные времена».

Напомним, Лавров также заявил, что Финляндия и Швеция прежде хоть и не были с формальной точки зрения членами НАТО, «уже давно были подмяты под американо-натовский каток», на практике они десять лет активнейшим образом участвуют во всех мероприятиях альянса.