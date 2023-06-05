Мотострелки Западного военного округа взяли под контроль трассу Купянск – Новоселовское в Харьковской области

Мотострелки Западного военного округа держат под огневым контролем трассу Купянск – Новоселовское на линии боевого соприкосновения в Харьковской области, на любые попытки движения украинских военных работают артиллерия и крупнокалиберные пулеметы, сообщают корреспонденты с места событий.

Отмечается, что позиции мотострелков позволяют российским бойцам круглосуточно контролировать трассу, не давая ВСУ производить ротацию и подвозить боеприпасы на позиции, передает РИА «Новости».

Как сообщил командир роты с позывным «Зоркий», зона ответственности мотострелков заключается в том, чтобы контролировать трассу от Купянска до Новоселовского, чтобы противник не проехал по ней и не вклинился в боевые порядки российских военных. Также основной задачей мотострелка является нанесение поражения ВСУ всеми имеющимися огневыми средствами.

По словам «Зоркого», российским бойцам удалось добиться того, что по этой трассе противник практически не ездит, им приходится обеспечивать свои подразделения боеприпасами и провизией другими менее удобными способами.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал «лучшим способом решения проблемы обстрелов» региона присоединение Харьковской области.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, что при возвращении Харьковской области России придется столкнуться с враждебным или запуганным населением.