В Тайване указали на участие США в обучении военнослужащих острова

Глава дипломатии Тайваня Джозеф У сообщил, что США участвуют в обучении военнослужащих острова

США поставляют вооружение на Тайвань и помогают с обучением военнослужащих острова, заявил глава внешнеполитического ведомства Тайваня Джозеф У (китайское имя – У Чжаосе).

Как указал Джозеф У Би-би-си, США направляют острову необходимое вооружение для самообороны Тайваня, и в то же время Соединенные Штаты помогают тренировать их солдат, чтобы они были готовы к современной войне. Он отметил, что Тайвань высоко это ценит, передает ТАСС.

По его словам, Тайвань готов защищать себя в случае начала Китаем военных действий вне зависимости от того, будут ли США напрямую участвовать в гипотетическом конфликте на стороне властей острова.

Джозеф У добавил, что напряженность вокруг Тайваня может негативно отразиться на всей мировой торговле, поскольку около 50% всех морских грузов идут через Тайваньский пролив. Кроме того, на Тайване производят порядка 60% всех полупроводников в мире, уточнил глава внешнеполитического ведомства острова.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Китай вынуждают решить проблему Тайваня силой.

6 мая источники сообщили, что США собираются использовать применяемую для военной помощи Украине ускоренную процедуру, чтобы передать Тайваню «вооружения или вспомогательное оборудование» на 500 млн долларов.