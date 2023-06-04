Постпред России не исключил возможность визита главы МАГАТЭ в Москву

Постпред России в Вене Ульянов: Визит главы МАГАТЭ Гросси в Москву возможен

Новый визит главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Москву возможен, но никаких договоренностей пока нет, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ульянов подтвердил возможность нового визита Гросси, однако пока в практическом плане это не обсуждалось. По его словам, дата возможного визита пока также не обсуждается, передает ТАСС.

Он напомнил, что Гросси в прошлом году трижды проводил переговоры в России – в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

В апреле в МИД Италии сообщали, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует совершить визит в Москву.