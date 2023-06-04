В Белгородской области рассказали о состоянии пострадавших после обстрелов ВСУ

Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что все пострадавшие после обстрелов со стороны ВСУ идут на поправку

Все жители Белгородской области, которые получили ранения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, идут на поправку, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков в своем Telegram-канале рассказал, что посетил сегодня всех пострадавших жителей, которые сейчас проходят лечение в Белгороде. По его словам, вместе с главными врачами, с Ириной Владимировной Кизиловой и Жанной Юрьевной Чефрановой, они прошлись по палатам, встретились с земляками. Все идут на поправку, указал он, передает ТАСС.

Губернатор добавил, что дополнительного перевода в Москву на лечение для всех пострадавших не требуется, врачи справляются, лекарственные препараты есть.

Ранее Гладков сообщил, что в Шебекино Белгородской области два человека погибли во время обстрелов ВСУ, еще один человек пострадал – мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, верхних и нижних конечностей.