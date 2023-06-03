«Движение Первых» подвело итоги проекта «МедиаПритяжение»

Российское движение детей и молодежи «Движение Первых» подвело в Москве итоги проекта «МедиаПритяжение»

Российское движение детей и молодежи «Движение Первых» наградило победителей проекта «МедиаПритяжение» на Всероссийском форуме «МедиаДвиж» в Москве.

Участниками проекта стали школьники в возрасте от восьми лет, студенты СПО, а также педагоги образовательных организаций и родители, которые выступили в роли капитанов команды из 87 регионов России. На конкурс подали почти 5 тыс. заявок, общее количество участников составило 6791 человек, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Проект состоял из двух частей: образовательной и конкурсной, они проходили с 20 марта по 30 апреля. Конкурсанты были разделены по уровням подготовки: юные медиа (от восьми до 13 лет), базовые и продвинутые медиа (от 14 и старше). На первом этапе ребята проходили информационно-просветительский онлайн-курс по десяти направлениям: журналистика, видеопродакшн, медиацентры, медиапедагогика, гибкие навыки, блогинг, фото, дизайн, кино и ораторское мастерство. На втором этапе участники проекта выполняли конкурсные задания и боролись за классные возможности и призы.

Председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров отметил, что проект «МедиаПритяжение» стал самым настоящим праздником творчества и уникальных идей ребят со всей России, которые прошли сложный и долгий путь, чтобы стать финалистами и победителями. Гуров выразил уверенность, что участники получили ценные знания от экспертов крупнейших российских компаний по созданию контента, а призовая техника поможет им реализовать интересные медиапроекты.

На Всероссийский форум «МедиаДвиж», который прошел в Москве с 30 мая по 3 июня, приехали 500 финалистов проекта. В первые два дня для них провели экскурсии и мастер-классы в лучших российских компаниях по созданию контента.

Например, 30 мая ребята посетили офис VK, где получили важную информацию о компании, условиях работы, стажировках и преференциях для сотрудников и соискателей.

На площадке международной медиагруппы «Россия сегодня» участники смогли окунуться в эпицентр новостной журналистики. Они познакомились с работой РИА «Новости», приняли участие в мастер-классе «Как иметь свой особый голос и не стать домашним комментатором в сетях».

На экскурсии по редакции ВГТРК финалисты «МедиаДвижа» увидели, как работают региональный и международный отделы, как идет сбор и обработка информации, а также оценили работу выпуска перед подготовкой к эфиру.

В Российском государственном социальном университете для ребят устроили мастер-класс «Журналистика будущего: возможности и иллюзии», а в университете СИНЕРГИЯ провели обучающие уроки по актерскому мастерству и сканограмме, а также познакомили с факультетами по медианаправлениям.

В Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России подростки узнали о медиалаборатории вуза. Под руководством практикующих экспертов они попробовали работу в кадре и встретились с и.о. ректора РАНХиГС Алексеем Комиссаровым.

Кроме того, участники «Движения Первых» посетили киностудию КИТ, где подробно узнали о востребованных в медиасфере профессиях и попробовали силы в тематической викторине.

Обширную образовательную программу подготовили в Газпром-Медиа Холдинге. К примеру, в офисе видеохостинга Rutube участники прошли мастер-класс по свету и звуку, записали профессиональное интервью. Ребятам продемонстрировали, как работают над созданием контента для первого юмористического радио России – Comedy Radio, провели экскурсию по офису компании YAPPY, где для юных гостей устроили игру, основанную на реальных событиях.

В крупнейшем отечественном ИД Independent Media участники познакомились с миром глянцевой журналистики: узнали, как искусственный интеллект помогает в создании обложек, приняли участие в модной съемке, а также пообщались с командой издательского дома.

Также финалисты проекта посетили офис международного телеканала RT, где им рассказали о тенденциях развития подростковой журналистики в современном мире. Следующей точкой стал радиохолдинг «Европейской медиагруппы» с экскурсией и мастер-классами.

В редакции издания «Комсомольская правда» участники «Движения Первых» погрузились в атмосферу медиахолдинга со столетней историей, а также поучаствовали в мастер-классе «Журналист в новой технологической среде».

К тому же, ребята прошли мастер-классы по направлениям фото, видео и журналистике на площадках гостиницы «Измайлово».

Как признался победитель в номинации «Лучший блогер» – (продвинутый уровень) Руслан Шарко из Петербурга, он очень рад , что смог победить в проекте, где получил новый опыт и знания, которые затем сможет использовать для создания своего контента. Руслан отметил, что пообщался с людьми, которые являются профессионалами во многих сферах и это было невероятно. Он выразил уверенность, что все ребята были достойны победить, так как по-своему уникальные, неординарные личности. Руслан подчеркнул, что нельзя останавливаться на достигнутом, нужно ставить новые цели и идти к ним, как бы не было трудно.

Церемония награждения победителей в 40 номинациях состоялась на площадке «Известия Hall». Юные любители медиа получили профессиональную технику для реализации своих проектов. Тем, кто стал лучшим в номинациях, связанных с журналистикой, вручили пресс-карты, которыми можно воспользоваться для подготовки репортажей с мероприятий.

Например, награды в номинации «Лучший блог в YAPPY» ребята получили от музыканта Анатолия Цоя, а в номинации «Лучший презентационный ролик» – от диктора Центрального Телевидения Гостелерадио СССР, телеведущей, члена Союза журналистов России, академика Международной Академии Телевидения и Радио (IATR) Натальи Козелковой.

В награждении приняли участие директор по развитию школьных и молодежных проектов VK Сергей Марданов, главный редактор Классного радио РДДМ и телеканала Движ Павел Пронин, арт-директор диджитальных проектов медиахолдинга Independent Media Екатерина Христова, продюсер Иван Лопатин, профессор кафедры журналистики и телевидения Высшей школы (факультета) телевидения МГУ имени Ломоносова Лидия Малыгина и многие другие.

Напомним, Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Свое название «Движение Первых» получило по итогам голосования на I Съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Среди основных миссий участников – «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми».