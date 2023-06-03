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«Движение Первых» подвело итоги проекта «МедиаПритяжение»
Российское движение детей и молодежи «Движение Первых» подвело в Москве итоги проекта «МедиаПритяжение»
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Российское движение детей и молодежи «Движение Первых» наградило победителей проекта «МедиаПритяжение» на Всероссийском форуме «МедиаДвиж» в Москве.
Участниками проекта стали школьники в возрасте от восьми лет, студенты СПО, а также педагоги образовательных организаций и родители, которые выступили в роли капитанов команды из 87 регионов России. На конкурс подали почти 5 тыс. заявок, общее количество участников составило 6791 человек, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Проект состоял из двух частей: образовательной и конкурсной, они проходили с 20 марта по 30 апреля. Конкурсанты были разделены по уровням подготовки: юные медиа (от восьми до 13 лет), базовые и продвинутые медиа (от 14 и старше). На первом этапе ребята проходили информационно-просветительский онлайн-курс по десяти направлениям: журналистика, видеопродакшн, медиацентры, медиапедагогика, гибкие навыки, блогинг, фото, дизайн, кино и ораторское мастерство. На втором этапе участники проекта выполняли конкурсные задания и боролись за классные возможности и призы.
Председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров отметил, что проект «МедиаПритяжение» стал самым настоящим праздником творчества и уникальных идей ребят со всей России, которые прошли сложный и долгий путь, чтобы стать финалистами и победителями. Гуров выразил уверенность, что участники получили ценные знания от экспертов крупнейших российских компаний по созданию контента, а призовая техника поможет им реализовать интересные медиапроекты.
На Всероссийский форум «МедиаДвиж», который прошел в Москве с 30 мая по 3 июня, приехали 500 финалистов проекта. В первые два дня для них провели экскурсии и мастер-классы в лучших российских компаниях по созданию контента.
Например, 30 мая ребята посетили офис VK, где получили важную информацию о компании, условиях работы, стажировках и преференциях для сотрудников и соискателей.
На площадке международной медиагруппы «Россия сегодня» участники смогли окунуться в эпицентр новостной журналистики. Они познакомились с работой РИА «Новости», приняли участие в мастер-классе «Как иметь свой особый голос и не стать домашним комментатором в сетях».
На экскурсии по редакции ВГТРК финалисты «МедиаДвижа» увидели, как работают региональный и международный отделы, как идет сбор и обработка информации, а также оценили работу выпуска перед подготовкой к эфиру.
В Российском государственном социальном университете для ребят устроили мастер-класс «Журналистика будущего: возможности и иллюзии», а в университете СИНЕРГИЯ провели обучающие уроки по актерскому мастерству и сканограмме, а также познакомили с факультетами по медианаправлениям.
В Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России подростки узнали о медиалаборатории вуза. Под руководством практикующих экспертов они попробовали работу в кадре и встретились с и.о. ректора РАНХиГС Алексеем Комиссаровым.
Кроме того, участники «Движения Первых» посетили киностудию КИТ, где подробно узнали о востребованных в медиасфере профессиях и попробовали силы в тематической викторине.
Обширную образовательную программу подготовили в Газпром-Медиа Холдинге. К примеру, в офисе видеохостинга Rutube участники прошли мастер-класс по свету и звуку, записали профессиональное интервью. Ребятам продемонстрировали, как работают над созданием контента для первого юмористического радио России – Comedy Radio, провели экскурсию по офису компании YAPPY, где для юных гостей устроили игру, основанную на реальных событиях.
В крупнейшем отечественном ИД Independent Media участники познакомились с миром глянцевой журналистики: узнали, как искусственный интеллект помогает в создании обложек, приняли участие в модной съемке, а также пообщались с командой издательского дома.
Также финалисты проекта посетили офис международного телеканала RT, где им рассказали о тенденциях развития подростковой журналистики в современном мире. Следующей точкой стал радиохолдинг «Европейской медиагруппы» с экскурсией и мастер-классами.
В редакции издания «Комсомольская правда» участники «Движения Первых» погрузились в атмосферу медиахолдинга со столетней историей, а также поучаствовали в мастер-классе «Журналист в новой технологической среде».
К тому же, ребята прошли мастер-классы по направлениям фото, видео и журналистике на площадках гостиницы «Измайлово».
Как признался победитель в номинации «Лучший блогер» – (продвинутый уровень) Руслан Шарко из Петербурга, он очень рад , что смог победить в проекте, где получил новый опыт и знания, которые затем сможет использовать для создания своего контента. Руслан отметил, что пообщался с людьми, которые являются профессионалами во многих сферах и это было невероятно. Он выразил уверенность, что все ребята были достойны победить, так как по-своему уникальные, неординарные личности. Руслан подчеркнул, что нельзя останавливаться на достигнутом, нужно ставить новые цели и идти к ним, как бы не было трудно.
Церемония награждения победителей в 40 номинациях состоялась на площадке «Известия Hall». Юные любители медиа получили профессиональную технику для реализации своих проектов. Тем, кто стал лучшим в номинациях, связанных с журналистикой, вручили пресс-карты, которыми можно воспользоваться для подготовки репортажей с мероприятий.
Например, награды в номинации «Лучший блог в YAPPY» ребята получили от музыканта Анатолия Цоя, а в номинации «Лучший презентационный ролик» – от диктора Центрального Телевидения Гостелерадио СССР, телеведущей, члена Союза журналистов России, академика Международной Академии Телевидения и Радио (IATR) Натальи Козелковой.
В награждении приняли участие директор по развитию школьных и молодежных проектов VK Сергей Марданов, главный редактор Классного радио РДДМ и телеканала Движ Павел Пронин, арт-директор диджитальных проектов медиахолдинга Independent Media Екатерина Христова, продюсер Иван Лопатин, профессор кафедры журналистики и телевидения Высшей школы (факультета) телевидения МГУ имени Ломоносова Лидия Малыгина и многие другие.
Напомним, Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Свое название «Движение Первых» получило по итогам голосования на I Съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Среди основных миссий участников – «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми».
ФСБ задержала известных белгородских бизнесменов
Белгородские бизнесмены Тебекин и Бобрицкий задержаны ФСБ
Известных белгородских бизнесменов Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого задержала ФСБ, они подозреваются в серии экономических преступлений, сообщил источник в силовых структурах.
Источник РИА «Новости» назвал Тебекина «авторитетным» предпринимателем. В задержании участвовали сотрудники как регионального управления ФСБ, так и столичного.
В открытых источниках сообщается, что Тебекин является почетным президентом Федерации бокса Белгородской области, президентом благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг». Раньше он владел рядом предприятий в Белгородской области. Бобрицкий владеет организациями в Белгородской, Воронежской, Курской областях. В частности, ему принадлежит компания «Приосколье» – один из крупнейших производителей птицы в России.
В Белоруссии сообщили о прибытии из России танковых соединений
В Белоруссию в рамках ротации прибывает личный состав, вооружение и техника общевойсковых и танковых соединений ВС России, сообщило белорусское министерство обороны.
Для повышения обороноспособности Союзного государства проводятся мероприятия по повышению возможностей соединений и частей в Белоруссии, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Также сообщается, что в ВС Белоруссии из России поставлен очередной зенитный комплекс С-400, проводится плановая ротация воинских частей и подразделений.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в октябре 2022 года заявил о формировании в рамках договоренностей с Россией региональной группировки войск, основу которой составят белорусские военные. Тогда же сообщалось о прибытии в страну первых эшелонов с российскими военнослужащими.
Врач-терапевт объяснил частые падения Байдена
Терапевт Воробьев рассказал, почему президент США Байден часто спотыкается и падает
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Паркинсоники нередко падают и спотыкаются. Примером человека с таким заболеванием служит глава американского государства Джо Байден, который заваливается везде и имеет все признаки паркинсонизма, заявил газете ВЗГЛЯД глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, рассуждая о частых причинах падения пожилых людей.
Американский президент Джо Байден на торжественной церемонии академии ВВС США в штате Колорадо, находясь на трибуне, споткнулся и упал. Самостоятельно главе Соединенных Штатов подняться не удалось, ему помогли охранники. А вернувшись в Вашингтон из Колорадо, президент Байден ударился головой при выходе из вертолета на лужайке Белого дома. Директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт сообщил, что Байден «в порядке».
«Падение у пожилых людей имеет много разных причин. Во-первых, это могут быть неудобные какие-то ступеньки, полы, переходы, порожки в дверных проходах, неровные ковры и т. д. Очень часто пожилому человеку довольно трудно помнить обо всех этих препятствиях. Ведь молодой человек не смотрит под ноги, когда ходит: он достаточно высоко поднимает ноги, интуитивно все переступает, у него рассеянный взор. Пожилые в большинстве случаев при ходьбе шаркают ногами и смотрят вниз», – говорит Воробьев.
Во-вторых, не замечать различного рода препятствия люди в возрасте могут из-за нарушения зрения, продолжает врач. К тому же многие используют бифокальные очки, которые спасают от возрастной дальнозоркости. Их человек не носит на постоянной основе, а лишь надевает, чтобы прочесть надпись или почитать книгу. Поэтому при ходьбе, даже смотря под ноги, пожилой человек действительно может не заметить какой-то порожек и упасть. В связи с этим в общественных местах принято маркировать все выступы, ступеньки и прочее на полу ярко-желтой линией.
«В-третьих, причиной падений может быть патология суставов. У пожилого болят суставы, подкашиваются ноги – это реальный факт. И наверняка все не раз слышали от человека в возрасте, что его шатнуло. Для пожилых это очень характерная история. Если к этому быть готовым, можно ухватиться за стенку или что-то такое. Конечно, здесь тоже есть риск упасть, разбиться, особенно, если не быть к этому готовым», – делится терапевт.
Также пожилые люди могут упасть с кресла, дивана, если они «просижены» и имеют скос вниз, предупреждает специалист. Более того, после падения многие не могут самостоятельно подняться. Пролежать в таком состоянии они могут несколько часов, ощущая слабость. Наиболее часто данная проблема встречается у людей от 85 лет. Таким людям врач настоятельно рекомендует приобрести тревожную кнопку, на которую в случае чего можно нажать, чтобы кто-то мог ему помочь подняться, либо все время держать рядом с собой мобильный телефон.
«Причем никаких тяжелых поражений во всех этих случаях нет. Это просто слабость и неуклюжесть, не на что опереться, и человек не может встать. Все падения по вышеперечисленным причинам – это ни о чем не говорящий признак, тревогу забивать из-за них не надо. Однако, если проблема все-таки беспокоит, стоит обратиться к своему лечащему врачу», – подчеркивает Воробьев.
Если же пожилой человек, будучи здоровым, хорошо ходящим, упал без причины, ни обо что не споткнулся, то это также может быть признаком инсульта, микроинсульта или так называемая ишемическая атака, предупреждает терапевт. В таком случае его необходимо обследовать на предмет инсульта: проверить, связная ли у него речь, попросить улыбнуться и отследить, не кривится ли лицо и губы при улыбке, попросить его пожать обеими руками руку (рукопожатия здорового человека должны быть примерно одной силы, а не разной). Если есть подозрения на инсульт, следует незамедлительно вызвать скорую помощь.
«Еще падения свойственны людям, страдающим неврологическими заболеваниями, например, болезнью Альцгеймера. Также паркинсоники (люди с болезнью Паркинсона) благополучно падают, как, например, Байден, который заваливается везде. У него все признаки паркинсонизма налицо», – заключил терапевт.
Ранее врач-гериатр, невролог, геронтолог, нейрофизиолог Валерий Новоселов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал о причинах развития старческой деменции и способах борьбы с ней. По его словам, определенные шаги следует предпринимать с молодого возраста: отказаться от курения, вести физически активный образ жизни, придерживаться «средиземноморской диеты» и регулярно «тренировать мозг».
Премьер Люксембурга неприличным жестом унизил Зеленского
Премьер Люксембурга Беттель показал Зеленскому неприличный жест и велел замолчать
Во время саммита Европейского политического сообщества премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель показал президенту Украины Владимиру Зеленскому унизительный жест рукой, призвав замолчать.
Президент Украины Зеленский пытался поговорить с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Люксембурга Ксавье Баттелем. После нескольких фраз Баттель показал неприличный жест рукой, намекнув на «болтливость» украинского президента.
Зеленский при этом улыбкой пытался показать журналистам, что не оскорблен поступком премьера Люксембурга, передает РИА «Новости».
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что украинский президент Владимир Зеленский во время краткого разговора на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе не поднимал тему санкций против России.
Опорный пункт ВСУ смогли захватить двое российских бойцов
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Опорный пункт украинских военных захватили двое солдат российской группировки войск «Юг», бой длился около четырех часов, сообщил боец с позывным Лис.
Взвод Лиса получил приказ взять под контроль укрепления ВСУ, из которых постоянно вели огонь по российским войскам, рассказал он РИА «Новости».
Бойцы взвода одновременно вели переговоры о сдаче украинских военных, и точной информации о том, сколько именно бойцов ВСУ находится в пункте, они не знали.
Лис отозвал одного сослуживца с позывным Тэд на пополнение боекомплекта, а сам продолжил держать позицию. В один момент ВСУ ударили минометами по опорному пункту, оказалось, что украинские военные вызвали огонь на себя.
Собеседник отметил, что один украинский военный захотел сдаться, в итоге российские военные заняли позицию и взяли в плен четырех солдат ВСУ. После этого украинские бойцы сообщили, что не видели для себя другого выхода. За российскими военными послали боевую машину для транспортировки пленных.
В пресс-службе группировки «Юг» уточнили, что обоих захвативших опорный пункт бойцов ВС России наградят.
Пугачева осталась без пособия в Израиле
Из-за пенсии в России Пугачева осталась без пособия в Израиле
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Советская и российская певица Алла Пугачева, уехавшая в Израиль, продолжает получать пенсию в России, поэтому не может рассчитывать на социальное пособие пенсионера в Израиле, сообщают СМИ.
Речь идет об израильских выплатах «ашламат ахнаса» и «кицват зикна», которые зависят от дохода, в частности, есть ли у репатрианта пенсия или иной доход в стране происхождения. Пугачева остается гражданкой России и получает положенные выплаты – за звание народной артистки СССР и как ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. В результате ее пенсия составляет 55 тыс. рублей. Из-за этого она не может рассчитывать на дополнительные выплаты в Израиле в 49 тыс. рублей, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Woman.ru.
Напомним, Пугачева заявила, что чувствует себя счастливой в Израиле. Однако появились сообщения, что у нее возникли финансовые проблемы, а также проблемы со здоровьем. В пресс-службе мэрии Солнечногорска сообщили, что Пугачева два года не платила арендную плату за пользование участком в городе, и комитет по управлению имуществом подал в суд.
Пугачева в 1986 году была одним из инициаторов проведения благотворительного концерта в Москве для помощи пострадавшим и ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Также она выступила с концертом под Припятью.
Боррель назвал условие окончания конфликта на Украине за несколько недель
Глава дипломатии ЕС Боррель: Без поддержки Запада конфликт на Украине кончится за несколько недель
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Война на Украине закончится за несколько недель, как только Запад перестанет оказывать Киеву военную поддержку, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на проходящем в Сингапуре форуме «Шангри-Ла диалог».
Боррель отметил, что важно, чем именно в таком случае завершится конфликт на Украине. По его словам, Запад не может прекратить военную поддержку Киева, потому что не хочет мира «капитуляции», который сделает Украину второй Белоруссией, передает РИА «Новости».
Ранее обозреватель издания The Atlantic Кори Шейк заявил, что жители Украины осознают, что страна давно проиграла бы в конфликте с Россией, если бы не оказываемая США военная помощь.
До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза отправили на Украину в 2023 году 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1300 ракет на общую сумму 800 млн евро за время СВО.
Также Боррель заявил, что Россия не будет вести переговоры, пока не победит в конфликте.
Третьим мужем Булановой стал предприниматель на 19 лет младше певицы
Российская певица Татьяна Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева, церемония прошла в Петербурге.
Мужем Булановой стал экс-теннисист и предприниматель в сфере ресторанного бизнеса, который младше супруги на 19 лет. Пара состоит в отношениях уже более трех лет, передает РБК.
Первые слухи о свадьбе, появившиеся осенью 2022 года, сама певица тогда опровергла. Тогда же она рассказала, что готова выйти замуж за возлюбленного, но без пышной свадьбы.
Видеоролики со свадебной церемонии разместила телеведущая Светлана Бондарчук в своем Telegram-канале. Она напомнила подписчикам, что именно на ее интервью Буланова впервые рассказала о своих отношениях.
Ранее певица была замужем за музыкантом Николаем Тагриным, потом за футболистом Владиславом Радимовым. Имеет сыновей Александра и Никиту.
Доцент Института истории СПбГУ уволен после открытой поддержки ВСУ
СПбГУ уволил доцента Белоусова после поддержки ВСУ на фоне траура по погибшему в ходе спецоперации на Украине студенту
Уволен доцент Института истории СПбГУ Михаил Белоусов, который выразил поддержку украинской армии на фоне траура по погибшему в ходе спецоперации на Украине студенту Федору Соломонову, сообщил университет.
В сообщении говорится, что ректор Николай Кропачев уволил Белоусова «за совершение аморального поступка», который несовместим с деятельностью «работника, выполняющего воспитательные функции», передает РИА «Новости».
Напомним, Белоусов высказался против специальной военной операции России на Украине и заявил о поддержке украинской армии. При этом заявления историка прозвучали на фоне траура по погибшему в ходе СВО студенту СПбГУ Федору Соломонову, который ушел на фронт добровольно, взяв академический отпуск.
Глава Белгородской области назвал опасной ситуацию в Шебекино
Гладков: Обстрелы ВСУ Шебекино сократилось, но ситуация беспокойная
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Количество обстрелов Шебекино значительно сократилось, но все равно ситуация остается опасной, ночь прошла беспокойно, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона написал в своем Telegram-канале, что ситуация в Шебекино по-прежнему опасная, несмотря на сократившиеся обстрелы. Также, по его словам, всю ночь работала ПВО над Белгородом, пострадали автомобили в Разумном, а самые тяжелые последствия – в Соболевке Валуйского округа, там погибли люди, есть раненые.
Гладков добавил, что в течение дня продолжит работать с отселенными жителями Шебекинского округа. Он отметил, что вопросов очень много, подчеркнув, что информационные центры создали в каждом пункте временного размещения.
Ранее Гладков сообщил, что в результате устроенного украинскими войсками обстрела Шебекино пострадали два человека, которые ехали по городу на автомобиле, когда перед ними разорвался снаряд.
Напомним, две женщины погибли при украинском обстреле поселка Маслова Пристань Шебекинского округа, еще два человека стали жертвами обстрела села Соболевка Валуйского городского округа. В поселке Новая Таволжанка в Шебекинском округе при обстреле также пострадали два мирных жителя.
Житель Севастополя подручными средствами сбил квадрокоптер
Губернатор Развожаев рассказал о сбившем подручными средствами квадрокоптер жителе Севастополя
Севастополец подручными средствами сам сбил квадрокоптер, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, напомнив, что полеты коптеров в городе запрещены.
Развожаев рассказал в Telegram, что инцидент произошел на улице Шевкопляса в Инкермане. Губернатор подчеркнул, что речь идет не о «дроне со взрывчаткой», а о «коптере с камерой». «Кто и зачем его запустил – выясняют оперативные службы, которые сейчас работают на месте», – сообщил Развожаев, поблагодарив жителей за бдительность.
Напомним, многие регионы в России ввели запрет на использование беспилотников. Севастополь уже не раз подвергался атакам украинских БПЛА.
Вучич рассказал о разговоре с Зеленским
Вучич сообщил, что Зеленский в разговоре с ним не призывал к санкциям против России
Украинский президент Владимир Зеленский во время краткого разговора на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе не поднимал тему санкций против России, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
«Почему я должен вводить санкции, потому, что стоял четыре минуты с Зеленским?» – заявил Вучич. Он указал, что Зеленский санкции «даже не упомянул, был корректным». По его словам, речь шла «о других вещах, о целостности, об ООН, обо всем остальном».
Вучич также заявил, что участники саммита «говорили только о Сербии, Путине, санкциях против России». «Это у них единственный разговор», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на TV Prva.
Напомним, Вучич заявил, что встреча с президентом Украины не отразилась на позиции Сербии по санкциям против России.
Генерал Милли: ВСУ пойдут в контрнаступление без истребителей F-16 и танков Abrams
Американские F-16 и американские же Abrams не планируется использовать в контрнаступлении ВСУ, заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
Подготовка к работе бойцов ВСУ на танках Abrams проводится, но их не успеют подготовить к контрнаступлению, сказал Милли, передает RT со ссылкой на Daily Mail.
Поставка истребителей F-16 займет еще больше времени, указал он.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал Милли о планах киевского режима по наступлению и просил поставить Украине вооружения. В Белом доме сообщали, что Украина намерена начать контрнаступление летом и может рассчитывать на американское вооружение.
США объявили о готовности к переговорам с Россией и Китаем по контролю над вооружениями
Салливан заявил о готовности США к переговорам по контролю над вооружениями в формате «пятерки» СБ ООН
США готовы к переговорам без предварительных условий по вопросу контроля над вооружениями, в том числе в рабочем формате «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН, заявил помощник американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.
Салливан уточнил, что речь идет о переговорах России, США, Китая, Британии и Франции, передает ТАСС.
Кроме того, Салливан заявил о готовности американской стороны, несмотря на разногласия с Москвой, к разработке договоренностей с Россией на смену ДСНВ на период после 2026 года.
Между тем с 1 июня США прекратили передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под ДСНВ.
Посольство России заявило, что «объявленные США контрмеры» будут учтены, но действия Вашингтона не изменят позицию Москвы.
Военкоры показали первые фото танков Leopard вблизи линии фронта
В Сети опубликованы первые фото переданных ВСУ немецких танков Leopard якобы вблизи линии фронта. сообщили военкоры.
Сделанные украинскими военными фотографии танков Leopard опубликованы в Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Украинские источники утверждают, что фото сделано вблизи линии фронта, но пока в реальности их никто не видел, пишут военкоры.
Ранее российские танкисты в ДНР впервые столкнулись с экипажем украинской армии на немецком танке Leopard во встречном бою, он отступил после первого же выстрела в его сторону.