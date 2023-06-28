Полковник ВС США Макгрегор: ВСУ находятся на грани развала, ситуация для Зеленского весьма печальна

Ситуация в конфликте с Россией становится все хуже для президента Украины Владимира Зеленского, поскольку его армия находится на грани полного развала, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, ВСУ находятся на грани развала, они полностью деморализованы, наблюдается большое количество случаев дезертирства украинцев на российскую сторону и вообще с поля боя. Макгрегор добавил, что люди стараются избегать военной службы любого рода на Украине, а у режима Зеленского большие проблемы.

По словам специалиста, на данный момент ситуация для украинского лидера весьма печальна, поскольку его армию уничтожают в ходе неудачного наступления, и Киев уже испытывает трудности с набором новобранцев для восполнения потерь.

Макгрегор отметил, что «это последний вздох для Зеленского, его окружения и сторонников», передает РИА «Новости».

Ранее Макгрегор заявил, что НАТО может официально вмешаться в украинский конфликт, чтобы спасти политическое будущее президента США Джо Байдена после разгрома Россией Вооруженных сил Украины.

