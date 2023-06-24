Эксперт: В России наступило золотое время для молодежи

Политолог Август: Молодежь понимает, что хочет сделать для развития России

Если раньше молодежная активность часто затухала на старте, то сейчас для молодежи наступило золотое время, можно участвовать в различных конкурсах, получать гранты, появились молодые, но очень многообещающие эксперты, политические аналитики, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Алена Август. В субботу в России отмечается День молодежи.

«Именно сейчас в России появился беспрецедентно огромный спектр возможностей для молодых людей. Можно развиваться в научной и культурной сферах, в любой профессии. У нас есть государственный лейбл «Таврида. Арт», созданный на базе арт-кластера «Таврида». А президентская платформа «Россия – страна возможностей» – это более 20 проектов для молодежи», – отмечает политолог Алена Август.

В каждом регионе России молодежью занимаются целенаправленно и поддерживают все ее инициативы, добавляет эксперт. «Раньше молодежная активность часто затухала на старте, потому что не было поддержки. А сейчас ситуация меняется очень быстро, для молодежи наступило золотое время, можно участвовать в различных конкурсах, получать гранты», – уверена собеседник.

По ее словам, государству удалось объединить треки для развития молодежи. «Это креативная экономика, наука, предпринимательство, спорт, культура, новые технологии», – перечислила Август.

Все больше молодежи вовлечено в социополитическую жизнь страны. «Появились молодые, но очень многообещающие эксперты, политические аналитики. Действует форум «Дигория», который начался с небольшого проекта, а развился в аналитическое сообщество. Много политических интернет-проектов. Молодежь идет в политику не ради высоких должностей и кабинетов, у нее есть понимание, что она хочет сделать для развития страны», – сказала Август.

Российская молодежь быстро отреагировала на непростую ситуацию в связи с украинским кризисом. «Весь натовский блок пытается вести с нами не только войну на полях сражений, но и информационную – в умах. Эта битва за умы идет давно. Но что радует – молодые ребята стараются помочь другим разобраться, где правда, а где – ложь, фейк. Я убеждена, что у НАТО не получится запутать такую умную и дерзкую молодежь. Ребята прекрасно разбираются, где их пытаются надурить, поэтому щелкают западные фейки как орешки», – уверена эксперт.

По ее словам, молодежь создает множество проектов, в том числе подкастов, чтобы донести до аудитории правду. «Они делают это не занудно, а креативно. Мы видим, что если раньше блогеры рекламировали товары и вели треш-стримы, то сейчас это контент совершенно другого плана. Они рассказывают о происходящем в России и мире языком креатива», – указала Август.

Эксперт особо отметила успехи российских молодых ученых, которые «дарят нам совершенно немыслимые технологии». Многие становятся учителями и приходят в школы с «креативным подходом».

«Появляются новые технологии не только в сфере IT, но и в промышленности, аграрном секторе. Все это применимо на практике. Молодежь живет не отвлеченной жизнью, а вместе со страной. У нас появилось новое молодое искусство, поэты. Они собирают полные залы. Много музыкантов, которые работают в самых разных стилях. Волонтерская деятельность достигла абсолютно невероятных масштабов. Благодаря интернету ребята со всей страны собираются в команды, чтобы помогать другим», – указала Август.

В субботу отмечается День молодежи. В Москве праздничные мероприятия будут проходить в парке «Ходынское поле». Московский фестиваль включает в себя три пространства: Пространство «Возможности». Пространство «Добро». Пространство «Спорт».

Фестивали с мастер-классами, лекциями, конкурсами и выступления артистов пройдут во многих городах, в том числе в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Мурманске и Казани.