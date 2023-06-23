Решетников проверил ход реализации федеральных мер поддержки в Донецке и Мариуполе

Министр экономического развития РФ Максим Решетников посетил Донецк и Мариуполь для контроля исполнения поручений президента о предоставлении федеральных мер поддержки. Также он встретился с представителями малого и среднего бизнеса, который работает в новых регионах РФ, посетил производства, а также проверил ход строительства флагманского отделения МФЦ в Донецкой народной республике.

Глава Минэкономразвития совместно с врио главы ДНР Денисом Пушилиным посетил предприятие, которое специализируется на производстве горношахтного оборудования. Современный станочный парк и высококвалифицированный персонал даже в текущих сложных условиях позволяют выпускать продукцию высокого качества в оптимальные для потребителя сроки, выполнять задачи импортозамещения. Решетников сообщил, что министерство совместно с региональными властями готовит новые механизмы поддержки производителей ДНР.

Во время визита Решетников и Пушилин подписали соглашение о присоединении ДНР к национальному проекту «Производительность труда». Теперь предприятия региона могут воспользоваться мерами поддержки национального проекта, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Для этого необходимо подать заявку на портал производительность.рф. Это могут сделать обрабатывающие производства, предприятия строительной отрасли, сферы торговли, строительства и сельского хозяйства.

В ходе осмотра строящегося здания МФЦ глава Минэкономразвития подчеркнул, что после завершения работ важно обеспечить оказание всего спектра государственных услуг по российским стандартам. Флагманский центр строится по поручению президента РФ, кроме того, в ДНР будут отремонтированы и оснащены еще 38 объектов. Сейчас в республике работают 29 отделений МФЦ (208 окон), где предоставляются 36 федеральных и региональных услуг. С 1 января 2023 года в них уже принято более 350 тысяч заявлений и оказано более 160 тысяч услуг.

При общении с предпринимателями глава Минэкономразвития рассказал о новых возможностях, которые появятся благодаря созданию в новых регионах свободной экономической зоны с облегченным налоговым режимом. Среди планируемых льгот – нулевая ставка налога на прибыль, освобождение от уплаты налога на имущество организаций, а также земельного налога на участки территории СЭЗ в течение трех лет. Кроме того, будут действовать пониженные тарифы страховых взносов – 7,6% вместо 30%.

В новых регионах активно разворачивается инфраструктура господдержки. Центр «Мой бизнес» заработает в конце лета – начале осени. В июле стартует программа льготного лизинга имущества. Также обсуждались текущие вопросы в управлении компаниями, в том числе порядок принятия решений высшим органом управления для внесения изменений в учредительные документы по приведению документов в соответствие с законодательством РФ.

Как пояснил министр, на уровне региона может быть принято временное решение о действии упрощенных правил на переходный период. Для ускорения и оптимизации работы Минэкономразвития России разработало и направило в правительства новых субъектов такой проект НПА. В частности, он предусматривает возможность направления акционерами бюллетеней по почте без посещения места проведения собрания. Кроме того, предлагается установить пониженный кворум, достаточно 30% голосов для принятия решений. Предполагается, что этот акт после принятия будет действовать до 1 января 2026 года.



