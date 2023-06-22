Остановку у посольства России в Стокгольме переименовали в честь Украины

SVT сообщила о переименовании остановки у посольства России в Стокгольме в «Площадь Свободной Украины»

После того, как не удалось переименовать улицу, на которой находится посольство России в Стокгольме, власти шведского региона Стокгольм, в котором расположена столица Швеции, переименовали автобусную остановку.

Остановка рядом с посольством России называлась «Фюрверкарбаккен» – «Фейерверковый холм». Ее переименовали в «Площадь Свободной Украины». Как заявила председатель правления региона Аида Хаджиалич, это должно стать «четким сигналом, что регион Стокгольм и Швеция поддерживают Украину», передает ТАСС со ссылкой на SVT.

Напомним, после начала российской специальной военной операции на Украине поступили предложения переименовать улицу, на которой находится посольство – «Ервельсгатан» (названа в честь Карлов Кристофферов Ервелов, отца и сына, библиотекаря-журналиста и архитектора). Однако жители улицы не захотели менять ее название на связанное с Украиной. В мэрии отказались от переименования. После этого в парке рядом с посольством России установили табличку «Площадь Свободной Украины».



