Политолог Федорова: Путин задает вектор интеграции новых регионов в состав России

Владимир Путин прикладывает огромные усилия для того, чтобы положение дел в новых регионах улучшалось, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. В среду Путин начал совещание с правительством с вопроса о ситуации на Каховской ГЭС.

«То, что произошло с Каховской ГЭС, – беспрецедентное событие, чудовищный кошмар. Если бы не пристальное внимание президента к этой ситуации, то пострадало бы и погибло бы значительно больше людей. Личное внимание президента к этому вопросу абсолютно объяснимо», – считает политолог Анна Федорова.

Для Владимира Путина значимо то, что происходит в новых регионах, подчеркивает эксперт. «То, как сейчас живут там люди, как будет проходить интеграция с российскими социальными, экономическими и логистическими системами, – все это важно для президента. Сейчас между положением дел в новых регионах и любом другом российском регионе есть огромная пропасть. И видно, какие огромные усилия президент прикладывает для того, чтобы эта пропасть как можно скорее сгладилась», – добавила Федорова.

Такое внимание со стороны Путина прямо влияет на уровень качества жизни людей и темпы восстановления в новых регионах страны. «Особое внимание президента стимулирует представителей исполнительной власти действовать соответствующим образом. Я имею в виду людей из федеральных министерств и ведомств, губернаторов. Мы видим, что регионы активно включены в оказание помощи новым территориям во многом потому, что президент показывает такой личный пример, он задает вектор, куда нужно двигаться», – пояснила политолог.

В среду на совещании с правительством Владимир Путин прежде всего обсудил ситуацию на Каховской ГЭС. «Начать хотел бы с вопроса к министру МЧС об организации работы по помощи людям после прорыва Каховской ГЭС», – сказал глава государства.

Министр МЧС Александр Куренков рассказал о спасении более двух тысяч человек, в том числе 209 детей. «Из затопленных населенных пунктов оперативно эвакуированы более 8 тыс. человек, в том числе 583 ребенка и 291 маломобильный гражданин», – сказал он. Свыше 23 тыс. жилых домов и более 150 социально-административных объектов оказались в зоне затопления в Херсонской области. Также, по словам министра, затоплена территория Нижнеднепровского национального парка и 12 кладбищ.

Ранее президент говорил, что до 2030 года все новые регионы страны должны выйти на общероссийский уровень по качеству инфраструктуры, социальных услуг, по многим другим параметрам качества жизни. Он отмечал, что ответственность за эту работу лично будут нести профильные министры и вице-премьеры.