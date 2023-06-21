Алаудинов заявил, что украинские военнослужащие идут в атаку под действием боевой химии

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что украинские солдаты идут в атаку под действием боевой химии

Военные ВСУ идут в контрнаступление под действием биооружия, которое на них испытывают страны Запада, заявил командир «Ахмата» Апти Алаудинов в эфире «Соловьев Live».

По его словам, это даже не скрывается. НАТО «сегодня на украинцах испытывает все препараты, которые они произвели, для того чтобы сделать суперсолдата», передает РИА «Новости».

Алаудинов называет это боевой химией. Командир «Ахмата» добавил, что те солдаты, у которых действие веществ проходит, сдаются в плен «целыми отрядами».

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о направленной на разработку биооружия деятельности США на Украине.