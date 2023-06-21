Молния убила высокопоставленного грузинского офицера

На Украине рассказали о «бешенном сопротивлении» во время контрнаступления

Минобороны Украины сообщило о «бешенном сопротивлении» при контрнаступлении

ВСУ при контрнаступлении столкнулись со сложностями и «бешенным сопротивлением», заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, люди хотят, чтобы было быстро как в кино, но контрнаступление не завершится через два часа.

«Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с бешеным сопротивлением», – написала Маляр в Telegram-канале.

Она попросила не измерять успех контрнаступления населенными пунктами, но конкретные критерии эффективности не назвала.

Ранее на встрече с военкорами президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ в ходе наступления несут большие потери, ни на одном из направлении успеха нет.

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