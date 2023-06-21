ВСУ за сутки потеряли на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 200 военных и восемь танков

За последние сутки ВСУ продолжили попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В районе Времевского выступа оперативно-тактической и армейской авиацией нанесены удары по подразделениям ВСУ около Новодонецкого, Сторожевого Донецкой народной республики (ДНР) и Левадного Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В результате огневого поражения уничтожены танк, машина пехоты и три бронемашины.

На Запорожском направлении мужественными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации отражены две атаки подразделений усиленных танками 65-й механизированной бригады ВСУ возле Новоданиловки и Яблоково Запорожской области, отчитались в Минобороны.

Нанесено огневое поражение колоннам резервов противника, выдвигавшимся в направлении пунктов Каменское и Лобковое Запорожской области, а также скоплению живой силы и техники у Белогорья Запорожской области.

Под Дорожнянкой, Мирным и Гуляй Полем Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), сообщил Конашенков.

Потери противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за последние сутки составили до 200 военнослужащих, восемь танков, шесть машин пехоты, 13 бронемашин, три автомобиля, две гаубицы Д-20, гаубица «Мста-Б», самоходная артустановка «Гвоздика» и боевая машина РСЗО «Град», подытожили в оборонном ведомстве.