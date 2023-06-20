МОК уравнял мужские и женские олимпийские дистанции в лыжных гонках

Военный эксперт рассказал о ключевых боях за Белогоровку в ЛНР

Военный аналитик Онуфриенко: Для ВС РФ важно взять Белогоровку, чтобы открыть путь на Северск

В ЛНР противник несет колоссальные потери. Российские войска постепенно продвигаются вперед, вытесняя ВСУ из стратегически важных районов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ситуацию на Луганском направлении.

«В настоящий момент наши войска постепенно продвигаются к Купянску. Важной точкой должна стать Синьковка, занятие которой существенно облегчит дальнейший выход к городу. Имеются небольшие успехи в районе Двуречья. Мы шаг за шагом выдавливаем противника, создавая плацдарм на правом берегу Оскола», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Южнее, недалеко от Серебрянского лесничества, также идут бои. ВС РФ пытаются занять участок напротив Григоровки и Белогоровки. Для выполнения данной задачи осуществляется продвижение в районе Тернов. Остается несколько километров, но пройти их будет непросто – противник осознает важность этих земель для контрнаступления», – отмечает эксперт.

«Наши военные наносят удары вглубь территории ВСУ – поражаются склады и базы. Известно, что противник несет колоссальный ущерб. Думаю, западным странам будет очень непросто восполнять потерянные Украиной вооружения», – подчеркивает Онуфриенко.

«На район Красного Лимана, что называется, опустился «туман войны», и пока обстановка не до конца ясна. Однако известно, что наши войска плавно движутся вперед. Основные бои в ЛНР ведутся за Белогоровку. Это село имеет ключевое значение для дальнейшего занятия Северска. В настоящий момент артиллерия наносит удары по местному гарнизону. Очень важно выйти к берегу Северского Донца, что позволит разрушить оборону ВСУ на данном участке фронта», – резюмирует Онуфриенко.

Ранее на Купянском направлении в районе населенного пункта Тимковка ВС РФ удалось пресечь деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Об этом в Telegram-канале сообщает Министерство обороны. Общие потери за сутки составили до 45 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Кузьмино, Макеевка Луганской народной республики, а также в Серебрянском лесничестве.

На данном участке фронта подразделения ВСУ малыми группами пытаются зайти во фланги ВС РФ с целью прорвать линию обороны. Об этом изданию ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в районе Невского, Макеевки, Терны и Серебрянского лесничества отмечаются единообразные действия ВСУ.

Противник пытается отвлечь наши подразделения на основных направлениях удара, зайти малыми группами во фланги и отсечь часть российских войск. Офицер отметил, что такая тактика рассчитана не на продвижение вперед, а на нанесение максимального ущерба ВС РФ.

Кроме того, украинские военнослужащие на Купянском направлении приступили к дистанционному минированию для сдерживания российских солдат. Об этом Морочко рассказал изданию РИА «Новости». По его словам, противник использует немецкие мины АТ2. Отмечается, что заграждения выявлены в том числе и в окрестностях населенных пунктов, где проживают мирные граждане.