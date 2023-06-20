Более 500 человек подали заявки на участие в пятом Всероссийском форуме «Дигория»

По итогам заявочной кампании на участие в пятом Всероссийском форуме «Дигория» подано 516 заявок из 75 регионов России. Участниками форума в этом году станут ученые, исследователи и специалисты социально-гуманитарного профиля: политологи, социологи, историки, философы, экономисты, юристы и филологи со всей страны.

В пятерку регионов лидеров по количеству зарегистрированных участников вошли: Москва (111 заявок), Московская область (27 заявок), Нижегородская область (22 заявки), Республика Северная Осетия – Алания (22 заявки), Санкт-Петербург (22 заявки), рассказали газете ВЗГЛЯД в оргкомитете «Дигории».

В этом году форум работает по пяти профильным направлениям. Самое популярное – «Медиа и коммуникации». На этот модуль подано 129 заявок. На остальных направлениях заявки распределились следующим образом: «Образование и просвещение» – 117, «Молодежь и страна» – 106, «Политические технологии» – 90, «Социально-политическая экспертиза» – 74.

Форум состоится с 9 по 15 июля 2023 года на площадке культурно-просветительского центра «Академия Маяк» имени А. Д. Сахарова в Нижнем Новгороде.

«В этом году наблюдаем растущий интерес к форуму в регионах, особенно среди молодых ученых. Ребята направляют свои проекты из самых дальних уголков нашей страны. Мы получили также заявки из Донецкой и Луганской народных республик. Очень радует, что в такие сложные времена молодые люди находят время, чтобы поучаствовать важных общественно-политических мероприятиях», – рассказал руководитель дирекции по подготовке и проведению форума, руководитель платформы «Дигория» Заурбек Хугаев.

Всероссийский форум «Дигория» – это площадка для объединения интеллектуального потенциала молодых исследователей в области социально-гуманитарных наук и практиков общественно-политической сферы. В рамках Форума в 2023 году проводится III Национальная премия «Дигория», учрежденная Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Ее цель – выявить лучших молодых специалистов социально-гуманитарного профиля, ведущих свою деятельность в общественно-политической сфере.