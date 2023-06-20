Эксперт: По сравнению с 2011 годом россиянин может улететь на одну зарплату в два раза дальше

Авиаксперт Пантелеев назвал основные причины изменения цен на авиаперелеты по России

В 2011 году средней месячной зарплаты россиянина хватило бы на авиаперелет на 5 тыс. километров в салоне экономкласса на внутренних линиях. В 2023 году – на более чем 11 тыс. километров, сказал газете ВЗГЛЯД исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, комментируя данные Росстата об увеличении стоимости авиаперелета по России.

«Данные Росстата отличаются от данных Минтранса, ФАС, авиакомпаний, крупных агрегаторов и туристических онлайн-агентств. На мой взгляд, наиболее корректные цифры может дать анализ формы 67-ГА (отчет о финансовой деятельности авиапредприятий и организаций воздушного транспорта), которая заполняется самими авиакомпаниями. Но этих данных за май еще не может быть, они обрабатываются долго», – говорит Пантелеев.



При этом, по его словам, стоимость авиаперелета выросла только в абсолютных значениях. «Тот же Росстат дает множество наборов статданных, и один из них – средняя начисленная месячная заработная плата. В 2011 году такой месячной зарплаты хватало, условно, на полет на 5 тыс. километров в салоне экономкласса на внутренних линиях. В 2023 году – на более чем 11 тыс. километров. То есть, билеты подорожали в абсолютном выражении, но в относительном выражении полеты стали доступнее», – отмечает специалист.



Пантелеев поясняет, что цена на билеты зависит от соотношения спроса и предложения, но ценообразование по формуле «цена равна сумме издержек и фиксированной марже» применяется только при субсидированных перевозках. Рыночное же ценообразование строится иным образом. Авиакомпании стараются взять с пассажира максимум того, что он может заплатить. Когда спрос на перевозки наивысший – авиакомпании повышают цены, так как востребованная услуга по законам экономики может продаваться дороже. А, например, в феврале, когда спрос на полеты по России низкий, цены опускаются до годового минимума.

«У нынешнего роста цен есть две группы причин. Первая – с 2019 года издержки существенно увеличились. Но если в 2020 году отрасль приняла убытки на себя, в 2021 году – сработала около нуля, а в 2022 – заработала за счет масштабной господдержки, то сейчас господдержка сильно меньше, чем в предыдущем году. Следовательно, расходы приходится покрывать за счет тарифной выручки», – рассказывает Пантелеев.

Вторая фундаментальная причина, по словам собеседника, это наличие платежеспособного спроса. И если клиент готов летать по высоким ценам, то нет никакого смысла сохранять низкие тарифы и работать себе в убыток, говорит эксперт.

Ранее Росстат сообщил, что стоимость перелета экономклассом по России превысила максимальное значение с 2000 года. Так в мае 2023 года стоимость полета в расчете на 1 тыс. км пути составила 6972,36 рублей. По сравнению с этим же месяцем прошлого года, по данным ведомства, цена выросла на 28%.

