На Донецком направлении активными действиями Южной группировки за сутки отражены десять атак противника возле Красногоровки, Авдеевки и Марьинки Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ходе боев ликвидированы около 220 военнослужащих, три бронемашины, гаубица «Мста-Б», американская артсистема М777, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Купянском направлении ударами армейской авиации, слаженными действиями подразделений Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника около Масютовки, Кисловки, Новомлынска, Берестового Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР). Под Синьковкой Харьковской области, Новоселовского и Ягодного ЛНР пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

За последние сутки на этом направлении уничтожены до 40 военнослужащих, две бронемашины, американская артсистема М777, РЛС контрбатарейной борьбы «Зоопарк», отчитались в Минобороны.

На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение противнику у Ямполовки ДНР, Невского и Червоной Дибровы ЛНР.

Поблизости от Ямполовки, Червоной Дибровы, а также южнее Кременной ЛНР пресечена деятельность трех украинских ДРГ. За прошедшие сутки потери противника составили до 100 военнослужащих, три бронемашины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-20, самоходная артустановка «Акация».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника ликвидированы порядка 25 военнослужащих, американская М777, гаубица Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение 98 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах, перечислили в Минобороны.

За сутки уничтожены восемь складов с боеприпасами: 3-й танковой бригады ВСУ под Двуречной Харьковской области, 45-й артбригады ВСУ недалеко от Северска ЛНР, группировки войск «Запорожье», 128-й горно-штурмовой и 65-й механизированной бригад ВСУ в районах Запорожья, а также Разумовки, Степового и Новоданиловки Запорожской области, 106-й и 122-й бригад теробороны около Очакова Николаевской области и Тягинка Херсонской области, сообщил Конашенков.

Средствами ПВО за последние сутки перехвачены семь снарядов РСЗО HIMARS. Уничтожены 13 украинских беспилотников возле Кременной, Золотаревки ЛНР, Старомлыновки, Орлинского ДНР, Червоноармейского, Верхней Криницы, Чапаевки и Грозового Запорожской области, подытожили в оборонном ведомстве.