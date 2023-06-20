Движение «ЗооДруг» отправило в Шебекино 20 тонн корма для домашних животных

Движение «ЗооДруг» отправило 20-тонную фуру с партией корма для животных в Шебекино

Всероссийская кампания по оказанию помощи зоопаркам и животным Донбасса, Херсонской и Запорожской областей «ЗооДруг» отправила 20-тонную фуру с партией корма для животных в Шебекино Белгородской области.

Глава комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России и инициатор кампании «ЗооДруг» Елена Шаройкина сообщила, что движение уже больше года помогает зоопаркам и приютам в новых регионах России, где сложилась тяжелейшая гуманитарная обстановка, говорится в релизе кампании «ЗооДруг».



«Теперь беда пришла в Белгородскую область, ставшей целью украинских ракет. Власти обеспечивают безопасность местных жителей, десятки тысяч людей были эвакуированы. Но далеко не у всех была возможность забрать домашних питомцев. Ответственность за них на себя взяли местные волонтеры-зоозащитники и сотрудники приютов для бездомных животных», – рассказала Шаройкина.

Она добавила, что «ЗооДруг» также объявил внеочередной сбор помощи, в течение недели собрал 20 тонн корма на сумму более 5 млн рублей и отправил его в Шебекино. Корм для животных получат приюты и волонтеры-зоозащитники, которые не уехали из находящегося под обстрелами региона, спасают и опекают оставленных животных. Проработана и логистика по распределению и точечной доставке корма, приобрести который на территории региона в сложившихся условиях крайне сложно.

В мероприятии приняли участие члены ОП, которые ранее подвели итоги трехлетней работы в рамках торжественной закрывающей пленарной сессии VII состава.

«ЗооДруг» – всероссийская кампания по оказанию помощи зоопаркам и животным Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, запущенная по инициативе комиссии Общественной палаты России по экологии и охране окружающей среды 31 марта 2022 года, которую реализуют ведущие зоозащитные фонды и организации страны.