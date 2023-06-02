Дуда решил исправить скандальный закон о «российском влиянии»

Президент Польши Дуда предложил внести поправки в спорный закон «о российском влиянии»

Президент Польши Анджей Дуда из-за критики со стороны Запада решил скорректировать новый закон о создании комиссии, расследующей якобы имевшее место «российское влияние» на принимаемые в республике решения.

Дуда сообщил, что намерен в пятницу передать предлагаемые поправки в парламент. По его словам, парламентарии не будут иметь права заседать в комиссии. Этот орган должен будет состоять только из экспертов, а решения, комиссией принятые, можно будет оспорить в обычном суде, передает ТАСС со ссылкой на Польское телевидение.

При этом Дуда заявил, что всецело поддерживает создание данной комиссии. Он напомнил, что ранее направил закон на проверку в Конституционный суд. При этом закон начнет работать еще до того, как получит оценку со стороны КС.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о критике со стороны Запада польской инициативы по созданию специальных комиссий, целью который станет борьба с «российским влиянием»

Западные СМИ предсказывали, что из-за создания комиссий в Польше может начаться гражданская война.