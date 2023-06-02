Граффити с Земфирой заменили изображением бойца с ребенком в Южно-Сахалинске

Граффити Земфиры в Южно-Сахалинске заменили изображением российского бойца с ребенком

Депутат Сахалинской облдумы Александр Шарифулин рассказал, что на месте закрашенного в центре Южно-Сахалинска граффити с певицей Земфирой (признана иноагентом) появилось изображение российского бойца с ребенком на руках.

Минюст 10 февраля внес Земфиру в список иноагентов, а на следующий день парламентарий предложил убрать с городской улицы ее изображение: об этом Шарифулина просили жители областного центра. В итоге в конце марта нанесенное на трансформаторную будку граффити было закрашено. Эскиз нового художественного решения на уличном объекте обсудили в администрации Южно-Сахалинска с участием специалистов и горожан, передает РИА «Новости».

По словам Шарифулина, местные художники обновили стены будки, а на одной из них нарисовали улыбающегося мальчика на руках у мужчины в форме российского бойца. Он добавил, что работа заняла несколько дней, ее удалось завершить ко Дню защиты детей.

Ранее Земфира Рамазанова (признана Минюстом иноагентом – прим. ВЗГЛЯД) подала иск, потребовав снять с нее статус иностранного агента.

Напомним, Земфиру внесли в реестр иноагентов в феврале 2023 года. Причиной стала поддержка Украины и концерты, на которых она выступала с призывами против проведения спецоперации.