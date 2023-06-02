Командир российского батальона «Крым» рассказал о комбинировании ВСУ «советской школы» и тактики НАТО

На запорожском направлении вооруженные силы Украины используют комбинированную тактику, смешивая «советскую школу» и методы НАТО, сообщил командир российского батальона «Крым».

По словам военного, чувствуются «другие попытки проведения атак». Он рассказал, что ВСУ часто задействуют мобильные группы на пикапах, но «здесь немножко рельеф местности им не позволяет так залететь, поэтому им чуть сложнее». Также отмечается, что у ВСУ на запорожском направлении «техника в основном пока» советского производства, «минометы польские», но даже если техника используется советская, то «боеприпасы уже не советские те, что у них оставались, а натовские образцы», передает РИА «Новости».

Сообщается, что в числе противников на данном направлении - националистические батальоны, штурмовые, десантные бригады, в том числе морской десант, а также иностранные наемники – «поляки, англичане, афроамериканцы замечены в Степногорске».

Как рассказали российские военные, ВСУ каждый день прощупывают оборону на запорожском направлении, ситуация «стабильно напряженная», но российские войска «держатся, перемалывают потихонечку врага». Подразделения российских войск также практически ежедневно отражают атаки украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери украинских военных только на одном из участков линии боевого соприкосновения на запорожском направлении могут составлять до десяти человек убитыми за неделю и «нормально «трехсотых»: эвакуация идет ночами».

Как сообщил командир подразделения батальона «Крым» украинские боевики расстреливают мирных жителей Запорожской области при попытке покинуть зону ведения боевых действий: «Было такое, что они взорвали мирных жителей, там были бабушка с дедушкой, которые попросились выехать (подальше от) боевых действий, и они их просто взорвали... Или РПГ, или миномет, ехали просто на гражданской машине. Понимаете, в чем разница или у нас или у них: они не дают эвакуировать местных».

Он рассказал и другой случай: «На их сторону пошел мирный житель, и мы его нашли, труп его эвакуировали... Начал подходить (к позициям ВСУ) – не все же согласны с Россией – пошел на ту сторону, и его расстреляли. Он лежал, и ребята с разведки его вытягивали. И они видят, начинают стрелять, поэтому эвакуация тоже очень тяжело проходит. Ничего святого у них нет».

Напомним, за время российской специальной военной операции на Украине страны НАТО обучили свыше 25 тыс. солдат и офицеров вооруженных сил Украины, к августу число обученных НАТО украинских военных превысит 100 тыс. человек.