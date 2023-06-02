Утверждены правила определения генетических родителей при суррогатном материнстве Политолог Рудаков: Фундаментальные перемены в сфере российского образования помогут обезопасить наших детей

Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Россия оказалась в авангарде защиты традиционных ценностей, семьи и детей. Государство ограждает молодых людей от навязываемого Западом деструктива, а бойцы в зоне СВО защищают их будущее, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. Напомним, 1 июня в мире отмечался День защиты детей. «По инициативе президента РФ Владимира Путина государству была возвращена воспитательная функция. Из нормативно-правовых актов исчезло понятие «образовательная услуга», сформировалось понимание взаимосвязи образовательного и воспитательного процессов. Это повлекло фундаментальные перемены в сфере образования, в школах появились занятия «Разговоры о важном», введена новая должность советника директора по воспитательной работе», – перечислил Александр Рудаков, политолог, эксперт ЭИСИ. «Напомню и об укреплении традиционных ценностей. Сейчас эта задача является важным направлением государственной политики. Она, среди прочего, предполагает ограждение детей от деструктивного контента, от разрушающего основы личности информационно-психологического воздействия, от пропаганды антиобщественного поведения и употребления наркотиков», – подчеркнул аналитик. «Защита ценностей – это, прежде всего, защита детей и семьи. Буквально на днях произошла ситуация, когда российская семья с тремя детьми, жившая ранее в Швеции, предприняла отчаянную попытку вернуться в Россию. Они бежали из Евросоюза через польскую границу, чтобы спасти своих детей от похищения шведскими властями, от незаконной передачи детей в другую семью», – напомнил спикер. «Это драматичная история, когда отец был задержан, а мать с ребятами успела скрыться от преследователей и попасть в российское консульство, лучше любой статистики иллюстрирует ситуацию с семейными ценностями в России и на Западе. Сразу становится ясно, где семья и дети находятся под угрозой, а где, наоборот, под чуткой защитой», – подчеркнул он. «Немаловажная в этих процессах и роль участников СВО. Наши воины прямо сейчас защищают будущие поколения от фашизма. В берлинском Трептов-парке стоит монумент «Воин-освободитель», где советский солдат держит на руках спасенного малыша. Этот образ – уникальный, проходящий сквозь все века и эпохи, символ исторической миссии наших военных, защищающих будущее, которое принадлежит детям», – указал Рудаков. Напомним, 1 июня в Международный день защиты детей российский лидер Владимир Путин провел в формате видеосвязи встречу с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава», сообщает пресс-служба Кремля. Орденом «Родительская слава» награждаются родители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии. Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросу о детях в вооруженных конфликтах Вирджинией Гамба. Ключевой темой беседы стала защита прав детей, говорится на сайте омбудсмена. Львова-Белова рассказала о деятельности по воссоединению детей с родителями, разделенными из-за боевых действий. Она также сообщила о проектах по гуманитарной помощи детям в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, их лечении и реабилитации. 17 мая президент Владимир Путин подписал указ «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года». Правительству поручается в течение полугода утвердить план мероприятий по реализации стратегии. В документе, среди прочего, указывается, что одними из основных угроз для детей являются нетрадиционные ценности, насаждаемые недружественными государствами. Отмечается, что «навязывание пересмотра базовых норм морали и информационное манипулирование стимулируют антиобщественное поведение и наносят значительный ущерб нравственному здоровью детей». Ранее Путин на мероприятии по случаю открытия Года педагога и наставника заявил: «Все, что мы с вами делаем, в самом широком смысле этого слова, в демографии, в образовании, в экономике, в сфере безопасности, подчинено главному – чтобы наши дети, молодежь росли счастливыми, жили в благополучной, суверенной стране». Путин выразил уверенность в победе России Путин заявил, что не сомневается в победе России, которая защищает своих людей, ценности и землю

Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Алина Власенко

Президент Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», выразил уверенность, что Россия победит и станет гарантом мира и безопасности для всех народов. Слова Путина поддержал и один из участников встречи. «Я верю, что победа будет всегда за нами. Мы победим, это однозначно, другого не дано. И думаю, что наша страна в конце концов будет гарантом мира и безопасности для всех народов, для всех государств мира», – сказал отец семейства, награжденного орденом «Родительская слава». «Так и есть. Так и будет, как вы сказали. Здесь нет никаких сомнений», – согласился Путин. Президент добавил, что Россия в ходе специальной военной операции защищает своих людей, ценности и землю, передает ТАСС. Ранее Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», подчеркнул, что многодетные семьи в России пользуются особым уважением. Путин рассказал о своем распорядке дня

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин рассказал, что спит по шесть часов в сутки и старается заниматься спортом, потому что это помогает работе. «Конечно, как и все люди сплю. Я, в отличие от некоторых известных вам людей, стараюсь не бросать заниматься спортом, и это помогает в работе. Сплю, ну в общем, немного наверное, 6–7 часов, шесть в основном сплю. Сегодня, правда, спал гораздо меньше, так получилось. Но график, наверное, пересказывать не стоит, потому что он достаточно однообразный», – передает РИА «Новости» слова Путина. Об этом президент рассказал во время встречи с многодетными семьями. Глава государства также отметил важность большой семьи для благополучия страны. Новости СМИ2 Путин заявил, что Дед Мороз главнее президента

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Текст: Кристина Цыцура

Глава страны Владимир Путин на детский вопрос ответил, что Дед Мороз главнее президента. Президент во время встречи с многодетными семьями ответил на вопросы одного из детей про Деда Мороза, передает ТАСС. Путин отметил, что этот персонаж существует, а также добавил, что Дед Мороз – главнее президента. «Дед Мороз, я думаю, главнее, потому что он такой персонаж, который берет свое начало от добрых дел. <…> Мы все люди грешные, нам нужно стремиться к тому, что от нас требуется высшими силами, а именно к безусловной любви к ближнему, безусловной любви к своим близким, но на этом пути мы должны преодолевать трудности, они неизбежны», – отметил он. Президент также рассказал, как можно добиться успеха в жизни. «Если не идти по этому тернистому пути наверх, то и не будем добиваться успехов, – это касается и маленьких граждан нашей страны, и уже взрослых. Каждый должен идти вперед, каждый должен добиваться успехов в той системе координат, в которой он находится на своем жизненном пути», – подчеркнул Путин. Ранее глава государства отметил важность большой семьи для благополучия страны. Путин процитировал высказывание Александра II об управлении Россией

Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями привел слова одного из российских императоров о том, что управлять Россией совсем не сложно, но абсолютно бесполезно, а от себя добавил, что главное для успеха необходимо любить семью, Родину и свое дело. Размышляя о госуправлении, Путин напомнил о словах Александра II. «Один из наших императоров (Александр II) как-то на вопрос, сложно ли управлять такой огромной страной – Россией, сказал: «Управлять Россией совсем не сложно, но совершенно бесполезно», – привел пример президент, а также добавил, что с тех пор очень многое изменилось, передает ТАСС. «Самое главное для того, чтобы добиваться хорошего, удовлетворительного как минимум, результата, а нужно стремиться к хорошему результату, – это заниматься любимым делом… В моем случае и в практически любом другом деле неотъемлемой частью этого процесса является любовь к Родине, к Отечеству. Любовь к семье, к Родине, к своему делу – это три необходимые составляющие, которые обеспечивают успех», – дал он совет всем семьям страны. Ранее Путин на детский вопрос ответил, что Дед Мороз главнее президента. Новости СМИ2 Бойцовская собака напала на ребенка на пляже в Нижнем Тагиле 1 июня 2023, 10:34 Текст: Вера Басилая

Собака бойцовской породы напала на десятилетнего мальчика на общественном пляже в Нижнем Тагиле, полиция начала проверку по факту происшествия. Инцидент произошел в поселке Лая на Песчаном пляже. В сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте», сообщается, что мальчик с другом шел после школы домой мимо пляжа, где прогуливалась хозяйка со своими собаками, которые были без поводков и намордников. В какой-то момент бойцовский пес набросился и покусал мальчика, хозяйка собаки бросила истекающего кровью ребенка на пляже и обвинила школьника, что он сам виноват в произошедшем. Родители мальчика обратились в полицию, по факту происшествия проводится проверка. Ранее семилетнего ребенка в Челябинске покусала бродячая собака. Напомним, после серии нападений бродячих собак на детей в Госдуме предложили жестче наказывать чиновников за нападения бездомных животных, ввести обязательную маркировку и учет питомцев, а также запретить самовыгул собак. Командир спецназа «Ахмат» рассказал о телефонном разговоре с Путиным Командир спецназа «Ахмат»: Путин знает всю полноту картины ситуации на Марьинском направлении 1 июня 2023, 19:28 Текст: Алексей Дегтярев

Российский президент Владимир Путин обладает всей полнотой знаний об обстановке на Марьинском направлении и обеспечивает необходимым всех военнослужащих, заявил заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов по итогам телефонной беседы с главой государства. Президент позвонил вечером 31 мая, в ходе беседы он показал, что погружен в «данную тему», заявил Алаудинов в интервью каналу «Звезда». Путин досконально владеет ситуацией на это направлении, президент отметил важность этого участка и подчеркнул, что полагается на российских военных, указал собеседник. Путин проявил «отеческую заботу» о раненых военных и подтвердил, что обеспечит их всем необходимым, сделает все необходимое, что зависит от него. Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с РИА «Новости» подтвердил, что Путин общался с Алаудиновым. Песков отметил, что глава государства часто общается с командирами подразделений. Новости СМИ2 Эксперт: Налог на людей с высоким доходом спасает российских детей с редкими заболеваниями Эксперт Мясникова: Фонд «Круг добра» – это спасательный круг для тысяч семей по всей России

Фото: kremlin.ru

Текст: Татьяна Косолапова

В мире нет аналогов российскому фонду «Круг добра», который создан для поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, сказала газете ВЗГЛЯД председатель правления Всероссийского общества редких заболеваний Ирина Мясникова. В четверг президент Владимир Путин провел встречу с руководителем фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко. «Фонд «Круг добра» действует всего два с половиной года, но уже кардинально изменил к лучшему жизнь нескольких тысяч семей. Если раньше дети и их родители могли надеяться только на региональные власти, то сейчас им помогает фонд, аналогов которому в мире не существует. Уже оказана помощь более семи тысячам детей», – отметила Ирина Мясникова, председатель правления Всероссийского общества редких (орфанных) заболеваний (ВООЗ). По ее словам, фонд «Круг добра» также помогает детям с такими тяжелыми заболеваниями как спинальная мышечная атрофия (СМА) и муковисцидоз. Чтобы обратиться за помощью, родители могут подать заявление через портал «Госуслуги». «Фонд «Круг добра» – это уникальная возможность для детей получить помощь по спасению жизни... Я очень надеюсь, что фонд рано или поздно распространит свою деятельность на взрослых, которым требуется пожизненное лечение. Сейчас помощь оказывается детям в возрасте до 19 лет», – добавила Мясникова. Она отметила, что многие серьезные заболевания требуют не только лекарственного обеспечения пациентов. Им нужна реабилитация, специальное оборудование, которое может обеспечить только фонд. Мясникова указала, что бюджет фонда формируется из разницы между обычной (13%) и повышенной (15%) ставкой НДФЛ. По ставке 15% облагаются налогом доходы граждан России, превышающие 5 млн. рублей в год. Так люди с высоким доходом делают заметный вклад в спасение детских жизней. Более того, таким образом президент Путин развивает традиции социальной ответственности, неотделимой части культуры российского крупного предпринимательства, считает глава ВООЗ. «Я еще ни разу не слышала, чтобы кто-то возражал против этого налога. Многие признаются, что рады за детей, которые получают уникальную возможность, меняющую их жизнь. Деньги уходят не в пустоту, а туда, где они нужнее всего. Эти деньги спасают жизнь. Но в первую очередь, хотелось бы поблагодарить Владимира Владимировича, потому что создание фонда «Круг добра» – это его инициатива. Этот фонд – спасательный круг», – заявила собеседница. По мнению Мясниковой, паллиативная помощь фактически стала отдельным направлением в медицине. По поручению президента появилась законодательная база, регламентирующая работу и развитие системы хосписов. «Американскому законодательству по редким болезням больше 30 лет, европейскому – больше 20. У нас в России первые соответствующие статьи появились в 2011 году. Редкие заболевания нуждаются в законодательных инициативах особого рода. То, с какой скоростью менялось у нас законодательство – просто потрясающе», – подчеркнула она. 1 июня в День защиты детей Владимир Путин встретился с протоиереем и председателем правления Фонда «Круг добра» Александром Ткаченко. По словам председателя правления фонда, за 2,5 года работы помощь получили более 7,1 тыс. детей. «Круг добра» также закупает препараты по программе 14 ВЗН (высокозатратных нозологий) для более чем 16 тыс. детей. Приобретаются медицинские изделия, технические средства реабилитации и оплачиваются инновационные методы хирургии. Фонд уже поставляет необходимые препараты и для подопечных из новых российских регионов. Кириенко: Война за умы подрастающего поколения будет длиться дольше СВО

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Самой продолжительной станет война за умы подрастающего поколения, она продлится дольше специальной военной операции на Украине, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на фестивале Российского движения детей и молодежи «Движение первых», приуроченном ко Дню защиты детей. По его словам, сначала закончится СВО, в которой будут достигнуты все задачи, поставленные президентом России. Затем будет экономическая война и попытка раскачать Россию, но «дольше всего будет информационно-психологическая война, потому что борьба за умы подрастающего поколения будет самой долгой», передает ТАСС. Он добавил, что от результатов этой борьбы зависит будущее страны, то, во что будет верить будущее поколение россиян. «С сегодняшним поколением россиян ничего сделать нельзя. Россию можно победить только изнутри, Россию извне победить невозможно, Россию можно расколоть изнутри», – подчеркнул первый замглавы администрации президента. В ходе фестиваля Кириенко также рассказал, что этим летом пять миллионов школьников по всей стране поедут в детские лагеря. Там, по его словам, будет реализовано большое количество проектов, в том числе «Движения первых» и общества «Знание»: «Например, в каждом детском лагере будет обязательно одна смена, посвященная «Движению первых», будет проходить новая [игра] «Зарница». Ребята придумали очень интересную, современную, высокотехнологичную «Зарницу» с использованием дронов». Ранее он отметил, что по всей России создана система летних форумов, где в том числе организованы круглогодичные образовательные центры. Так, в Подмосковье на базе форума «Территория смыслов» открыта мастерская управления «Сенеж» для обучения управленцев разных профилей. В Пятигорске на Машуке действует круглогодичный центр «Машук», который является центром общества «Знание». Третий образовательный центр – это круглогодичная академия «Меганом» (проект арт-кластера «Таврида») для представителей культуры, искусства, творческих индустрий.

На открывшемся в четверг фестивале «Движение первых», организованном РДДМ, собрались дети из всех 89 регионов России, в том числе – ребята из новых регионов. Помимо площадки в Москве на ВДНХ организованы тематические площадки в Нижнем Новгороде, Южно-Сахалинске, в «Сенеже» и «Машуке» – круглогодичных центрах, которые расширяют образовательные программы. «Сейчас «Движение первых» запускает вместе с «Сенежем» и «Машуком» дополнительные региональные программы, чтобы показать нашему подрастающему поколению масштаб возможностей, которые предоставляет государство для личностного и карьерного роста», – указали в пресс-службе РДДМ. Новости СМИ2 Путин: Состоятельные россияне не были против повышения НДФЛ 1 июня 2023, 21:20 Текст: Валентина Григоренко

Состоятельные россияне, которых коснулось повышение ставки подоходного налога с 13% до 15%, не возражали, поскольку деньги идут на лечение детей, заявил российский президент Владимир Путин во время посещения Федерального детского реабилитационного центра в Подольске. Путин напомнил, что повышенной ставкой облагается только та часть доходов, которая превышает определенный уровень, передает ТАСС. «Знаете, что еще очень важно? В основном люди, которых это коснулось, когда сказали, что это пойдет на детей, вообще – никто слова не сказал!» – уточнил глава государства. Напомним, с 1 января 2021 года вступил в силу закон о повышении НДФЛ для состоятельных россиян. Доходы, превышающие пять миллионов рублей в год, облагают налогом по ставке 15%, а не 13%. Средства от повышенной части ставки перечисляются в фонд «Круг добра» на лечение тяжелобольных детей. Сенатор: Российская молодежь думает о Родине и улучшении жизни других людей Сенатор Забралова рассказала о своем общении с молодыми участниками фестиваля «Движение первых»

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Олег Исайченко

Пообщавшись сегодня с молодыми участниками фестиваля, я убедилась, что у нашей страны прекрасное будущее. И наша задача – создать все условия для самореализации молодежи, сказала газете ВЗГЛЯД сенатор Ольга Забралова. Ранее в Москве в День защиты детей стартовал Всероссийский фестиваль «Движение первых». «Меня очень порадовало сегодняшнее мероприятие. Все ребята с горящими глазами, неравнодушные, при этом они задавали серьезные профессиональные вопросы», – сказала Ольга Забралова, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике. «Например, об обеспечении младшего медицинского персонала дополнительными социальными гарантиями и о введении новых учебников в школах. Кроме того, молодежь интересовало качество и уровень подготовки учителей, а также вопросы построения карьеры и достижения успехов», – отметила она. «Отмечу, эти вопросы не зависели от возраста учащихся. Пообщавшись с ними, я убедилась, что у нашей страны большое будущее. Ребята уже сейчас думают о своей Родине и о том, как улучшить жизнь других людей», – добавила собеседница. –

«Вместе с тем для нас, взрослых, сейчас важно не подвести молодежь. Наша задача – создавать почву для того, чтобы они гордились своей страной и понимали, что именно в России у них будут все блага для жизни и самореализации». «К достижению этой цели приближает в том числе и проведение таких форумов. Молодые люди получают здесь возможность обмена правильными, позитивными эмоциями и установками, знакомятся друг с другом и больше узнают о нашей стране. Это все крайне важно», – заключила Забралова. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к участникам фестиваля «Движение первых». Глава государства поздравил школьников, родителей и учителей с Международным днем защиты детей и подчеркнул, что именно им предстоит создавать будущее России. «Фестиваль, как и само «Движение первых», растет, развивается, охватывает всю страну. Сегодня главные площадки фестиваля открыты в 12 крупных городах – от наших западных границ до Сахалина», – заявил Путин, подчеркнув, что фестиваль станет ярким, запоминающимся праздником, поможет его участникам обрести новых друзей, получить полезные, нужные знания, включиться в интересные творческие проекты «Движения первых», в том числе во время начинающихся летних каникул. Путин указал на то, что в движении «всемерно поддерживаются созидательные начинания, умение дружить, работать в команде, предлагать оригинальные направления и проекты». «Мы видим, что сейчас получают новый старт инициативы, которые в свое время объединили ваших родителей, старшие поколения. При этом вы ничего не копируете, а возрождаете на современном уровне хорошие, добрые традиции, в том числе те, которые были у пионерской организации. И что очень важно, дополняете, обогащаете их своими, нужными – именно сейчас нужными – инициативами», – обратился Путин к участникам движения. Ранее эксперты озвучили главные задачи «Движения первых». По их словам, «Движение первых» – это элемент многоэтапной системы воспитания молодежи, в рамках которой дети учатся коммуницировать, становиться ответственными и активными гражданами государства, привлекаются к общественной жизни страны. Напомним, Всероссийский фестиваль проводится 1–2 июня Российским движением детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых». Мероприятия состоятся в Москве, Нижнем Новгороде и Южно-Сахалинске, а также на территории арт-кластера «Таврида», образовательного центра «Машук» и мастерской управления «Сенеж».

Новости СМИ2 Путин наградил орденом мужества главу администрации Шебекинского ГО Президент Владимир Путин наградил орденом мужества главу администрации Шебекинского ГО Белгородской области 1 июня 2023, 14:56 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин наградил орденом мужества главу администрации Шебекинского ГО Белгородской области Владимира Жданова. Жданов награжден «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга», говорится в указе президента. Напомним, оперштаб Белгородской области опроверг сообщения о якобы произошедшем «прорыве войск ВСУ» минувшей ночью в Шебекинском направлении. При украинском обстреле города Шебекино, по последним данным, пострадали восемь человек. Песков: Путин постоянно получает доклады о ситуации в Шебекино 1 июня 2023, 11:31 Текст: Ольга Никитина

Министерство обороны, Погранслужба, ФСБ и МЧС, а также власти Белгородской области регулярно докладывают президенту Владимиру Путину о ситуации в Шебекино, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что российского лидера информируют о мерах по оказанию помощи населению, в том числе обеспечению желающих временным размещением, передает ТАСС. Напомним, оперштаб Белгородской области опроверг сообщения о якобы произошедшем «прорыве войск ВСУ» минувшей ночью в Шебекинском направлении. При украинском обстреле города Шебекино, по последним данным, пострадали восемь человек. Новости СМИ2 Путин провел встречу с протоиереем Ткаченко 1 июня 2023, 14:23 Текст: Елизавета Шишкова

В День защиты детей президент Владимир Путин встретился с протоиереем и председателем правления Фонда «Круг добра» Александром Ткаченко. Фонд помогает детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями и был основан в 2021 году по инициативе главы государства, передает ТАСС. Ткаченко рассказал президенту, что фонд поставляет необходимые препараты для подопечных их новых российских регионов. На этих территориях проживают 23 нуждающихся ребенка. По словам председателя правления фонда, за 2,5 года работы помощь получили более 7,1 тыс. детей. «Круг добра» также закупает препараты по программе 14 ВЗН (высокозатратных нозологий) для более чем 16 тыс. детей. Фонд покупает медицинские изделия, технические средства реабилитации и оплачивает инновационные методы хирургии. Ранее политолог Наталья Линдигрин рассказала газете ВЗГЛЯД, что защита детей стала приоритетом для российского правительства. Путин заявил о значимости многодетных семей в России 1 июня 2023, 14:55 Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», подчеркнул, что многодетные семьи в России пользуются особым уважением. «Такие семьи в нашей стране, в обществе, в целом у граждан пользуются особым уважением. Ведь вы целиком, без остатка посвящаете себя детям, успеваете справляться со всеми повседневными хлопотами, что само по себе непростой, напряженный труд, самоотверженный труд, прилагаете много сил, чтобы дети получали разностороннее развитие, раскрывали свои таланты, способности в кружках и секциях», – цитирует его ТАСС. Также он отметил, что многодетные семьи являются воплощением традиционных ценностей России. «Семьи, где растет много детей, – это живое, яркое воплощение традиций взаимовыручки, душевной щедрости, заботы о младших и почитания старших, олицетворение нравственных основ и семейных ценностей, которые являются для нас абсолютными и безусловными. Как бы, и кто бы, и где бы сейчас ни пытался размывать и оспаривать их», – сказал Путин. Кроме того, Путин назвал поддержку семей с детьми приоритетом. «Убежден: поддержка материнства, детства, семьи, особенно семьи большой, многодетной – важнейшая задача государства, работа ради будущего страны. Мы последовательно развиваем соответствующие меры поддержки и программы», – сказал он. Путин подчеркнул, что речь идет в том числе об индексации материнского капитала, о введении для нуждающихся семей выплат на детей, многих других решениях. Также президент на встрече поручил оперативно установить стандарт многодетной семьи для всех регионов. «В регионах до сих пор сохраняются разные подходы к тому, какие именно семьи считать многодетными. Это такой практический, казалось бы, бытовой вопрос, но тем не менее он имеет большое значение на практике, в жизни. Я уже поручал правительству установить единый статус многодетной семьи на федеральном уровне и прошу своих коллег ускорить эту работу», – сказал он. По словам Путина, «также необходимо предусмотреть, чтобы удостоверение многодетной семьи на всей территории страны было действительно как в бумажном, так и в электронном виде». Ранее Путин поручил кабмину в срок к 15 сентября разработать дополнительные меры для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми. Новости СМИ2 Путин: Жить в России и обеспечивать ее будущее – огромная честь Путин назвал честью работу по обеспечению развития России 1 июня 2023, 15:36 Текст: Алина Власенко

Президент Владимир Путин на встрече с многодетными семьями назвал огромной честью жизнь в России, а также работу по обеспечению ее будущего и решения проблем страны. Президент назвал огромной честью и удовольствием жизнь в России. «Тем более (является честью – прим. ВЗГЛЯД) пользоваться предоставленной людьми возможностью заниматься тем, чем я занимаюсь вместе со своими коллегами, – решать те проблемы, перед которыми стоит страна, для того чтобы обеспечивать ее безусловное развитие и будущее», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Ранее Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», выразил уверенность, что Россия победит и станет гарантом мира и безопасности для всех народов.