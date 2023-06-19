Лавров назвал целью Запада расшатывание внутриполитической стабильности России

Запад откровенно ставит цель расшатать внутриполитическую стабильность в России на фоне предстоящих президентских выборов в 2024 году, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании комиссии генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Он отметил, что Запад не прекращает «порочную практику» вмешательства во внутренние дела суверенных стран, передает ТАСС.

При этом Лавров подчеркнул, что такое вмешательство проявляется в разнообразных формах: угрозы, шантаж, организация цветных революций.

Министр отметил, что удавшийся в 2014 году госпереворот на Украине западные страны пытались повторить в 2020 году Белоруссии, однако потерпели неудачу.

Однако, предупредил Лавров, они на этом явно не остановятся, особенно в контексте предстоящих выборов в 2024 году.

Ранее Лавров заявил, что Запад «потерял» Россию на данном историческом этапе.