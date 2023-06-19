Минобороны сообщило об отражении трех атак на Времевском выступе

В последние сутки самые активные попытки наступательных действий подразделения ВСУ предприняли на Южно-Донецком и Донецком направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На Южно-Донецком направлении в результате грамотных действий подразделений группировки войск «Восток», ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе в течение суток отражены три атаки сводных подразделений ВСУ. Уничтожен один танк, 12 бронемашин, а также боевая машина разграждения иностранного производства, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

У Малой Токмачки Запорожской области отражены две атаки, в ходе которых подбиты два танка противника, десять машин пехоты и две бронемашины.

Общие потери противника на этом направлении за последние сутки составили более 100 военнослужащих, три танка, десять машин пехоты, 14 бронемашин, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицы Д-20, «Мста-Б» и Д-30.

На Донецком направлении действиями Южной группировки войск отражены четыре атаки противника недалеко от Первомайского, Петровского и Старомихайловки Донецкой народной республики (ДНР).

Потери ВСУ составили более 340 военнослужащих, две бронемашины, польская самоходная артустановка Krab, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», отчитались в Минобороны.

Возле Ивановского ДНР уничтожен склад боеприпасов 5-й штурмовой бригады ВСУ.

На Купянском направлении в районе Тимковки Харьковской области ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений Западной группировки войск пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Потери противника на этом направлении за минувшие сутки составили до 45 военнослужащих, три бронемашины, а также польская самоходная артустановка Krab.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение противнику под Кузьмино, Макеевкой Луганской народной республики (ЛНР), а также в Серебрянским лесничеством.

Около Ямполовки ДНР, Червоной Дибровы и Кременной ЛНР пресечена деятельность трех украинских ДРГ.

За прошедшие сутки на этом направлении уничтожены до 105 военнослужащих, две машины пехоты, две бронемашины, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30, перечислили в Минобороны.

На Херсонском направлении за сутки уничтожены более 40 военнослужащих, американская артиллерийская система М777.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России в течение суток нанесено поражение 93-м артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 102 районах, сообщил Конашенков.

В районе города Запорожье поражены два артиллерийских склада: 1513-й артиллерийской базы боеприпасов ВСУ и 65-й механизированной бригады.

Средствами ПВО у Орехова Запорожской области сбит вертолет Ми-8 ВСУ. Перехвачены пять снарядов РСЗО HIMARS.

Уничтожены 14 украинских беспилотников в районах Михайловки, Пятихатки, Пологи Запорожской области, Кирилловки ДНР, Николаевки, Змиевки ЛНР, Старой Збурьевки Херсонской области и Великих Выселок Харьковской области, подытожили в оборонном ведомстве.