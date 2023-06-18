В Мурманске прошла церемония по взятию частицы Вечного огня

Волонтеры Победы в честь акции «Путь Победы» провели первую торжественную церемонию по взятию частицы Вечного огня у Памятника Защитникам Советского Заполярья в годы ВОВ в Мурманске. Частицу огня доставят на Мамаев курган в Волгограде ко Дню памяти и скорби.

Заместитель председателя Комитета молодежной политики Мурманской области Елена Бекряшева рассказала, что сегодня частичка мурманского Вечного огня отправится в Волгоград, где в ночь с 21 на 22 июня на Мамаевом кургане будет зажжена самая масштабная огненная картина войны. Она отметила ценность и важность того, что часть их истории, которую прошел Мурманск еще раз увековечена и отразится в сердцах людей. Бекряшева поблагодарила «Волонтеров Победы», за то, что сохраняют память о героях Великой Отечественной войны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Частицу огня передал почетный караул победителям Межрегионального конкурса Всероссийской акции «Путь Победы» Валерии Федотовой из города Кандалакша и Виктории Олейник из ЗАТО города Североморск под аккомпанемент военного оркестра.

Олейник рассказала, что для нее участие в акции «Путь Победы» очень важно, потому что это позволяет снова осветить и пронести в себе память того как вся страна объединилась ради одной общей цели. По ее словам, участие в акции способ выразить уважение и благодарность ветеранам и тем, кто отдал свои жизни за нашу свободу.

Первая церемония акции завершилась возложением цветов к Вечному огню. Фрагмент огня отправился вместе с добровольцами в город-герой Волгоград.

Следующие мероприятия пройдут 18 июня в Туле и Санкт-Петербурге, 19 июня в Москве, Смоленске, Керчи, Севастополе и Новороссийске. В торжественных церемониях по взятию частицы огня примут участие ветераны, военнослужащие, представители местных органов власти и неравнодушные граждане.