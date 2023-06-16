В России рассказали о первых итогах работы филиалов фонда «Защитники Отечества»

Председатель фонда «Защитники Отечества» Цивилева на ПМЭФ рассказала о первых итогах работы филиалов

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева на ПМЭФ в рамках секции по теме ресоциализации ветеранов рассказала о первых итогах двух недель работы филиалов, также поделился опытом ветеран СВО и социальный координатор фонда из Санкт-Петербурга Евгений Шувалов.

В Telegram-канале Цивилевой указано, что работу на ПМЭФ начали с обсуждения вопросов ресоциализации ветеранов боевых действий, в нем участвовала первый замглавы Минтруда и социальной защиты России Ольга Баталина.

Председатель фонда «Защитники Отечества» подчеркнула, что возвращение ветеранов СВО к привычной жизни является одной из главных целей работы фонда.

«Для этого необходимо качественно организовать медицинскую и социальную реабилитацию, предоставить протезы, обеспечить переобучение и трудоустройство. Важно, чтобы процесс был непрерывным и учитывал индивидуальные запросы защитников Отечества», – отметила она.

Также опытом поделились коллеги из Армении и Израиля – Карине Саркисян возглавляет Фонд страхования военнослужащих Армении, Йоэль Хар-Эвен работает в медицинском центре Шиба, которые специализируется на реабилитации ветеранов.

Кроме того, сами ветераны высказали свою точку зрения. Так, кавалер ордена Мужества Антон Филимонов, которого многие знают как Рокота, обратил внимание на необходимость оказания бойцам, получившим тяжелые ранения, психологической помощи, качественного протезирования и обслуживания протезов, взаимодействия хирургов и реабилитологов.

Как добавил координатор Шувалов, в филиалах фонда трудятся 55 ветеранов СВО.

«Самое важное в начале работы с ветеранами – помощь в оформлении документов, необходимых для получения всех положенных мер поддержки», – заключил он.