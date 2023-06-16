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В России рассказали о первых итогах работы филиалов фонда «Защитники Отечества»
Председатель фонда «Защитники Отечества» Цивилева на ПМЭФ рассказала о первых итогах работы филиалов
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Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева на ПМЭФ в рамках секции по теме ресоциализации ветеранов рассказала о первых итогах двух недель работы филиалов, также поделился опытом ветеран СВО и социальный координатор фонда из Санкт-Петербурга Евгений Шувалов.
В Telegram-канале Цивилевой указано, что работу на ПМЭФ начали с обсуждения вопросов ресоциализации ветеранов боевых действий, в нем участвовала первый замглавы Минтруда и социальной защиты России Ольга Баталина.
Председатель фонда «Защитники Отечества» подчеркнула, что возвращение ветеранов СВО к привычной жизни является одной из главных целей работы фонда.
«Для этого необходимо качественно организовать медицинскую и социальную реабилитацию, предоставить протезы, обеспечить переобучение и трудоустройство. Важно, чтобы процесс был непрерывным и учитывал индивидуальные запросы защитников Отечества», – отметила она.
Также опытом поделились коллеги из Армении и Израиля – Карине Саркисян возглавляет Фонд страхования военнослужащих Армении, Йоэль Хар-Эвен работает в медицинском центре Шиба, которые специализируется на реабилитации ветеранов.
Кроме того, сами ветераны высказали свою точку зрения. Так, кавалер ордена Мужества Антон Филимонов, которого многие знают как Рокота, обратил внимание на необходимость оказания бойцам, получившим тяжелые ранения, психологической помощи, качественного протезирования и обслуживания протезов, взаимодействия хирургов и реабилитологов.
Как добавил координатор Шувалов, в филиалах фонда трудятся 55 ветеранов СВО.
«Самое важное в начале работы с ветеранами – помощь в оформлении документов, необходимых для получения всех положенных мер поддержки», – заключил он.
ВСУ попали в засаду под Новобахмутовкой в ДНР
Российские силы взяли в плен попавших в засаду 17 военнослужащих ВСУ под Новобахмутовкой
Украинские военные попали в засаду при попытке контрнаступления под Новобахмутовкой, российские силы взяли в плен 17 солдат ВСУ, сообщил представитель силовых ведомств ДНР.
Источник сообщил, что в плен сдались военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, их отправили в атаку без должной поддержки артиллерии. Отмечается, что во время попытки наступать погибли десятки украинских военнослужащих, передает ТАСС.
Ранее в плен российским военным на Авдеевском направлении в ДНР сдались десять украинских солдат двух экипажей БМП, среди них есть тяжелораненые.
Полковник США объяснил двумя словами причины провала контрнаступления ВСУ
Успеху контрнаступления украинской армии помешала «стальная стена», заявил американский полковник, ветеран войны во Вьетнаме Дик Блэк.
Американский военный отметил, что Украина потеряла за неделю безрезультативно 7 тыс. убитых в бою, 160 танков и 360 бронемашин. Кроме того, уничтожены танки Leopard и Bradley, которые повсюду валяются обугленные. Блэк считает бесчеловечным требовать от Украины воевать до последнего украинца, передает РИА «Новости».
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ в ходе контрнаступления на Запорожском направлении не продвинулись ни на шаг.
Напомним, по данным СМИ, украинские войска уже лишились большей части полученных американских БМП Bradley. Президент России Владимир Путин указывал, что ВСУ потеряли до трети переданной киевскому режиму западной техники.
Военкор Поддубный рассказал о ситуации в Марьинке
ВСУ перебрасывают резервы в Марьинку, где бойцы группировки «Южная» отражают атаки противника в западной части города, сообщил военкор Евгений Поддубный.
Поддубный со ссылкой на врио главы ДНР Пушилина сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ перебрасывают дополнительные резервы в Марьинку, чтобы удержать город и продолжать обстрелы Донецка.
По словам Поддубного, в самой Марьинке бойцы группировки «Южная» продолжают отражать атаки противника в западной части населенного пункта.
Ранее глава Чечни Кадыров заявил о скором освобождении Марьинки в ДНР.
Минобороны огласило выплаты за уничтожение украинской военной техники
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С начала проведения спецоперации выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника получили более 10 тыс. российских военнослужащих, сообщили в Минобороны.
Так, в 2022 году за личное уничтожение 11 тыс. 586 единиц украинской военной техники и вооружения соответствующие выплаты получили 7 тыс. 64 российских военнослужащих. За первые пять месяцев 2023 года за лично уничтоженные 4 тыс. 415 единиц украинской и западной военной техники получили выплаты 3 тыс. 193 российских военнослужащих, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
В ведомстве подчеркнули, что ограничений на получение выплат военнослужащими от количества уже уничтоженных ими единиц техники противника нет.
В частности, военные летчики и операторы средств ПВО получили в 2023 году по 300 тыс. рублей за каждый из уничтоженных 45 вертолетов и 71 самолета воздушных сил Украины. По 300 тыс. рублей также получили военнослужащие за уничтожение 15 пораженных пусковых установок тактического комплекса «Точка-У» и систем залпового огня HIMARS.
По 200 тыс. рублей получили военнослужащие ВМФ России, уничтожившие шесть украинских быстроходных безэкипажных катеров, атаковавших российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму.
По 100 тыс. рублей в 2023 году получили военнослужащие за уничтожение каждой из многих сотен единиц бронетанковой техники ВСУ. По 50 тыс. рублей в 2023 году получили военнослужащие за уничтожение 1 тыс. 501 бронемашины, 203 самоходных артустановок и 85 установок РСЗО.
Также по 50 тыс. рублей получили военнослужащие, осуществившие успешный перехват средствами ПВО 941 ракеты, выпущенной ВСУ из тактических комплексов «Точка-У», РСЗО «Ольха», «Смерч», «Ураган» и HIMARS, а также за уничтожение каждого из 1 тыс. 211 украинских дронов.
В Минобороны добавили, что в настоящее время в ведомстве решают вопрос оформления выплат за уничтожение танков Leopard и бронемашин США и других стран НАТО.
Ранее звезды российского шоу-бизнеса массово поддержали идею премировать бойцов за уничтожение переданных Украине танков Leopard. Певцы Николай Басков и Григорий Лепс заявили, что готовы платить по 1 млн рублей за них. В экспертной среде отметили полезность инициативы звезд, однако в распоряжении противника есть куда более опасная техника, поражение которой премируется недостаточно.
Пушилин заявил о больших потерях ВСУ в Макаровке в ДНР
Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ понесли большие потери при попытке наступления в Макаровке
ВСУ несколько раз безуспешно пытались перейти в наступление в районе Макаровки в ДНР, противник понес значительные потери среди личного состава и техники, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ.
Пушилин назвал стык между Запорожской областью и ДНР одним из самых горячих мест. По его словам, ВСУ за последние сутки пытались несколько раз атаковать в районе Макаровки, но были разбиты российскими войсками. Врио главы ДНР отметил, что противник понес большие потери, передает РИА «Новости».
Ранее Пушилин заявил об отсутствии успехов у ВСУ в ходе контрнаступления.
Экономист назвал способ принудительного отключения Украины от энергосистемы ЕС
Экономист Лизан: Для отключения Украины от европейского электричества России надо ударить по Бурштынской и Добротворской ТЭС
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Пока Украине удается переживать энергетический кризис за счет европейских поставок электричества. И если ВКС России не ударят по Бурштынской и Добротворской ТЭС, эта помощь может продолжаться довольно долго, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине сообщили, что стране придется прибегнуть к импорту электроэнергии из Европы.
«У Украины вновь появился дефицит электроэнергии, который она закрывает за счет стран Европы. На юге потребности обеспечивает Румыния, которая недавно освободилась от необходимости экспорта электричества в Молдавию, а на западе – Венгрия и Словакия. Но получаемых объемов хватает только на поддержание некоего приемлемого уровня», – сказал экономист Иван Лизан.
«Главный фактор, который позволяет стране выживать, – это одновременное сокращение промышленности и потребления среди населения. Если в начале СВО потребность варьировалась в районе 150 кВт ч, то сейчас ужалось примерно до сотни. Стоит признать, что Европа и дальше будет помогать поддерживать энергосистему Украины, так как пока заявки небольшие», – отмечает эксперт.
«Более того, Украина может вновь попытаться начать экспортировать ресурс после ремонта на энергоблоках АЭС и подготовки к отопительному сезону. В результате этого они смогут сбрасывать излишки генерации в страны ЕС. И произойти это может с первыми осенними холодами, если Россия не станет снова наносить удары по энергетической инфраструктуре. В данном случае наиболее логичными были бы удары по Бурштынской и Добротворской ТЭС. Там стоит специальное оборудование, позволяющее получать электричество из стран ЕС» – резюмировал Лизан.
Ранее председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что Украине необходимо прибегнуть к импорту электроэнергии из Европы. По его мнению, это позволит избежать незапланированных отключений в июле и последующие месяцы. Кроме того, он заявил о необходимости «активировать дополнительные мощности» на ТЭС, а также «восстановить резервы надежности» мощностей до уровня февраля 2022 года.
До этого Украина пыталась регулярно возобновить экспорт собственной энергии. Так, в апреле, министр энергетики страны Герман Галущенко разрешил начать процесс восстановления поставок электричества в Европу. По его словам, у энергосистемы существовал запас мощности, а продажа ресурса помогла бы получить дополнительную прибыль.
Тем не менее уже в мае Украина приостановила экспорт электроэнергии для того, чтобы обеспечить собственные потребности, о чем сообщала национальная энергетическая компания «Укрэнерго». Подобное решение было объяснено необходимостью покрыть нужды страны в потреблении электричества, а также обеспечить резервы на вечерние часы для работы на максимуме.
Напомним, Россия начала наносить удары по энергосистеме Украины после организации атак ВСУ на Крымский мост. Вскоре страна потеряла возможность экспорта электроэнергии в Европу, которая до последнего времени приносила ей значительные доходы. Кроме того, атаки привели к веерным отключениям пользователей.
Учившийся в США летчик ВСУ погиб в одном из первых боев на Украине
Politico: Учившийся в США пилот ВСУ был сбит в первом вылете
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Пилот истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Савельев, учившийся два года в США по программе подготовки боевых летчиков, погиб во время одного из первых вылетов после возвращения на Украину, сообщило Politico.
Издание пишет, что летчик с позывным Кочевник завершил военную программу подготовки пилотов США, предназначенную для развития военных отношений с иностранными государствами, в марте 2023 года, после чего вернулся на Украину. О его гибели в бою сообщили 2 июня ВВС Украины, пишет Politico.
Между тем, полковник США в отставке Джеффри Фишер рассказал изданию, что программа по подготовке перспективных пилотов была создана в 1995 году и финансируется ВВС США, считается отличной.
Ранее глава украинского Министерства обороны Алексей Резников заявил, что контактная группа формата Рамштайн по Украине обсудит вопросы подготовки летчиков ВСУ, а также вопросы «самолетной коалиции».
До этого командующий ВВС Украины заявил о гибели лучших пилотов ВСУ в ожидании истребителей F-16.
Во Франции потерю ВСУ 15 танков объяснили неопытностью экипажей
Ouest-France: ВСУ потеряли 15 танков во время контрнаступления из-за неопытности экипажей
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 15 поставленных Западом танков из-за непрофессионализма танкистов, сообщил обозреватель французской газеты Ouest-France Филипп Шапло.
Обозреватель отметил в статье для издания Ouest-France, что украинские экипажи «хорошо экипированы и хорошо обучены, но не опытны». Также Шапло со ссылкой на экспертов заявил, что ВСУ терпят неудачу из-за выстроенной линии обороны ВС России, в том числе минных полей.
Ранее в Минобороны сообщили, что за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли более 800 военных и 20 танков.
ВСУ открыли огонь по миссии МАГАТЭ с Гросси
Карчаа: ВСУ открыли огонь по миссии МАГАТЭ с Гросси во время ее возвращения на Украину
Вооруженные силы Украины открыли огонь по миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, когда она подъехала к контролируемой Киевом территории, пострадавших нет, сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
По словам Карчаа, миссии пришлось ждать окончания боя. Он отметил, что Гросси уже прибыл в город Запорожье, пострадавших во время перестрелки нет, передает ТАСС.
Ранее Гросси побывал на Запорожской АЭС, после чего собирается отправиться в Москву для обсуждения плана обеспечения безопасности атомной станции.
Российские военные уничтожили танки Leopard на Авдеевском направлении
Врио главы ДНР Пушилин заявил, что российские военные в боях с ВСУ уничтожили танки Leopard на Авдеевском направлении
Немецкие танки Leopard 2 были уничтожены во время боев с украинскими военными на Авдеевском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, есть свидетельства того, что танки уничтожались как на стыке Запорожской области и ДНР, так и на Авдеевском направлении, в направлении Майорска, передает ТАСС.
Пушилин добавил, что ВСУ за последние сутки несколько раз пытались атаковать населенный пункт Макаровка в ДНР, однако российские военные отразили все атаки, противник имеет серьезные потери среди личного состава и техники.
Ранее Германия ответила на требование Украины поставить больше танков Leopard 2. Замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Германия могла бы направить Украине в три раза больше танков Leopard 2, 60 БМП Marder и дальнобойных крылатых ракет Taurus.
Украинские беженцы пожаловались на изучение русского языка в британских школах
Daily Mail: Украинцы пожаловались, что их дети вынуждены учить русский язык в британских школах
Украинские беженцы заявили, что их детей в британских школах заставляют учить русский язык согласно языковому проекту, сообщил обозреватель Daily Mail Ник Крэйвен.
Одна из матерей рассказала, что ее ребенку выдали дали учебные материалы по русскому языку в одной из школ в Брайтоне, теперь он вынужден его изучать в рамках семинедельного «курса», пишет «Российская газета» со ссылкой на Daily Mail.
«В мире так много языков, и они выбирают русский прямо сейчас? Я думаю, что в данный момент это бестактно», – считает возмущенная украинская беженка.
Другая мать была удивлена, когда ее сын, вернувшись из школы, заявил о существовании 100 полов.
«Я хочу, чтобы они были обучены основам, а не таким вещам, которые они могут открыть для себя, когда станут старше»», – жалуется украинка.
Между тем, в школе заявили, что ученики должны себя чувствовать в равной степени значимыми, а поскольку ранее в учебном заведении изучали украинский язык, то теперь пришла очередь уделить внимание русскому.
Ранее глава Союза украинцев заявил о проблемах в Польше у беженцев из-за использования ими русского языка.
ВС России при помощи «Солнцепека» остановили наступление ВСУ в районе Новодонецкого
Минобороны: Российские военные при помощи «Солнцепека» остановили наступление ВСУ в районе Новодонецкого
Вооруженные силы России при помощи тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» отразили наступление украинских войск в районе Новодонецкого в Волновахском районе ДНР), сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
Он рассказал, что наводчик-оператор ТОС-1 «Солнцепек» сержант Виктор Петрунин под непрерывным огнем противника в составе экипажа наносил огневое поражение по наступающим силам ВСУ. В результате было уничтожено несколько десятков националистов и две боевые бронированные машины. Чехов подчеркнул, противник понес потери и отступил, позиции российских войск были удержаны, передает РИА «Новости».
Ранее экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» нанес удар по скоплению живой силы 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в ДНР.
Пушилин заявил о попытках ВСУ проломить оборону на флангах Артемовска
Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ пытаются проломить оборону на флангах Артемовска
Украинские войска пытаются проломить оборону на флангах Артемовска и не дать российским подразделениям продолжить наступление, но российские военные отбивают все атаки, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Российские войска предпринимают все меры, чтобы не допустить никакого прорыва и минимизировать обстрелы самого Артемовска, подчеркнул Пушилин, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что в процессе освобождения Артемовска военные перерезали основные дороги снабжения ВСУ, но сегодня погода способствуют переброске резервов ВСУ, что сейчас создает достаточно напряженную ситуацию на левом и на правом фланге города.
Врио главы ДНР уверен, что ситуация стабилизируется, и у российских военных все под контролем.
Ранее ВСУ предприняли безуспешные попытки прорваться под Артемовском и в Запорожской области.
Российские войска за сутки отразили пять атак ВСУ на Времевском выступе
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Подразделения ВСУ продолжили нести существенные потери в ходе безуспешных попыток наступления на Донецком и Южно-Донецком направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Самые активные боевые действия на Времевском выступе шли около Ровнополя и Урожайного Донецкой народной республики (ДНР). В результате мужественных действий подразделений группировки войск «Восток» отражены пять атак подразделений ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За последние сутки уничтожены более 200 военнослужащих, пять танков, семь машин пехоты, пять бронемашин и две минометные батареи.
На Донецком направлении активными действиями Южной группировки отражены пять атак противника под Первомайским, Петровским и Старомихайловкой ДНР.
В боях ликвидированы порядка 215 военнослужащих, три бронемашины, две гаубицы Д-20, отчитались в Минобороны.
Около Новгородского ДНР уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады теробороны.
На Купянском направлении ударами армейской авиации и активными действиями подразделений Западной группировки войск пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) недалеко от Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР).
За прошедшие сутки в результате огневого поражения уничтожены до 45 военнослужащих, две бронемашины, американская артиллерийская система М777, перечислили в Минобороны.
На Краснолиманском направлении ударами авиации группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ у Невского и Червоной Дибровы ЛНР, а также в Серебрянском лесничестве.
За минувшие сутки ликвидировано до 65 военнослужащих, два бронетранспортера, самоходная артустановка «Акация», гаубица Д-30, сообщил Конашенков.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 30 военнослужащих, гаубица «Мста-Б», американская артсистема М777.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 96 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 104 районах.
Средствами ПВО ВКС России перехвачены четыре снаряда РСЗО HIMARS.
Уничтожены 22 украинских беспилотника в районах Сладкой Балки, Токмака Запорожской области, Волновахи, Артемовска, Верхнеторецкого ДНР, Сватово ЛНР, а также Новой Каховки Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
Минобороны рассказало об отражении атак ВСУ на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях
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Ночью ВКС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по местам производства ударных беспилотников, назначенные объекты были поражены, цель удара достигнута, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В течение суток ВСУ продолжали попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Возле Времевского выступа решительными действиями обороняющихся подразделений, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» за последние сутки отражены две атаки у Новополя Донецкой народной республики (ДНР) и Левадного Запорожской области. Ликвидированы порядка 25 военнослужащих и три танка.
Рядом с Новодаровкой Запорожской области, Нескучным и Великой Новоселкой ДНР нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й бригады теробороны, 31-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ, отчитались в Минобороны.
На Запорожском направлении ударом ракетных войск нанесено поражение подразделениям 47-й механизированной бригады ВСУ недалеко от Любицкого Запорожской области. Под Омельником уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. А у Загорного пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).
Общие потери ВСУ на этих направлениях за прошедшие сутки составили до 155 военнослужащих, три танка, две бронемашины, французская самоходная артустановка Cezar, гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
Активными действиями «Южной» группировки войск на Донецком направлении отражены пять атак противника поблизости от Раздоловки, Первомайского, Красногоровки и Марьинки ДНР.
В районах Звановки, Артемово, Выемки и Авдеевки ДНР ударами ракетных войск и авиации нанесено поражение подразделениям 24-й, 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. В боях на этом направлении за минувшие сутки ликвидированы около 340 военнослужащих, две бронемашины, гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.
Около Новомихайловки, Новгородского и Славного ДНР уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 47-й артиллерийской бригад ВСУ.
Оперативно-тактической и армейской авиацией Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила и техника противника под Масютовкой, Молчаново, Кисловкой и Берестового Харьковской области.
Недалеко от Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) уничтожены две украинские ДРГ. Потери противника на этом направлении составили до 30 военнослужащих и гаубица «Мста-Б», сообщил Конашенков.
На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки «Центр» нанесено поражение противнику в районах Невского, Червоной Дибровы ЛНР, а также Серебрянского лесничества.
Под Тернами ДНР и Кузьмино ЛНР пресечена деятельность двух украинских ДРГ.
За сутки уничтожены более 50 военнослужащих, две бронемашины, самоходные артустановки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения ликвидированы свыше 35 военнослужащих, гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 105 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 132 районах. В районе Камышевахи ДНР поражен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.