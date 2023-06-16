На ПМЭФ обсудили причины переезда европейцев в Россию

На ПМЭФ обсудили, почему европейцы выбирают Россию в качестве постоянной страны проживания

Участники сессии «От утечки мозгов – к притоку: почему европейцы выбирают Россию?» во второй день ПМЭФ обсудили, почему, несмотря на взрыв русофобии в западных странах, европейцы все чаще выбирают Россию в качестве постоянной страны проживания.

Участники Петербургского международного экономического форума во второй день проведения мероприятия обсудили широкий спектр вопросов, начиная от состояния отечественной ИТ-сферы и заканчивая причинами выбора России европейцами в качестве постоянной страны проживания.

Так, одними из ключевых тем форума стали импортозамещение и цифровой суверенитет. На сессии «Между глобализмом и протекционизмом: как развивать технологии?» замминистра экономического развития Максим Колесников рассказал о концепции технологического развития страны. В частности, по словам замминистра, в России впервые в мире на законодательном уровне будут введены понятия «технология», «инновационная технология», «технологическая компания» и «малая технологическая компания», что в перспективе позволит вовремя идентифицировать компании с высоким инновационным потенциалом и оказать им адресную поддержку. Кроме этого, утвержден перечень приоритетной продукции, которую необходимо реализовывать в России, а также разрабатывается «маркетплейс» для инвесторов, где технологические компании смогут представлять свои проекты и запрашивать финансирование.

Колесников напомнил, что правительство уже реализует ряд мер поддержки для технологичных компаний. Так, в рамках федерального проекта «Взлет – от стартапа до IPO» поддержано почти 7 тыс. компаний, совокупная инновационная выручка за прошлый год составила 378 млрд рублей, а объем внебюджетных инвестиций составил порядка 40 млрд рублей.

Общая ситуация с СВО и меры поддержки государства не могли не отразиться на российском ИТ-рынке, изменения на котором обсудили в рамках сессии «Смена парадигм в ИТ-индустрии: выход на новый технологический уровень для бизнеса и граждан». Участники сессии сошлись во мнении, что, не смотря на все трудности, в российском ИТ-секторе произошли колоссальные изменения и сделан большой рывок вперед. Как отметил гендиректор VK Владимир Кириенко, сейчас отечественная ИТ-индустрия сильна во всех направлениях.

На сессии также затронули вопрос развития кадрового фонда в ИТ-сфере. Кириенко рассказал, как компания работает в этом направлении. «Мы начали партнерство с ключевыми университетами и высшими учебными заведениями. Сегодня наша партнерская программа насчитывает около 30 вузов. Мы интегрируемся со второго курса, чтобы ребятам дать разнообразие решений. … Начиная со школьной скамьи, мы предлагаем форматы хакатонов, олимпиад», – рассказал гендиректор VK.

С вопросами трудоустройства напрямую связано отношение потенциальных работников, в том числе и иностранных, к перспективе жить и работать в России. Обсуждение по этому вопросу состоялось на сессии «От утечки мозгов – к притоку: почему европейцы выбирают Россию?», где тему раскрыл руководитель научной группы «Российского квантового центра» Алексей Федоров. «Термин «утечка мозгов» часто ассоциируется именно с оттоком кадров и научной отрасли, однако практика показывает, что единственным способом решения этой проблемы является создание мощного притока. Для притока молодых, перспективных и целеустремленных специалистов нужно ставить перед наукой и технологиями большие задачи», – рассказал Федоров.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что важную роль при выборе места жизни играют не только бытовые условия, но и принятые в стране культурные и этические ценности. На этом сделал особенный акцент глава Россотрудничества Евгений Примаков. «Россия, несмотря на взрыв русофобии в западных странах, все более воспринимается убежищем, ковчегом, где можно жить, развиваться, воспитывать детей, не боясь, что культурные, цивилизационные, этические ценности семей будут разрушены, как это происходит в странах Европы, коллективного Запада, США. Есть многие на Западе, кто отвернулся от нас, поддавшись истерике, но также всё больше людей считают, что за Россией – здоровое будущее. Многие из них хотят переехать к нам», – указал Примаков.

Традиционные ценности на ПМЭФ обсуждали не только в контексте конкурентного преимущества для привлечения иностранных специалистов. Красной линией они прошли сквозь выступления всех спикеров, принявших участие в сессии «Консолидация общественного сознания: расширение форматов взаимопомощи через призму традиционных ценностей».

Ключевой темой сессии стали проекты в рамках премии #МыВместе, созданной для поддержки социальных инициатив. Так, представитель фонда «Общие дети» Артем Азаров, победивший в премии # МыВместе с проектом «Выжить без мамы» рассказал, что грант позволил им обеспечить зарплаты для необходимого персонала на 10 месяцев. В свою очередь, директор благотворительного фонда «География добра», победитель в номинации «Страна возможностей» в категории «НКО» Оксана Одегова рассказала, как грант помог им продвинуться в своей миссии.

В заключение сессии первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина отметила, что правительство одинаково ценит и индивидуальные проекты, реализующиеся на гранты, и крупные проекты.