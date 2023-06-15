|
|
Российские военные уничтожили танки Leopard на Авдеевском направлении
Врио главы ДНР Пушилин заявил, что российские военные в боях с ВСУ уничтожили танки Leopard на Авдеевском направлении
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Немецкие танки Leopard 2 были уничтожены во время боев с украинскими военными на Авдеевском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, есть свидетельства того, что танки уничтожались как на стыке Запорожской области и ДНР, так и на Авдеевском направлении, в направлении Майорска, передает ТАСС.
Пушилин добавил, что ВСУ за последние сутки несколько раз пытались атаковать населенный пункт Макаровка в ДНР, однако российские военные отразили все атаки, противник имеет серьезные потери среди личного состава и техники.
Ранее Германия ответила на требование Украины поставить больше танков Leopard 2. Замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Германия могла бы направить Украине в три раза больше танков Leopard 2, 60 БМП Marder и дальнобойных крылатых ракет Taurus.
Финский наемник оставил «загадочное послание» перед смертью на Украине
Ilta-Sanomat заявила об оставленном финским наемником перед смертью на Украине «загадочном послании»
Финский наемник, который участвовал в боях на стороне вооруженных сил Украины, оставил перед смертью «загадочное послание», сообщил обозреватель Миикка Каскинен.
Наемник, который погиб в минувшие выходные, почти все время, что был на Украине, поддерживал связь с корреспондентом агентства Yle. Незадолго до смерти он оставил корреспонденту сообщение: «Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Ilta-Sanomat.
Наемник рассказывал о недостаточном профессионализме ВСУ. По его словам, «тот, кто привык к стандартам НАТО, на передовой очень быстро потеряет голову». Сообщается, что ему было меньше 30 лет.
Напомним, глава консульского отдела министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер подтвердил гибель гражданина Финляндии на Украине. Как сообщает Yle, это, вероятно, первый смертельный случай среди финских наемников.
СМИ: Власти Украины хотели взорвать все мосты через Днепр
BBC: Власти Украины в начале спецоперации хотели взорвать все мосты через Днепр
В Киеве обсуждали идею взорвать все мосты в столице через Днепр в начале российской спецоперации, но этого не допустил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает BBC News.
Телеканал сообщил, что 26 февраля 2022 года один из украинских чиновников обратился к тогдашнему главе СБУ Ивану Баканову с предложением направить спецназ, чтобы подорвать мосты в Киеве. Баканов позвонил Залужному, который заявил, что делать этого нельзя «ни в коем случае», так как это станет «предательством» оставшихся на левом берегу Днепра людей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Отметим, что в Киеве через Днепр переброшены пять мостов – Северный, Южный, Дарницкий, Патона и метромост. Также пересечь реку можно по плотине Киевской ГЭС.
Ранее сообщалось, что власти Украины начали подготовку к конфликту с Россией после встречи президентов в Париже в декабре 2019 года.
Мирошник: На Западе ощутили отрезвляющий эффект от неудач украинского контрнаступления
Экс-посол ЛНР Мирошник: Неудачи контрнаступления ВСУ вынуждают западные страны дистанцироваться от Украины
|
|
Западные лидеры начинают осознавать, что заявленные цели контрнаступления нереализуемы. И чтобы не лишиться рейтингов внутри собственных стран, они через СМИ снижают ожидания. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в западных СМИ заговорили о провальном наступлении ВСУ.
«Западные страны постепенно приходят к пониманию – бравады Зеленского о невероятной мощи украинских военных не имеют отношения к реальности. ВСУ в ходе контрнаступления столкнулись с хорошо подготовленными российскими солдатами. Из-за того, что прорвать нашу оборону «с наскоку» не удалось, многие ощутили отрезвляющий эффект», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«ВСУ вновь выдают желаемое за действительное, рассказывая о грандиозных победах, но надежды на западную технику себя не оправдали. Американские и европейские элиты сталкиваются с необходимостью пересмотра риторики в отношении Украины. В связи с этим местные СМИ уходят от победоносных статей в сторону более взвешенных комментариев», – подчеркивает эксперт.
«Приходится работать в направлении снижения ожиданий западной публики. В США и ЕС осознают, что заявленный Зеленским выход к границам 2022 года нереализуем. Понимают они и то, что надежды вернуть Крым являются безосновательными. Фактически приемлемым результатом для них стал бы прорыв к Азовскому морю – на это и направлены основные удары ВСУ», – отмечает собеседник.
«Неудачи украинского контрнаступления могут отрицательно сказаться на электоральных кампаниях в западных странах. Если Зеленский в ближайшее время не сможет предоставить хоть какие-то реальные успехи, лидеры Штатов и Евросоюза начнут от него дистанцироваться, чтобы не утратить поддержку собственного населения», – акцентирует эксперт.
«Это, в свою очередь, приведет к снижению размеров финансирования ВСУ со стороны западных стран. Тем не менее перестроить политику в отношении Украины могут позволить себе не все. Некоторые слишком сильно увязли в милитаристской риторике. Фактически от результатов СВО зависит политическая судьба ряда лидеров», – резюмирует Мирошник.
Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ все еще ничего не добились в рамках проведения контрнаступления. В эфире Judging Freedom он подчеркнул, что украинские «достижения», описанные офисом Зеленского в отчетах, не имеют никакой ценности.
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил о колоссальных потерях ВСУ в ходе контрнаступления. В эфире YouTube-канала Judging Freedom он отметил, что это свидетельствует о скором провале украинских планов. Он также уточнил, что ВС РФ удалось уничтожить «огромное количество бронетанковых соединений и машин» противника. По его оценке, потери Украиной личного состава «достигают примерно восьми, девяти, даже десяти к одному». Он объясняет эти неудачи нехваткой поддержки с воздуха, мобильной артиллерии и комплексов ПВО.
Ранее издание Poltico отмечало, что решение провести контрнаступление именно сейчас связано не только с эмоциями, но и с политическим расчетом. Затяжной конфликт, равно как и неудовлетворительные результаты украинских войск в атаке, могут привести к сокращению поддержки ВСУ со стороны стран НАТО. Сложившаяся ситуация вызывает беспокойство в офисе Зеленского, что и вынудило его начать текущую операцию.
Отмечается, что к контрнаступлению Украину подвигли американские власти, которые неофициально потребовали от руководства страны скорейшего достижения крупных успехов. Автор статьи Джейми Деттмер связывает это с приближением «взрывоопасного периода президентских выборов» в США.
CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников сообщило о больших потерях Украины в живой силе и бронетехнике по результатам проводимых штурмов. Подчеркивается, что ВСУ во время наступления столкнулись с ожесточенным сопротивлением российских войск, которого они не ожидали.
Издание Reuters отмечает, что главные испытания для украинских войск ожидаются впереди, так как ВСУ находятся на некотором удалении от главной линии обороны. Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики, подчеркивает, что существует высокий риск истощения сил атакующих до того, как они достигнут основных оборонительных рубежей армии РФ.
Издание The Guardian называет штурм ВСУ на Запорожском направлении «неудавшимся». Отмечается, что Украина сталкивается с проблемами прорыва оборонительных позиций, подготовка которых «заняла у России целый год». Подчеркивается, что ситуация усугубляется на фоне превосходства ВКС РФ в воздухе.
Балицкий: ВСУ на Запорожском направлении не продвинулись ни на шаг
ВСУ в ходе контрнаступления на Запорожском направлении не продвинулись ни на шаг, заявил в рамках ПМЭФ врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Он уточнил, что на Малых Щербаках, это серая зона, враг не продвинулся. Боевые действия ведутся на Времевском выступе, добавил Балицкий, передает РИА «Новости».
По его словам, на линии фронта в регионе были выстроены очень серьезные укрепления. Так, по прямому указанию президента Владимира Путина были поставлены 20 «Корнетов», а также выделена система «Зоопарк».
Напомним, ВСУ не смогли серьезно продвинуться в ходе контрнаступления, как бы ни старались, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – 2023 проходит в Санкт-Петербурге 14–17 июня.
Отражен налет беспилотников на Крым
Аксенов сообщил о шести сбитых ПВО и трех посаженных средствами РЭБ беспилотниках над Крымом
За ночь и утро над Крымом российская ПВО сбила шесть беспилотников, еще три заглушены и посажены средствами РЭБ, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Аксенов сообщил в Telegram, что один из БПЛА сдетонировал в селе Докучаево. Никто не пострадал, но в нескольких домах выбило стекла.
На прошлой неделе российскими силами ПВО в Крыму были сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК «Гром-2». За несколько дней до этого средства РЭБ заглушили и посадили БПЛА в восточной части Крыма.
Россия пригрозила отказом продлить зерновую сделку после 17 июля
Лавров заявил о невозможности продлить зерновую сделку без реализации российской части стамбульского «пакета»
|
|
О продлении зерновой сделки после 17 июля не может быть и речи, если не начнется реализация российской части стамбульского «пакета», заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров на 46-м заседании совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества отметил, что пока выполняются только договоренности, связанные с экспортом украинского продовольствия, передает ТАСС.
Договоренности по российскому аммиаку так и не были реализованы, а «теперь еще и взорван аммиакопровод Тольятти-Одесса», сказал он. Кроме того, не выполняются соглашения об изъятии российских сельхозпродукции и удобрений из-под незаконных односторонних западных санкций.
Как подчеркнул Лавров, если «стамбульский «пакет» не заработает, как он был инициирован генсеком ООН, до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продлении речи идти не может».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает возможность прекратить свое участие в зерновой сделке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что выход России из зерновой сделки возможен после завершения ее срока.
ВСУ предприняли безуспешные попытки прорваться под Артемовском и в Запорожье
Стало известно о безуспешных попытках ВСУ прорваться под Артемовском и на Запорожском фронте
Вооруженные силы Украины в минувшие сутки предприняли серьезные, но безуспешные попытки прорваться под Артемовском и на Ореховском направлении Запорожского фронта.
Так, советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о безуспешной попытке украинских сил прорваться под Артемовском. «У него (противника) там ничего не получилось», – добавил Кимаковский, отметив работу российских сил по отражению атаки.
В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ на Ореховском направлении запорожского участка линии боевого соприкосновения предприняли попытки провести несколько атак, однако понесли потери и были отброшены назад, передает ТАСС.
Днем ранее вооруженные силы Украины попытались прорваться в село Каменское в Запорожской области, но с большими потерями были отброшены.
Российские разведчики показали подбитые танки ВСУ на границе с Белгородской областью
Российские разведчики показали подбитые танки ВСУ на границе с Белгородской областью близ Новой Таволжанки
|
|
Российские разведчики опубликовали видеозапись с подбитыми украинскими танками, пытавшимися прорваться в Белгородскую область около Новой Таволжанки, сообщают корреспонденты.
Российские разведчики, которые вели облет дронами над поселком Огурцово в Харьковской области, обнаружили и сняли на видео два подбитых танка украинской ДРГ, которые все еще стоят сразу за забором на российско-украинской границе, передает РИА «Новости».
Как отметил оператор беспилотника, накатанная дорога танками ведет к месту «пролома» границы, и само место, где стоят танки – их подбили на отходе.
«Они заехали, застряли, и наша артиллерия их разбила», – сказал он.
Далее на видео заметно, что неподалеку от танков стоит подбитая ремонтная машина ВСУ, которая пыталась прийти к ним на помощь.
Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что о потерях систем вооружений, отправленных Киеву, не говорят власти Украины, но он сам признает, что они есть.
Экономист назвал способ принудительного отключения Украины от энергосистемы ЕС
Экономист Лизан: Для отключения Украины от европейского электричества России надо ударить по Бурштынской и Добротворской ТЭС
|
|
Пока Украине удается переживать энергетический кризис за счет европейских поставок электричества. И если ВКС России не ударят по Бурштынской и Добротворской ТЭС, эта помощь может продолжаться довольно долго, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине сообщили, что стране придется прибегнуть к импорту электроэнергии из Европы.
«У Украины вновь появился дефицит электроэнергии, который она закрывает за счет стран Европы. На юге потребности обеспечивает Румыния, которая недавно освободилась от необходимости экспорта электричества в Молдавию, а на западе – Венгрия и Словакия. Но получаемых объемов хватает только на поддержание некоего приемлемого уровня», – сказал экономист Иван Лизан.
«Главный фактор, который позволяет стране выживать, – это одновременное сокращение промышленности и потребления среди населения. Если в начале СВО потребность варьировалась в районе 150 кВт ч, то сейчас ужалось примерно до сотни. Стоит признать, что Европа и дальше будет помогать поддерживать энергосистему Украины, так как пока заявки небольшие», – отмечает эксперт.
«Более того, Украина может вновь попытаться начать экспортировать ресурс после ремонта на энергоблоках АЭС и подготовки к отопительному сезону. В результате этого они смогут сбрасывать излишки генерации в страны ЕС. И произойти это может с первыми осенними холодами, если Россия не станет снова наносить удары по энергетической инфраструктуре. В данном случае наиболее логичными были бы удары по Бурштынской и Добротворской ТЭС. Там стоит специальное оборудование, позволяющее получать электричество из стран ЕС» – резюмировал Лизан.
Ранее председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что Украине необходимо прибегнуть к импорту электроэнергии из Европы. По его мнению, это позволит избежать незапланированных отключений в июле и последующие месяцы. Кроме того, он заявил о необходимости «активировать дополнительные мощности» на ТЭС, а также «восстановить резервы надежности» мощностей до уровня февраля 2022 года.
До этого Украина пыталась регулярно возобновить экспорт собственной энергии. Так, в апреле, министр энергетики страны Герман Галущенко разрешил начать процесс восстановления поставок электричества в Европу. По его словам, у энергосистемы существовал запас мощности, а продажа ресурса помогла бы получить дополнительную прибыль.
Тем не менее уже в мае Украина приостановила экспорт электроэнергии для того, чтобы обеспечить собственные потребности, о чем сообщала национальная энергетическая компания «Укрэнерго». Подобное решение было объяснено необходимостью покрыть нужды страны в потреблении электричества, а также обеспечить резервы на вечерние часы для работы на максимуме.
Напомним, Россия начала наносить удары по энергосистеме Украины после организации атак ВСУ на Крымский мост. Вскоре страна потеряла возможность экспорта электроэнергии в Европу, которая до последнего времени приносила ей значительные доходы. Кроме того, атаки привели к веерным отключениям пользователей.
Кадыров опубликовал видео с Делимхановым
|
|
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой обсуждает специальную военную операцию с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым и министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым.
Кадыров в Telegram отметил, что удивлен ложью со стороны украинских СМИ, которые продолжают заявлять о «ликвидации» Делимханова даже после опровергающего эту информацию снимка. «Неужели они настолько оторвались от реальности, считая, что мы не сможем опровергнуть их наглую ложь?!» – заявил глава Чечни.
По словам Кадырова, Даудов сообщил, что чеченские подразделения добились «заметных успехов» в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР, «активно давят противника на Марьинском направлении», а также принимают «исчерпывающие меры по защите приграничных территорий в Белгородской области».
Кадыров заявил, что ему «смешно наблюдать», как «украинская пропаганда активно пытается «похоронить» представителей Чечни. В частности, Кадыров подчеркнул, что «Герой России Адам Султанович весьма оперативно вернулся с того света, лично убедившись, что там ждут только укрофашистов».
«Этим и объясняется, что я временно не мог с ним связаться. Ну, или можете считать это откровенным издевательством над украинскими средствами массовой дезинформации. Я уже давно понял их лживую сущность. Рекомендовал бы и некоторым нашим изданиям поскорее это осознать и не поддаваться на провокации», – заявил Кадыров, пригрозив и дальше «давить бандеровские и натовские формирования».
Напомним, ряд СМИ распространил сообщения о якобы ранении Делимханова. Делимханов сообщил, что с ним все хорошо, и выразил слова поддержки всем, кто за него переживал. Кадыров опубликовал в соцсетях фото с Делимхановым.
Экс-аналитик ЦРУ заявил о колоссальных потерях ВСУ при контрнаступлении
Бывший аналитик ЦРУ Джонсон указал на колоссальные потери вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления
Колоссальные потери вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления говорят о скором провале украинских планов, сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Джонсон указал на потерю ВСУ «огромного количества бронетанковых соединений и машин». По его оценке, потери личного состава «достигают примерно восьми, девяти, даже десяти к одному».
Бывший аналитик ЦРУ объясняет неудачи ВСУ нехваткой поддержки с воздуха, мобильной артиллерии и комплексов ПВО, передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Judging Freedom.
Напомним, по данным СМИ, украинские войска уже лишились большей части полученных американских БМП Bradley. Президент России Владимир Путин указывал, что ВСУ потеряли до трети переданной киевскому режиму западной техники.
Делимханов лично опроверг слухи о своем ранении
Депутат Делимханов опроверг слухи о своем ранении
Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что с ним все хорошо, и выразил слова поддержки всем, кто за него переживал.
В своем Telegram-канале он подчеркнул, какой «лживой является укронацистская пропаганда». Как заявил Делимханов, те, кто ее производит, совершенно не уважают собственную аудиторию, «нагло распространяя фейки». «Вот что значит западная свобода слова: главное – это привлечь внимание, а каким способом – не волнует», – заявил Делимханов.
Напомним, в СМИ появились сообщения, о том, что Делимханов якобы получил ранение. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг эту информацию. Кадыров рассказал, что обсудил с Делимхановым ход специальной военной операции на Украине.
Путин заслушал доклад Скворцовой о Каховской ГЭС и Запорожской АЭС
Путин и Скворцова в Кремле обсудили ситуацию вокруг Каховской ГЭС и Запорожской АЭС
|
|
В Кремле прошла рабочая встреча главы российского государства Владимира Путина с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой. Скворцова рассказала о ситуации вокруг Каховской ГЭС и Запорожской АЭС.
Открывая встречу, Путин завил: «Начнем с ситуации, которая складывается вокруг Каховской ГЭС». Скворцова доложила о ситуации в новых регионах России, передает ТАСС.
В частности, она сообщила, что превышений радиационного фона на Запорожской АЭС нет, ситуация под контролем, передает РИА «Новости».
Скворцова сообщила об обнаружении нескольких случаев туберкулеза в зоне разрушенной Каховской ГЭС. В регион направлены специалисты с мобильным флюорографом. При этом, как подтвердила Скворцова, с ситуацией вокруг ГЭС туберкулез не связан. Однако она подчеркнула, что эвакуированные находятся в пунктах временного размещения, поэтому нужно предотвратить риски для других людей. Путин согласился с ней и отметил, что «угроза возрастает».
Также Скворцова заявила о необходимости расширить присутствие психологов в Херсонской области после затопления территории. Она рассказала, что, по предварительным данным, в пробах воды из водопровода патологических культур нет. Проводится вакцинация населения, в том числе от гепатита А, дизентерии и брюшного тифа.
Глава ФМБА рассказала, как идет сооружение крупного медицинского центра в Мариуполе. Начало работы ожидается к 1 декабря. Она сообщила, что «сейчас уже 74 процента готовности» и пригласила Путина на открытие. Оборудование для медцентра уже полностью приобрели. Скворцова сообщила: «90% – российское, очень высокого качества, 10% – белорусское и китайское». Речь идет о «первой очереди медцентра»: лечебно-диагностическом корпусе, 11 операционных, реанимации и многом другом. «Второй этап начнется на следующий год», – сообщила Скворцова.
Скворцова также сообщила, что ФМБА за 2022 год «разработало несколько принципиально новых антидотов к отравляющим веществам и новые радиопротекторные препараты, некоторые симптоматические препараты». По словам главы ведомства, «они все в удобной форме, в преднаполненных шприцах, и быстрое введение через рот – фактически новая укладка», сделанная по заказу Министерства обороны.
Напомним, обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины привели к критическим разрушениям, пострадали более 40 человек, 17 человек погибли. Администрация Запорожской АЭС, оценивая ситуацию после разрушения Каховской ГЭС, сообщили, что АЭС находится в безопасном состоянии, нарушений условий эксплуатации не зафиксировано, консервация не требуется.
Российские войска не дали ВСУ перегруппироваться на Запорожском направлении
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Чехов сообщил о сорванной попытке ВСУ перегруппироваться
Российские войска не позволили вооруженным силам Украины перегруппироваться на Запорожском направлении, а также пресекли попытку ВСУ стянуть резервы в направлении Макаровки, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.
Чехов сообщил, что на Запорожском направлении ВСУ проводили разведку, вели артиллерийский огонь и пытались перегруппироваться. Российская артиллерия уничтожила украинскую гаубицу Д-30, а также нанесла удары по живой силе противника. Средства ПВО сбили шесть украинских БПЛА типа «Фурия», «Валькирия» и «Лелека», передает ТАСС.
При попытке ВСУ подвести резервы в направлении Макаровки российские войска из гранатометов и артиллерийским огнем «уничтожили танки, боевые бронированные машины, пикап и живую силу ВСУ». Авиация также уничтожила несколько танков, БТР, БМП, боевые бронированные машины, поразила около десятка мест скопления украинских военных.
Чехов сообщил, что отражена атака ВСУ в районе совхоза «Октябрь» в ДНР, российские дроны уничтожили танк и машину минирования противника. Российской артиллерией уничтожена гаубица М777 у Тимировки, танк и живая сила противника южнее Великой Новоселки.
Кроме того, отражено наступление ВСУ на Южно-Донецком направлении. Мотострелковыми подразделениями при отражении атак противника на направлениях Новоселки, Новодаровки, Левадного уничтожены танки, боевые бронированные машины, живая сила ВСУ.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил об авиаударах по ВСУ на Краснолиманском направлении, в том числе по опорным пунктам и складу боеприпасов. Под огнем оказались также украинские подразделения у населенного пункта Торское. Уничтожены украинские БПЛА типа «Фурия» в районах Рубежного и Варваровки. Также уничтожены Д-30 и «Гвоздика» ВСУ, передает РИА «Новости».
Минобороны России показало в Telegram кадры боевой работы расчетов РСЗО «Торнадо-Г» Западного военного округа. После того, как российский беспилотник вскрыл командные пункты, узлы связи и склады ВСУ, батарея РСЗО «Торнадо-Г» нанесла по ним удар.
Напомним, накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за сутки потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили более 800 военнослужащих и 20 танков.
Экс-советник Пентагона: ВСУ в ходе контрнаступления не добились никаких успехов
Американский полковник Макгрегор заявил, что Киев ничего не добился в ходе контрнаступления
Вооруженные силы Украины все еще ничего не добились в рамках проведения контрнаступления, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Как заявил Макгрегор в эфире Judging Freedom, украинские силы в ходе контрнаступления не добились никаких успехов, а все «достижения», описанные Киевом в отчетах, не имеют никакой ценности.
Так, указал эксперт, Киев может продемонстрировать захваченные «два или три разрушенных здания», но они находятся в 15–25 километрах от линии обороны Российской армии, передает РИА «Новости».
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что колоссальные потери вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления говорят о скором провале украинских планов.
По данным СМИ, украинские войска уже лишились большей части полученных американских БМП Bradley. Президент России Владимир Путин указывал, что ВСУ потеряли до трети переданной киевскому режиму западной техники.