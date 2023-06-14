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Делимханов лично опроверг слухи о своем ранении
Депутат Делимханов опроверг слухи о своем ранении
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Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что с ним все хорошо, и выразил слова поддержки всем, кто за него переживал.
В своем Telegram-канале он написал, что «мы все смогли убедиться, насколько лживой является укронацистская пропаганда. Они абсолютно не уважают и не считаются со своей аудиторией, нагло распространяя фейки. Вот что значит западная свобода слова: главное – это привлечь внимание, а каким способом – не волнует».
До этого ряд СМИ распространили сообщения о якобы ранении Делимханова. Руководитель Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что депутат Государственной думы Адам Делимханов жив, он не получил ранений.
Шеслер объяснила очереди украинцев на границе Латвии и России
Политолог Шеслер: Украинцы поняли, что в ЕС их ждет только статус беженца
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Украинцы постепенно понимают, что в ЕС, кроме статуса беженца, их ничего не ждет. Между тем в России заботятся о новых регионах, помогают людям и обеспечивают адекватный уровень жизни населения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее на границе Латвии выстроились очереди из украинцев, желающих въехать в РФ.
«Фактически на границе Латвии стоят украинцы со всего ЕС. Дело в том, что сейчас именно из этой страны проще всего попасть в Россию. На мой взгляд, желание этих людей объясняется несколькими причинами. Во-первых, это осознание бессмысленности дальнейшего пребывания в Европе», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, политолог.
«Украинцы в ЕС проживают на правах беженцев. Условия их содержания ухудшаются, а размеры выделяемой помощи уменьшаются. На работу устроиться трудно, отдать ребенка в местные школы тоже непросто – обучение ведется на иностранных языках, дети плохо адаптируются к новой среде», – подчеркивает эксперт.
«Однако эти люди не утратили связи с теми, кто сегодня проживает на территории новых регионов России. Они знают, что в РФ беженцам готовы предоставить гражданство, а также гарантируют широкие меры социальной поддержки. То есть к тем, кто сейчас стоит на границе с Латвией, пришло понимание, что в нашей стране их готовы принять как своих», – отмечает собеседница.
«Кроме того, многие жители Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР, которые в феврале прошлого года выехали в Европу, видят, как при России меняются их родные края. Никакая западная пропаганда не способна утаить правду – РФ заботится о новых территориях, восстанавливает там дороги и строит новое жилье», – акцентирует Шеслер.
«Это совершенно иные подходы, на которые Украина попросту была не способна. В связи с этим в будущем число беженцев, решивших вернуться в Россию, будет только увеличиваться. Это хороший знак – мы все делаем правильно. Вместе с тем надо понимать, что среди беженцев, которые реально хотят попасть домой, могут быть и злоумышленники», – отмечает эксперт.
«Не исключено, что границу попытаются пересечь диверсанты. Выявить их непосредственно при въезде достаточно трудно. Потребуется слаженная и оперативная работа спецслужб на местах. Кроме того, стоит следить за публикуемым в соцсетях контентом. Те, кто задумал неладное, обязательно проявят себя в каком-то гадком посте или комментарии. И тогда силовики должны будут принять оперативные меры», – заключила Шеслер.
Ранее стало известно, что на границе Латвии выстроились очереди из граждан Украины и Молдавии, желающих въехать в Россию. На прошлой неделе там начал работу пункт по оказанию помощи гражданам Украины, которые захотели вернуться домой, в новые регионы России
Глава Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка заявил о проблемах, возникающих у беженцев в Польше из-за использования русского языка. В своем интервью газете The Guardian он рассказал, что полякам трудно понять, почему украинские беженцы до сих пор не смогли выучить ни украинский, ни польский языки.
Ранее в Польше заявляли о «захвате» города Красныстав украинскими беженцами. В социальных сетях сообщают о многочисленных нарушениях или агрессивном поведении со стороны украинских беженцев. В ситуацию даже вынужден был вмешаться мэр города Роберт Костюк, который пообещал следить за тем, чтобы жители чувствовали себя в безопасности. Власти уже приняли решение об усилении патрулирования мест проживания беженцев.
Россия уничтожила почти все переданные Киеву БМП Bradley
InfoBRICS: Киев из-за недооценки России уже потерял почти все переданные Западом БМП Bradley
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Украинские силы уже потеряли большую часть американских БМП Bradley из-за того, что Запад недооценил возможности российской армии, пишет InfoBRICS.
По данным издания, Киев в ходе контрнаступления все еще не достиг каких-либо видимых успехов, но уже потерял немало переданных Западом танков Leopard и боевых машин пехоты Bradley. Как пишет InfoBRICS, эксперты все больше склоняются к тому, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, что обернется очередным геополитическим провалом НАТО.
Среди причин сложившейся ситуации издание называет ошибочно невысокое мнение Киева и его союзников о боевых возможностях российской армии, а также нереалистичные ожидания, возлагаемые на натовскую подготовку и оборудование, выделенное ВСУ. В результате, пишет автор статьи, ВСУ уже унизительно потеряли большую часть боевых машин.
Тем временем США в рамках нового пакета помощи передали Украине 15 боевых машин пехоты Bradley и 10 бронетранспортеров Stryker, всего транш составит 325 млн долларов.
В московском ЦУМе заметили одежду оскорбляющего Россию украинского дизайнера
Украинский дизайнер Таккори оскорбила Россию, но не стала возражать против продажи ее коллекции в ЦУМе
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В ЦУМе – московском магазине люксовой одежды – появилась в продаже новая коллекция марки Tak.Ori, созданная украинским дизайнером Светланой Таккори (Терещенко), которая после начала специальной военной операции России на Украине заняла жесткую антироссийскую позицию.
После появления ее новой коллекции в магазине в центре Москвы, у Таккори в соцсетях начали спрашивать о том, почему она продает свои вещи в ЦУМе. Та ответила, что продает не в Москве, а в Италии. Однако никакого желания остановить продажи своего бренда в России она не продемонстрировала. «Мои вещи покупают все, кто хотят. Я дважды из свободной страны: Украины и Италии», – заявила Таккори.
Когда ее обвинили в том, что она «переобулась», Таккори ответила: «Я, Украинка, когда-то по-другому говорила?». Она заявила, что «никогда не была» русской (использовав при этом оскорбление в адрес русских) и лишь «зарабатывала деньги на болотах».
Следует отметить, что в России одежда Tak.Ori продавалась около десяти лет, а сама Таккори, уроженка украинского Кременчуга, позиционировала себя как «итальянского дизайнера русского происхождения».
Таккори училась в России, а затем переехала в Италию. После начала СВО Таккори неоднократно оскорбляла Россию и ее граждан в соцсетях. Она упрекнула «болота» в том, что «никогда они не были свободными, казаками, гетманами, шляхтой». Когда ей заявили, что украинский президент продали страну НАТО, Таккори заявила: «Если бы продал нас в НАТО, это было бы счастье».
В комментариях недовольные позицией Таккори заявили, что откажутся от бренда и даже пригрозили «выкинуть шапки».
Отметим, что хлопковая рубашка Tak.Ori на сайте ЦУМа стоит более 55 тыс. рублей, шелковая – почти 80 тыс., платья приближаются по цене к 90 тыс., а некоторые и к 100 тыс. рублей.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прозвучали в Одессе и других регионах Украины
В Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в удерживаемых украинскими войсками районах Запорожской области прогремели взрывы, сообщают СМИ.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что в Одессе начался пожар, передает ТАСС.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что в городе «прогремели уже четыре взрыва». Кроме того, «в ряде областей к вражеским объектам летят «Герани».
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Купянском районе Харьковской области.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram, что в Запорожье прозвучали два взрыва.
Напомним, во вторник взрыв прогремел в городе Днепре (Днепропетровске) и в подконтрольном украинским властям городе Запорожье.
Артиллерия России уничтожила позиции, с которых ВСУ били по Белгородской области
Минобороны России показало уничтожение позиций, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область
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Минобороны России опубликовало видеозапись того, как артиллерийские подразделения Западного военного округа точечными ударами из гаубиц «Мста-Б» и Д-30 уничтожают позиции, с которых артиллерия вооруженных сил Украины обстреливала Белгородскую область.
Один из военнослужащих рассказал, что после выявления цели разведкой российское «кочующее орудие» выдвигается на позицию и «отрабатывает по этой цели», корректируя огонь с помощью беспилотника. «Цель уничтожена. По второй цели работали – оператор БПЛА был. Цель тоже уничтожена», – приводит его слова ТАСС.
Он сообщил, что уничтожаются взводные опорные пункты, которые находятся вдоль границы России. Российский военнослужащий пояснил, что ВСУ «ведут также разведку нашей территории и обстреливают нашу территорию, наших мирных жителей и наши населенные пункты».
В российских артиллерийских расчетах действуют в том числе военные, которые были призваны в рамках частичной мобилизации.
В ведомстве уточнили, что помимо уничтожения позиций украинской артиллерии, обстреливающей населенные пункты в Белгородской области, российские расчеты разрушают оборонительные сооружения, подавляют пункты управления, а также уничтожают огневые средства, склады боеприпасов, вооружения и военной техники украинских военных, передает РИА «Новости».
В свою очередь боец артиллерийского дивизиона с позывным «Аргун» рассказал, как артиллеристы Южной группировки российских войск вместе с наводчиками отдельного разведбата «Спарта» уничтожили в селе Первомайское на Донецком направлении пикап и здание, в котором находилось место дислокации боевиков ВСУ.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» будут участвовать в предотвращении украинских диверсионных вылазок в приграничные районы России. Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами сказал, что Россия в случае продолжения обстрелов российских регионов рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины.
В Белом доме прокомментировали слова Путина о зерновой сделке
Представитель Совета нацбезопасности Белого дома после заявления Путина призвал к стабильной работе зерновых коридоров
Комментируя заявление президента России Владимира Путина по зерновой сделке, представитель американского Совета нацбезопасности Белого дома призвал обеспечить стабильную работу зерновых коридоров.
Как заявили в Белом доме, «мир заслуживает уверенности в том», что коридор продолжит функционировать «на стабильной основе» и что продовольствие «попадет на мировые рынки». Вашингтон призвал Москву не угрожать поставкам. В США считают сложившуюся ситуацию «достойной сожаления», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Напомним, Путин указал, что большая часть украинского зерна поступает не нуждающимся странам, а благополучным государствам Евросоюза, в страны Африки почти ничего из украинского зерна не доходит. Кроме того, он отметил использование Киевом зерновых коридоров в военных целях. Россия рассматривает возможность выхода из зерновой сделки.
Минобороны: ВСУ на линии фронта за 10 дней потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными
Вооруженные силы Украины с 4 июня на линии боевого соприкосновения потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Цифра названа без учета погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности на территориях в глубине Украины, говорится в сообщении в Telegram-канале.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал контрнаступление ВСУ испытанием для Украины.
Захарова заявила о терроре «группы кровавых клоунов под эгидой НАТО»
Захарова заявила, что «группа кровавых клоунов под эгидой НАТО терроризирует весь мир»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что мир якобы станет опаснее, если Россия победит на Украине.
Комментируя слова Столтенберга о том, что специальная военная операция на Украине якобы является «нападением на основные ценности и на свободных людей повсюду», Захарова подчеркнула, что «на ценности напали тогда, когда на средства Вашингтона и Брюсселя дважды совершили госпереворот в Киеве». По ее мнению, именно тогда «от демократических ценностей ничего и не осталось». Сейчас же «группа кровавых клоунов под эгидой НАТО терроризирует весь мир», заявила в Telegram официальный представитель МИДа.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин указывал, что Россию «просто вынудили» встать на защиту людей Донбасса. По его словам, Россия не потерпит угроз Украины со своих исторических территорий. Ключ к решению украинского конфликта находится у Запада, который должен прекратить поставки вооружений и техники Киеву, заявил президент России.
Столтенберг призвал Запад готовиться к затягиванию украинского конфликта. Он сообщил, что НАТО не приняло решений по гарантиям безопасности Украины. По его словам, Украина должна победить и сохраниться как суверенное государство, иначе нет смысла обсуждать ее членство в альянсе в принципе.
Балицкий: ВСУ на Запорожском направлении не продвинулись ни на шаг
ВСУ в ходе контрнаступления на Запорожском направлении не продвинулись ни на шаг, заявил в рамках ПМЭФ врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Он уточнил, что на Малых Щербаках, это серая зона, враг не продвинулся. Боевые действия ведутся на Времевском выступе, добавил Балицкий, передает РИА «Новости».
По его словам, на линии фронта в регионе были выстроены очень серьезные укрепления. Так, по прямому указанию президента Владимира Путина были поставлены 20 «Корнетов», а также выделена система «Зоопарк».
Напомним, ВСУ не смогли серьезно продвинуться в ходе контрнаступления, как бы ни старались, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – 2023 проходит в Санкт-Петербурге 14–17 июня.
Минобороны подписало контракты с десятью командирами добровольческих отрядов
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Минобороны подписало контракты с десятью командирами бригад и отрядов добровольческого формирования, которые участвуют в спецоперации на Украине, сообщают в российском оборонном ведомстве.
Отмечается, что генерал-лейтенант Владимир Алексеев подписал контракт с десятью командирами бригад и отрядов добровольческого формирования. Контракт предусматривает правовое регулирование их деятельности на территории проведения спецоперации и меры господдержки, положенные добровольцам и их семьям, передает РИА «Новости».
По словам Алексеева, участникам отрядов будут предоставлены такие же льготы, которые предоставлены всем российским военнослужащим, так как добровольческие отряды с самого начала «качественно выполняли свои задачи».
«Это придало им дополнительное стимулирование на работу для общей победы», – подчеркнул он.
Как заметил один из представителей добровольческой бригады «Терек» с позывным «Амиго», бойцы с радостью подписали контракт.«Мой отряд стоит на передовых позициях и ни разу не отходил от них. Многим бойцам очень важно иметь подобные льготы. Это показывает заботу государства об участниках спецоперации. Служим России!» – сказал он.
Ранее российский лидер Владимир Путин объяснил необходимость добровольцам заключать контракт с Минобороны. Он сообщил, что контракт о прохождении военной службы заключен с более чем 150 тыс. человек, вместе с добровольцами это 156 тыс. человек.
Сальдо сообщил о снижении уровня воды в Херсонской области после затопления
Сальдо сообщил о снижении уровня воды в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах Херсонской области
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В Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах Херсонской области, пострадавших в результате разрушения Украиной Каховской ГЭС, уровень воды снизился практически до нулевой отметки, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.
Как сообщил Сальдо в Telegram, уровень воды «составляет 0,1 и 0,25 м соответственно». При этом в Новокаховском городском округе уровень воды «без изменений» – 5 м.
С указанных территорий за сутки спасли 142 человека, включая 10 детей и 13 маломобильных граждан. Всего эвакуировано свыше 7,2 тыс. человек. В Новой Каховке проведена специальная обработка пяти двухэтажных домов, откачана вода из четырех домов (за все время – из 22). Сальдо сообщил, что со среды пострадавшим начнут выдавать единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей на человека.
Напомним, количество погибших жителей Херсонской области достигло 17 человек. Глава правительства области Андрей Алексеенко сообщил, что предварительный ущерб инфраструктуре Херсонской области из-за теракта на Каховской ГЭС оценивается в 11,5 млрд рублей.
СМИ: Власти Украины хотели взорвать все мосты через Днепр
BBC: Власти Украины в начале спецоперации хотели взорвать все мосты через Днепр
В Киеве обсуждали идею взорвать все мосты в столице через Днепр в начале российской спецоперации, но этого не допустил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает BBC News.
Телеканал сообщил, что 26 февраля 2022 года один из украинских чиновников обратился к тогдашнему главе СБУ Ивану Баканову с предложением направить спецназ, чтобы подорвать мосты в Киеве. Баканов позвонил Залужному, который заявил, что делать этого нельзя «ни в коем случае», так как это станет «предательством» оставшихся на левом берегу Днепра людей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Отметим, что в Киеве через Днепр переброшены пять мостов – Северный, Южный, Дарницкий, Патона и метромост. Также пересечь реку можно по плотине Киевской ГЭС.
Ранее сообщалось, что власти Украины начали подготовку к конфликту с Россией после встречи президентов в Париже в декабре 2019 года.
Российские военные отбили атаку ВСУ на запорожском фронте
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Российские силы отбили атаку ВСУ на запорожском фронте
Вооруженные силы России остановили нападение украинских военных на одном из участков фронта в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские силы попытались атаковать в среду утром при помощи танка и пехоты, но были уничтожены, передает РИА «Новости».
Рогов добавил, что в настоящее время из-за дождливой погоды украинские войска проводят перегруппировку на линии фронта в Запорожской области. Также продолжается интенсивная контрбатарейная борьба.
Вместе с тем самая горячая обстановка складывается на восточной части фронта в районе Времевского выступа. Там идут тяжелейшие бои, по интенсивности больше чем суммарно на двух других направлениях запорожского фронта – ореховском и васильевском, отметил Рогов.
В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ, добавив, что потери украинской стороны при этом приближаются к катастрофическим.
Военкор: Путин в вопросах СВО постоянно держит руку на пульсе
Военкор Коц: Путин сопоставляет информацию об СВО из разных источников и держит руку на пульсе
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Встреча Владимира Путина с военными корреспондентами продемонстрировала, что президент России постоянно держит руку на пульсе в вопросах специальной военной операции на Украине, сообщил один из участников встречи, военкор Александр Коц.
Как пишет Коц в Telegram, «в эфире был раскрыт секрет, что это не первая встреча президента с военкорами». Однако, по его словам, новая встреча прошла в «расширенном» составе – прежде «встречи были не такие многочисленные».
По мнению Коца, Путин продемонстрировал искренность и заинтересованность, поскольку осознает, что военкоры задают не только собственные вопросы, но и вопросы «от тех, кто выполняет боевые задачи на передовой», от мирных жителей как новых территорий, так и приграничных старых территорий России.
Коц, комментируя формат общения с президентом, заявил, что произошли «обмен мнениями» и «сверка часов». По словам военкора, на одной из прошлых встреч Путин назвал журналистов «передовым разведотрядом». «То есть мы доносим до него информацию, а он сопоставляет это с тем, что он получает из других источников. Ему это важно», – говорится в сообщении.
«Это не значит, что он все наши слова слепо принимает на веру – это не того уровня государственный деятель», – подчеркнул Коц, отметив, что разговор при этом шел «о тех болевых точках», которые военкоры видели «своими глазами» и «о которых говорят люди». В связи с чем беседа была «возможностью что-то оперативно донести», в том числе информацию о ситуации на Запорожском направлении.
«При этом, мы четко почувствовали, что и он руку постоянно держит на пульсе – очень хорошо ориентируется и в географии, в топонимах», – отметил Коц. Как подчеркнул военкор, Путин «показал, что он общается не только с генералитетом, а регулярно звонит офицерам в зону боевых действий, начиная с батальонного уровня», а «иногда и ниже».
Напомним, провел встречу с военными корреспондентами. Во встрече участвовали корреспонденты с телеканалов Первый, ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольская правда», блогеры и авторы Telegram-каналов
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ за сутки потеряли более 800 военных и 20 танков
За последние сутки потери противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили более 800 военнослужащих, 20 танков, четыре машины пехоты, 15 бронемашин, две американские артсистемы М777, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также машина РСЗО «Град», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Времевском выступе в районе Макаровки Донецкой народной республики (ДНР) самоотверженными и грамотными действиями обороняющихся подразделений группировки войск «Восток» отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ, при поддержке четырех танков и 11 бронемашин. В ходе боевых действий уничтожены четыре танка и семь бронемашин противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Около Пречистовки ДНР успешно отражены атаки двух ротных тактических групп ВСУ. Потери противника составили пять танков и пять бронемашин.
Рядом с Ровнополем ДНР, Левадным Запорожской области и совхозом «Октябрь» подразделениями российских войск подбиты пять танков ВСУ.
На Запорожском направлении ударами штурмовой авиации сорвана атака подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ под Жеребянками Запорожской области.
Кроме того, у Новоандреевки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.
На Донецком направлении активными действиями Южной группировки войск недалеко от Первомайского и Петровского ДНР успешно отражены две атаки противника. В ходе боев потери украинских войск составили более 205 военнослужащих, две бронемашины, а также две гаубицы Д-20, отчитались в Минобороны.
Поблизости от Северска Малого и Часова Яра ДНР уничтожены склады боеприпасов 45-й артиллерийской и 57-й мотопехотной бригад ВСУ.
На Купянском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии подразделений Западной группировки войск рядом с Синьковкой, Берестовым и Артемовкой Харьковской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
В течение прошедших суток на этом направлении ликвидированы порядка 30 военнослужащих, бронемашина, а также самоходные артустановки М109 Paladin (США) и польская Krab.
На Краснолиманском направлении ударами авиации группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника около Невского, Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР), Тернов, Торского ДНР, а также Серебрянского лесничества, сообщил Конашенков.
В районе Григоровки ДНР ликвидирована украинская ДРГ.
За минувшие сутки потери ВСУ на этом направлении составили до 60 военнослужащих, машина пехоты, самоходная артустановка «Гвоздика», гаубица Д-20, а также боевая машина РСЗО «Град».
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих и самоходная артиллерийская установка «Акация».
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение 107 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 137 районах, перечислили в Минобороны.
В районе города Запорожье уничтожена РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.
Средствами ПВО ВКС России за сутки перехвачены две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и четыре снаряда РСЗО HIMARS. Уничтожены 20 украинских беспилотников в районах пунктов Жовтневое Харьковской области, Сладкая Балка Запорожской области и Валерьяновка ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.