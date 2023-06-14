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Депутат: В России назрела необходимость создания единого агрегатора для сбора гуманитарной помощи
Депутат Лантратова выступила с инициативой создания единой государственной платформы для сбора гуманитарной помощи
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В России необходимо создать единую платформу для реализации проверенных инициатив по сбору государственной помощи. Это поможет как волонтерам, так и неравнодушным гражданам и создаст барьер для мошенников. Об этом газете ВЗГЛЯД заявила депутат Госдумы Яна Лантратова, обратившаяся с соответствующим предложением к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко
«Речь идет о создании сайта-агрегатора, где будут представлены одобренные государством инициативы по сбору гуманитарной помощи. Основная идея заключается в том, чтобы собрать в одном месте проверенные проекты, в которых могут участвовать наши граждане. При этом, они будут точно знать, что пожертвования пойдут на реализацию заявленных целей», – сказала депутат Государственной Думы Яна Лантратова.
«Сейчас в социальных сетях распространяется множество объявлений о сборе средств, и, к сожалению, среди них немало недобросовестных. Пожертвования собираются с фейковых аккаунтов, на которых мошенники выдают себя за других, часто известных людей. Также частные лица зачастую не предоставляют никаких отчетов о своих расходах. Непонятно, были потрачены эти деньги на реальную помощь или ушли в карман собирающему», – отмечает она.
«Создание единой платформы с проверенными проектами поможет и добросовестным волонтерам, собирающим средства. А контроль государства создаст барьер защиты от мошенников. Откладывать реализацию законопроекта нельзя, так как с начала СВО значительно увеличилось число запросов о помощи. Речь идет о больших суммах и главное, эти деньги реально нужны, поэтому важно выстроить контролируемый механизм их доставки нуждающимся», – подчеркнула Лантратова.
Резюмируя, она парламентарий сказала, что надеется на оперативное положительное решение правительства. Кроме того, она готова лично участвовать в обсуждении реализации данной инициативы. Ранее депутат Государственной думы Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой создания единой платформы по сбору гуманитарной помощи.
Кроме того, с просьбой о помощи в реабилитации детей Донбасса выступила лауреат Государственной премии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности Юлия Зимова. Президенту РФ Владимиру Путину она сказала, что многие из них видели эвакуацию под обстрелами и гибель близких, поэтому им необходима помощь.
Первый в России межнациональный гуманитарный центр помощи участникам СВО открылся в Омске, груз с продуктами питания и предметами первой необходимости оттуда отправился в Белгородскую область, заявил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. По словам помощника полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Дмитрия Колозина, открытие центра в Омске должно стать первой весточкой для организации такой работы повсеместно.
Путин назвал условие завершения конфликта на Украине
Ключ к решению украинского конфликта находится у Запада, который должен прекратить поставки вооружений и техники Киеву, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«В целом западный подход такой, что нужно придерживаться интересов Украины. <…> Но в конечном итоге это интересы США. Ключ к решению проблемы – на их стороне. Если они действительно хотят, чтобы сегодняшний конфликт завершился с помощью переговоров, им достаточно принять только одно решение – прекратить поставки вооружения и техники, все. Украинцы сами ничего не производят, на завтра они захотят вести переговоры. Уже не формально, а по существу», – цитирует ТАСС Путина.
По словам Путина, на переговорах в Стамбуле детально обсуждались вопросы безопасности Украины.
Ранее Путин заявил, что Россия не потерпит угроз Украины со своих исторических территорий.
Резников рассказал о требовании Запада убивать как можно больше россиян на Украине
Глава МО Украины Резников: Запад в начале спецоперации требовал от Киева убивать как можно больше россиян
Запад не верил в победу Украины в конфликте с Россией и вместо военной помощи предлагал Киеву убивать как можно больше россиян, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Как заявил Резников в комментарии журналу Foreign Affairs, на просьбу Киева передать ПЗРК Stinger западные политики отвечали: «Нет, копайте окопы и убивайте столько русских, сколько сможете, пока все не закончится».
По словам министра обороны Украины, это свидетельствует о том, что Запад не верил в победу Киева в конфликте с Москвой.
Теперь, по словам Резникова, страны Запада якобы убедились в боеспособности Украины и потому поставляют Киеву достаточно военной помощи.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что война на Украине закончится за несколько недель, как только Запад перестанет оказывать Киеву военную поддержку.
Россия уничтожила почти все переданные Киеву БМП Bradley
InfoBRICS: Киев из-за недооценки России уже потерял почти все переданные Западом БМП Bradley
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Украинские силы уже потеряли большую часть американских БМП Bradley из-за того, что Запад недооценил возможности российской армии, пишет InfoBRICS.
По данным издания, Киев в ходе контрнаступления все еще не достиг каких-либо видимых успехов, но уже потерял немало переданных Западом танков Leopard и боевых машин пехоты Bradley. Как пишет InfoBRICS, эксперты все больше склоняются к тому, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, что обернется очередным геополитическим провалом НАТО.
Среди причин сложившейся ситуации издание называет ошибочно невысокое мнение Киева и его союзников о боевых возможностях российской армии, а также нереалистичные ожидания, возлагаемые на натовскую подготовку и оборудование, выделенное ВСУ. В результате, пишет автор статьи, ВСУ уже унизительно потеряли большую часть боевых машин.
Тем временем США в рамках нового пакета помощи передали Украине 15 боевых машин пехоты Bradley и 10 бронетранспортеров Stryker, всего транш составит 325 млн долларов.
ВКС России нанесли групповые удары по резервам ВСУ
Российские Воздушно-космические силы произвели удары по местам сосредоточения оперативных резервов украинской армии, все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны России.
Групповые удары ВКС производились высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, целями стали места сосредоточения оперативных резервов ВСУ и склад боеприпасов и вооружения иностранного производства, сообщило министерство в своем Telegram-канале.
Все назначенные объекты были поражены, цель удара достигнута, заключили в военном ведомстве.
На прошлой неделе ВКС России нанесли групповой удар по складам с иностранными боеприпасами и военной техникой, все вооружение было уничтожено.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прозвучали в Одессе и других регионах Украины
В Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в удерживаемых украинскими войсками районах Запорожской области прогремели взрывы, сообщают СМИ.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что в Одессе начался пожар, передает ТАСС.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что в городе «прогремели уже четыре взрыва». Кроме того, «в ряде областей к вражеским объектам летят «Герани».
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Купянском районе Харьковской области.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram, что в Запорожье прозвучали два взрыва.
Напомним, во вторник взрыв прогремел в городе Днепре (Днепропетровске) и в подконтрольном украинским властям городе Запорожье.
В московском ЦУМе заметили одежду оскорбляющего Россию украинского дизайнера
Украинский дизайнер Таккори оскорбила Россию, но не стала возражать против продажи ее коллекции в ЦУМе
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В ЦУМе – московском магазине люксовой одежды – появилась в продаже новая коллекция марки Tak.Ori, созданная украинским дизайнером Светланой Таккори (Терещенко), которая после начала специальной военной операции России на Украине заняла жесткую антироссийскую позицию.
После появления ее новой коллекции в магазине в центре Москвы, у Таккори в соцсетях начали спрашивать о том, почему она продает свои вещи в ЦУМе. Та ответила, что продает не в Москве, а в Италии. Однако никакого желания остановить продажи своего бренда в России она не продемонстрировала. «Мои вещи покупают все, кто хотят. Я дважды из свободной страны: Украины и Италии», – заявила Таккори.
Когда ее обвинили в том, что она «переобулась», Таккори ответила: «Я, Украинка, когда-то по-другому говорила?». Она заявила, что «никогда не была» русской (использовав при этом оскорбление в адрес русских) и лишь «зарабатывала деньги на болотах».
Следует отметить, что в России одежда Tak.Ori продавалась около десяти лет, а сама Таккори, уроженка украинского Кременчуга, позиционировала себя как «итальянского дизайнера русского происхождения».
Таккори училась в России, а затем переехала в Италию. После начала СВО Таккори неоднократно оскорбляла Россию и ее граждан в соцсетях. Она упрекнула «болота» в том, что «никогда они не были свободными, казаками, гетманами, шляхтой». Когда ей заявили, что украинский президент продали страну НАТО, Таккори заявила: «Если бы продал нас в НАТО, это было бы счастье».
В комментариях недовольные позицией Таккори заявили, что откажутся от бренда и даже пригрозили «выкинуть шапки».
Отметим, что хлопковая рубашка Tak.Ori на сайте ЦУМа стоит более 55 тыс. рублей, шелковая – почти 80 тыс., платья приближаются по цене к 90 тыс., а некоторые и к 100 тыс. рублей.
Путин заявил о возможном создании «санитарной зоны» на Украине
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Россия в случае продолжения обстрелов своих регионов рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«Возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины, конечно, остается. Здесь несколько способов решения: во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы. Но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я говорю это очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», – цитирует ТАСС Путина.
«В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение нет никакого смысла, необходимости такой нет сегодня. Надо работать тщательнее по некоторым вопросам», – добавил глава государства.
Ранее Путин заявил, что цели СВО не меняются, они фундаментальны.
Артиллерия России уничтожила позиции, с которых ВСУ били по Белгородской области
Минобороны России показало уничтожение позиций, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область
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Минобороны России опубликовало видеозапись того, как артиллерийские подразделения Западного военного округа точечными ударами из гаубиц «Мста-Б» и Д-30 уничтожают позиции, с которых артиллерия вооруженных сил Украины обстреливала Белгородскую область.
Один из военнослужащих рассказал, что после выявления цели разведкой российское «кочующее орудие» выдвигается на позицию и «отрабатывает по этой цели», корректируя огонь с помощью беспилотника. «Цель уничтожена. По второй цели работали – оператор БПЛА был. Цель тоже уничтожена», – приводит его слова ТАСС.
Он сообщил, что уничтожаются взводные опорные пункты, которые находятся вдоль границы России. Российский военнослужащий пояснил, что ВСУ «ведут также разведку нашей территории и обстреливают нашу территорию, наших мирных жителей и наши населенные пункты».
В российских артиллерийских расчетах действуют в том числе военные, которые были призваны в рамках частичной мобилизации.
В ведомстве уточнили, что помимо уничтожения позиций украинской артиллерии, обстреливающей населенные пункты в Белгородской области, российские расчеты разрушают оборонительные сооружения, подавляют пункты управления, а также уничтожают огневые средства, склады боеприпасов, вооружения и военной техники украинских военных, передает РИА «Новости».
В свою очередь боец артиллерийского дивизиона с позывным «Аргун» рассказал, как артиллеристы Южной группировки российских войск вместе с наводчиками отдельного разведбата «Спарта» уничтожили в селе Первомайское на Донецком направлении пикап и здание, в котором находилось место дислокации боевиков ВСУ.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» будут участвовать в предотвращении украинских диверсионных вылазок в приграничные районы России. Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами сказал, что Россия в случае продолжения обстрелов российских регионов рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины.
Рогов: ВСУ попытались разминировать минные поля на Запорожском направлении
Рогов: ВС РФ активно уничтожают западную технику на Запорожском направлении
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В районе Времевского выступа, где ранее противник смог вклиниться в нашу линию обороны, российские войска перешли в контратаку. На данный момент активные бои ведутся на окраинах Макаровки и Урожайного. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении техники ВСУ на Южно-Донецком направлении.
«Наиболее активные бои ведутся в районе Времевского выступа. Именно там противник по низинам смог пробиться через линию обороны ВС РФ, но с минувшего дня его уже начали выбивать с позиций. Села Макаровка и Урожайное сейчас находятся под нашим контролем, хотя на северных и восточных окраинах поселков еще находятся позиции боевиков ВСУ», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Населенные пункты Новодаровка и Левадное, расположенные немного западнее, на данный момент превратились в серую зону, потому что оттуда противник был вынужден отступить. Сейчас ВСУ занимают позиции в лесопосадках близ поселков. Все господствующие высоты на данном направлении под контролем ВС РФ, оттуда работает артиллерия и ведется минометный обстрел. При этом украинское командование отправляет людей на штурм наших позиций, не считаясь с потерями. Противник избрал тактику подвоза малых групп и отправки их сразу в бой», – акцентирует он.
«На Ореховском направлении основные бои ведутся в районе села Работино. Там несколько дней шли дожди, поэтому боевые действия ограничиваются длительными, порядка 15–16 часов, артиллерийскими обстрелами. Пользуясь небольшим перерывом, противник начал перегруппировку своих войск и предпринял попытки по разминированию наших минных полей», – подчеркивает собеседник.
«На сегодняшний день ВСУ потеряли огромное количество техники. Мы можем говорить как минимум о 16 уничтоженных БМП «Брэдли» и о полутора десятках «Леопардов». По нашим прикидкам, это 15% и 20% соответственно от всех поставок данной техники на Украину. Остальные, менее распиаренные машины, уничтожаются в еще больших масштабах. Что касается живой силы, то потери противника на Запорожском направлении уже исчисляются в тысячах», – резюмирует Рогов.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении техники ВСУ на Южно-Донецком направлении. В Telegram-канале ведомства говорится, что ВСУ во время бегства оставили танки «Леопард» и БМП «Брэдли». «Некоторые боевые машины с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники», – подчеркнули там.
Кроме того, по данным представителя ведомства Олега Чехова, передовыми подразделениями группировки ВС России «Восток» отражена атака до взвода противника западнее Левадного. Там также рассказали, что артиллерийским огнем уничтожена живая сила ВСУ в районе Времевки, один танк противника в районе совхоза «Октябрь», а также один танк и три бронеавтомобиля севернее Сторожевого.
Кроме того, по словам начальника пресс-центра группировки российских сил «Восток», расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили танк и живую силу противника западнее Великой Новоселки, а силы ПВО сбили украинский беспилотник «Фурия».
Помимо этого, артиллеристы группировки сорвали попытки ВСУ провести перегруппировку на Запорожском направлении – уничтожены бронеавтомобиль, пикап и живая сила противника. Расчет ЗРК «Оса» также сбил беспилотник «Фурия», сообщил Чехов.
Накануне глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что российские военные из 127-й дивизии пошли вперед, выбивают противника из Макаровки и работают в районе Нескучного, «устроив для нацистов сущий ад. До этого он отмечал, что ВСУ пытаются перейти в наступление ночью.
Кроме того, 9 июня президент России Владимир Путин сообщал, что противник прибег к использованию стратегических резервов, это говорит о том, что украинские войска начали контрнаступление. Он подчеркнул, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления ВСУ провалились, но наступательный потенциал войск киевского режима сохранился.
Путин рассказал о выявлении «паркетных» генералов во время СВО
Путин рассказал о выявлении «паркетных» генералов и эффективных военнослужащих во время СВО
Российская спецоперация выявила «паркетных» генералов, которые неэффективны, но также сейчас из тени вышли другие – эффективные и нужные военнослужащие, их надо продвигать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«Началась специальная военная операция. Очень быстро начали понимать, что «паркетные» генералы, таких в любой армии мира в условиях мирного времени более чем достаточно везде, они, мягко говоря, неэффективны. И наоборот, начали появляться люди, которые вроде бы сидели в тени, их не видно было, не слышно, а оказалось, что они очень эффективные и нужные», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее Путин заявил, что цели СВО не меняются, они фундаментальны.
В Белом доме прокомментировали слова Путина о зерновой сделке
Представитель Совета нацбезопасности Белого дома после заявления Путина призвал к стабильной работе зерновых коридоров
Комментируя заявление президента России Владимира Путина по зерновой сделке, представитель американского Совета нацбезопасности Белого дома призвал обеспечить стабильную работу зерновых коридоров.
Как заявили в Белом доме, «мир заслуживает уверенности в том», что коридор продолжит функционировать «на стабильной основе» и что продовольствие «попадет на мировые рынки». Вашингтон призвал Москву не угрожать поставкам. В США считают сложившуюся ситуацию «достойной сожаления», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Напомним, Путин указал, что большая часть украинского зерна поступает не нуждающимся странам, а благополучным государствам Евросоюза, в страны Африки почти ничего из украинского зерна не доходит. Кроме того, он отметил использование Киевом зерновых коридоров в военных целях. Россия рассматривает возможность выхода из зерновой сделки.
Бойцы «Ахмата» направлены на защиту Белгородской области
Глава Чечни Кадыров: Бойцы «Ахмата» отправятся защищать Белгородскую область от диверсантов
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Бойцы батальона «Запад-Ахмат» начнут принимать участие в предотвращении диверсионных вылазок в приграничные районы России, и все цели будут достигнуты, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров в своем Telegram-канале отметил, что в работе будут задействовать бойцов батальона «Запад-Ахмат», они начнут работать «в тесном контакте с другими подразделениями, это позволит значительно усилить безопасность на приграничных территориях».
По его словам, депутат Госдумы Адам Делимханов уже встретился с представителями Минобороны, уководством областного управления Росгвардии и губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, обсудив этот вопрос.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что атаки ВСУ на приграничные районы связаны с желанием отвлечь российские силы и средства с других критических для Украины направлений, но для защиты граждан будет сделано все.
Также президент заявил, что Россия в случае продолжения обстрелов своих регионов рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины.
Шеслер объяснила очереди украинцев на границе Латвии и России
Политолог Шеслер: Украинцы поняли, что в ЕС их ждет только статус беженца
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Украинцы постепенно понимают, что в ЕС, кроме статуса беженца, их ничего не ждет. Между тем в России заботятся о новых регионах, помогают людям и обеспечивают адекватный уровень жизни населения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее на границе Латвии выстроились очереди из украинцев, желающих въехать в РФ.
«Фактически на границе Латвии стоят украинцы со всего ЕС. Дело в том, что сейчас именно из этой страны проще всего попасть в Россию. На мой взгляд, желание этих людей объясняется несколькими причинами. Во-первых, это осознание бессмысленности дальнейшего пребывания в Европе», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, политолог.
«Украинцы в ЕС проживают на правах беженцев. Условия их содержания ухудшаются, а размеры выделяемой помощи уменьшаются. На работу устроиться трудно, отдать ребенка в местные школы тоже непросто – обучение ведется на иностранных языках, дети плохо адаптируются к новой среде», – подчеркивает эксперт.
«Однако эти люди не утратили связи с теми, кто сегодня проживает на территории новых регионов России. Они знают, что в РФ беженцам готовы предоставить гражданство, а также гарантируют широкие меры социальной поддержки. То есть к тем, кто сейчас стоит на границе с Латвией, пришло понимание, что в нашей стране их готовы принять как своих», – отмечает собеседница.
«Кроме того, многие жители Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР, которые в феврале прошлого года выехали в Европу, видят, как при России меняются их родные края. Никакая западная пропаганда не способна утаить правду – РФ заботится о новых территориях, восстанавливает там дороги и строит новое жилье», – акцентирует Шеслер.
«Это совершенно иные подходы, на которые Украина попросту была не способна. В связи с этим в будущем число беженцев, решивших вернуться в Россию, будет только увеличиваться. Это хороший знак – мы все делаем правильно. Вместе с тем надо понимать, что среди беженцев, которые реально хотят попасть домой, могут быть и злоумышленники», – отмечает эксперт.
«Не исключено, что границу попытаются пересечь диверсанты. Выявить их непосредственно при въезде достаточно трудно. Потребуется слаженная и оперативная работа спецслужб на местах. Кроме того, стоит следить за публикуемым в соцсетях контентом. Те, кто задумал неладное, обязательно проявят себя в каком-то гадком посте или комментарии. И тогда силовики должны будут принять оперативные меры», – заключила Шеслер.
Ранее стало известно, что на границе Латвии выстроились очереди из граждан Украины и Молдавии, желающих въехать в Россию. На прошлой неделе там начал работу пункт по оказанию помощи гражданам Украины, которые захотели вернуться домой, в новые регионы России
Глава Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка заявил о проблемах, возникающих у беженцев в Польше из-за использования русского языка. В своем интервью газете The Guardian он рассказал, что полякам трудно понять, почему украинские беженцы до сих пор не смогли выучить ни украинский, ни польский языки.
Ранее в Польше заявляли о «захвате» города Красныстав украинскими беженцами. В социальных сетях сообщают о многочисленных нарушениях или агрессивном поведении со стороны украинских беженцев. В ситуацию даже вынужден был вмешаться мэр города Роберт Костюк, который пообещал следить за тем, чтобы жители чувствовали себя в безопасности. Власти уже приняли решение об усилении патрулирования мест проживания беженцев.
Захарова заявила о терроре «группы кровавых клоунов под эгидой НАТО»
Захарова заявила, что «группа кровавых клоунов под эгидой НАТО терроризирует весь мир»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что мир якобы станет опаснее, если Россия победит на Украине.
Комментируя слова Столтенберга о том, что специальная военная операция на Украине якобы является «нападением на основные ценности и на свободных людей повсюду», Захарова подчеркнула, что «на ценности напали тогда, когда на средства Вашингтона и Брюсселя дважды совершили госпереворот в Киеве». По ее мнению, именно тогда «от демократических ценностей ничего и не осталось». Сейчас же «группа кровавых клоунов под эгидой НАТО терроризирует весь мир», заявила в Telegram официальный представитель МИДа.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин указывал, что Россию «просто вынудили» встать на защиту людей Донбасса. По его словам, Россия не потерпит угроз Украины со своих исторических территорий. Ключ к решению украинского конфликта находится у Запада, который должен прекратить поставки вооружений и техники Киеву, заявил президент России.
Столтенберг призвал Запад готовиться к затягиванию украинского конфликта. Он сообщил, что НАТО не приняло решений по гарантиям безопасности Украины. По его словам, Украина должна победить и сохраниться как суверенное государство, иначе нет смысла обсуждать ее членство в альянсе в принципе.
Минобороны заявило об отражении всех атак ВСУ в районе Макаровки в ДНР
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В районе Макаровки Донецкой народной республики (ДНР) за последние сутки отражены три атаки усиленных танками и бронемашинами украинских подразделений, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Решительными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации все атаки отражены. Из задействованных в атаках десяти бронетранспортеров ВСУ восемь уничтожены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За прошедшие сутки подразделения ВСУ продолжали попытки наступления на Южно-Донецком направлении, а также в районе Артемовска.
На Времевском выступе киевским режимом были брошены в наступление наспех сформированные из остатков военнослужащих бригад ВСУ, ранее понесших большие потери, подразделения. У Ровнополя ДНР отражены две атаки противника. Поражены два украинских танка и три бронемашины, отчитались в Минобороны.
Около Пречистовки ДНР в ходе отражения атаки уничтожена большая часть личного состава ротной тактической группы ВСУ и четыре машины пехоты. Потери противника за минувшие сутки в этих районах составили до 275 военнослужащих, четыре танка, 15 бронемашин, гаубица «Мста-Б».
Южнее Артемовска ДНР активными действиями Южной группировки войск в течение суток отражены две атаки противника в направлении Клещеевки. Вклинения в российскую оборону не допущено. В ходе боев ликвидированы порядка 350 военнослужащих, две бронемашины и шесть автомобилей, перечислили в Минобороны.
На Купянском направлении ударами авиации Западной группировки войск поражены подразделения противника рядом с Ивановкой Харьковской области и Розовкой Луганской народной республики (ЛНР).
Под Тимковкой Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). За последние сутки на данном направлении уничтожены более 35 военнослужащих, бронетранспортер и гаубица Д-20, сообщил Конашенков.
На Краснолиманском направлении оперативно-тактической авиацией, артиллерией группировки войск «Центр» нанесено поражение ВСУ в районах Невского и Белогоровки ЛНР, а также Серебрянского лесничества.
За минувшие сутки потери противника составили до 60 военнослужащих, две бронемашины, самоходная артустановка «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 30 военнослужащих, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России в течение прошедших суток нанесено поражение 98 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.
Средствами ПВО перехвачены три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и десять снарядов РСЗО HIMARS.
Сбиты шесть украинских беспилотников в районах Старомлыновки ДНР, Работино Запорожской области, Корсунки Херсонской области, Пшеничного и Новокраснянки ЛНР, подытожили в оборонном ведомстве.