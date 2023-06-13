WSJ: США решили передать Киеву танковые снаряды с обедненным ураном

WSJ: Вашингтон передаст Украине танковые снаряды с обедненным ураном

Администрация американского президента Джо Байдена рассматривает возможность передачи Киеву танковых снарядов с обедненным ураном, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным Wall Street Journal, в Вашингтоне уже несколько недель обсуждают, как оснастить танки Abrams, которые США намерена передать Украине. В итоге, по данным издания, администрация Байдена решила предоставить Киеву снаряды с обедненным ураном.



По словам источника, в администрации США нет особых противников этой идеи, и лишь некоторые чиновники обеспокоены, что такой шаг приведет к критике Вашингтона за передачу оружия, представляющего опасность для здоровья людей и окружающей среды.

Ранее корреспондент «Голоса Америки*» (признана в России СМИ-иноагентом) Карла Бабб со ссылкой на представителя Пентагона сообщила, что Вашингтон может во вторник объявить о выделении Киеву нового пакета военной помощи.

Также в апреле сообщалось, что Британия направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, среди которых есть и с обедненным ураном.