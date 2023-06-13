Жители ставропольского поселка получили ответные видеоприветствия от бойцов в зоне СВО

В поселке Прикалаусский Ставропольского края в местном Доме культуры провели концерт в честь Дня России, работники ДК передали жителям ответные приветы от участников СВО и благодарность за поддержку в рамках проекта «Тепло родной земли».

Работники Дома культуры через родственников передали бойцам СВО на передовую персональные видеообращения со словами поддержки от всех неравнодушных односельчан.

Бойцы из зоны СВО в свою очередь записали ответные обращения со словами благодарности землякам и выразили уверенность в успешном завершении спецоперации.

«Мы отправили каждому персональные видеообращения. Ребята на передовой растрогались и прислали нам обратную связь. Они записали голосовые сообщения с благодарностями, которые мы воспроизвели на концерте ко Дню России, а после зал встал и исполнил стоя песню в знак поддержки и благодарности. Многие плакали, многие подходили после концерта и благодарили за то, что мы организовали такой проект», – рассказала руководитель ДК поселка Наталья Керимова.

Ранее результаты видеообращения бойцам СВО в рамках «Тепло родной земли» были представлены на концерте в честь Дня Победы 9 мая 2023 года в ДК поселка Прикалаусский.

Жители населенного пункта записали видеообращения к бойцам с пожеланиями скорейшего возвращения своим землякам, друзьям, коллегам, знакомым и родственникам на фронте. Свои обращения защитникам Отечества отправили и ветераны Великой Отечественной войны. Одна из жительниц поселка специально для бойцов СВО написала стихотворение и прочитала его на камеру.