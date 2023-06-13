Путин заявил, что командный состав ВС России должен состоять из участников боевых действий Президент ОАЭ поздравил Путина с Днем России WAM: Президент ОАЭ направил поздравительную телеграмму президенту РФ Путину по случаю Дня России 13 июня 2023, 01:49 Текст: Антон Никитин

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России, сообщило News Agency WAM. К поздравлению президента ОАЭ присоединились его заместитель шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян, а также премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, передает ТАСС. Тем временем по случаю Дня России в Объединенных Арабских Эмиратах в цвета российского флага окрасили башню Бурдж-Халифа – самое высокое здание в мире. Световое шоу, организованное администрацией здания, сопровождалось звуками российского гимна. Кроме того, на официальной странице башни Бурдж-Халифа в соцсети Instagram* (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской и также запрещена) опубликовано поздравление народу России, в котором говорится о богатой истории, яркой культуре и выдающихся достижениях России. Авторы поздравления пожелали российскому народу незабываемого праздника и будущего в единстве и процветании. Также в честь Дня России праздничную подсветку в цветах российского флага можно было увидеть на здании Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) в столице Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби. Напомним, в феврале вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о рекордном товарообороте между Россией и ОАЭ. В октябре 2022 года президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном заявил, что отношения между странами являются важным фактором стабильности в регионе. Путин возмутился ударами ВСУ по жилым кварталам

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин возмутился тому, что Киев бьет по жилым кварталам, хотя с военной точки зрения в этом «нет смысла». «Зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Никакой логики. Ради чего, зачем, в чем смысл? И по явно гуманитарным объектам – это удивительно. И военного смысла нет никакого, он нулевой», – цитирует ТАСС Путина. Ранее Путин заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС. Путин пошутил над Эрнстом за шампанским

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин на встрече после вручения государственных наград в День России пошутил над генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом. Глава государства заметил отсутствие бокала с шампанским в руках у гендиректора телеканала, передает РИА «Новости». «Деятелям искусства? Не?» – сказал президент Эрнсту. «Не», – улыбнулся в ответ руководитель Первого канала и взял бокал. «Боится, развяжет его», – пошутил Путин. На церемонии вручения премий глава государства комментировал слова Эрнста о том, что кино – не развлечение, а его смысл заключается в формировании «образа мысли». «Конечно, формировать мысли, формировать какие-то жизненные установки может только настоящее искусство. Потому что какая-то второстепенная подделка не оказывает никакого влияния ни на кого», – отмечал президент. Новости СМИ2 Путин попросил Шахназарова показать ему «с флешки» фильм «Хитровка. Знак четырех» Путин попросил Шахназарова показать ему «с флешки» новый фильм «Хитровка. Знак четырех»

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин в ходе общения с лауреатами госпремий сказал режиссеру Карену Шахназарову, что не успел посмотреть его фильм «Хитровка. Знак четырех» и в шутку попросил его «передать флешечку» с лентой. «Фильм ваш новый никак не могу посмотреть, – сказал Путин режиссеру, передает ТАСС. – Флешечку дайте», – с улыбкой добавил президент. В ответ Шахназаров пригласил Путина посетить концерн «Мосфильм», чтобы осмотреть недавно построенные там объекты. Режиссер отметил, что десять лет назад глава государства поддержал идею создания новых объектов на «Мосфильме», и выразил благодарность. «Мы же с вами договорились. У нас все работает», – ответил Путин. Фильм «Хитровка. Знак четырех» рассказывает о Москве 1902 года, режиссер Константин Станиславский, пытаясь найти вдохновение, знакомится с жизнью городского «дна», и обращается к знатоку Владимиру Гиляровскому. Они отправляются на Хитровку и начинают расследование убийства местного жителя – индийца-сикха. Гиляровского сыграл Михаил Пореченков, Станиславского – Константин Крюков. Напомним, Путин наградил Шахназарова, режиссер отметил, что для него быть гражданином России – честь. Путин посетил госпиталь Минобороны и пообщался с ранеными военнослужащими

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Центральный военный госпиталь Минобороны им. Вишневского в Подмосковье посетил президент Владимир Путин. Глава государства посетил госпиталь после церемонии вручения государственных наград, на месте его встретили министр обороны Сергей Шойгу и начальник госпиталя Александр Есипов, передает ТАСС. Президент вручил награды и пообщался с лечащимися военнослужащими. В госпитале лежат раненные во время СВО бойцы. В мае глава государства подписал указ о присуждении премии Жукова врачам этого госпиталя за достижения в области реабилитации. Лауреатами в области военной науки стали глава госпиталя Есипов, врач-методист Владимир Бакшеев и начальник центра кардиохирургии Александр Лищук. Их наградили за работу «Инновационные и гибридные технологии в системе восстановительного лечения раненых и больных кардиологического профиля». Новости СМИ2 Путин в День России назвал священным наследие предков Владимир Путин: Для России наследие священно, мы верны его традициям

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем России, отметив, что этот праздник утверждает единство многонационального народа. Глава российского государства поздравил всех россиян с Днем России. Он отметил, что этот праздник утверждает единство многонационального народа, преданность своей стране, теплое, душевное отношение к любимой Родине, передает ТАСС. «Такие пронзительные чувства трудно передать словами, но они понятны и близки каждому из нас. Сегодня, в непростое для России время, они еще больше, крепче объединяют наше общество, служат надежной опорой нашим героям – участникам специальной военной операции», – заявил Путин, выступая на церемонии вручения государственных премий и награждения Героев Труда в День России. «Патриотизм, ответственность за судьбу Отчизны завещаны нам предками, которые достигли поистине грандиозных трудовых и ратных побед. Сейчас мы особенно остро осознаем, что значит их свершение, их неизменная сплоченность, твердая решимость вставать на защиту родной земли, работать ради общего блага и процветания Отечества», – отметил президент. Путин заявил, что выдающиеся россияне, которые получают сегодня награды, «своим примером, своей жизнью показывают преданность Отечеству». «Все вы смогли достичь вершин в своем призвании, творчестве, профессии, стать примером целеустремленности, сильного волевого характера и душевной щедрости», – обратился глава государства к Героям Труда и лауреатам госпремий, поблагодарив их «за доблестное служение Родине, обществу и людям». На церемонию приглашены гендиректор Первого канала Константин Эрнст, актриса Юлия Пересильд, директор киноконцерна «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров, художники-реставраторы Андрей Голубейко и Александра Орловская и другие. Кроме того, награды будут вручены ученым – лауреатам Госпремий в области науки и технологий Дмитрию Пушкарю, Игорю Хатькову, Алексею Шабунину, Михаилу Скорохватову, Владимиру Копейкину, Геннадию Сухих, Левону Ашрафяну, Дмитрию Трофимову. Также в Кремль приглашены Герои Труда – управляющий директор и генеральный конструктор компании «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев, руководитель Федерального центра двойных технологий «Союз» Юрий Милехин, преподаватель волоколамской гимназии Татьяна Бабурова, подземный горнорабочий Эдуард Щербина. Путин заявил, что командный состав ВС России должен состоять из участников боевых действий

Фото: Владимир Астапкович/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Руководство российской армии должно состоять из проверенных боевыми действиями военных, заявил президент Владимир Путин в ходе беседы с участниками СВО в госпитале Минобороны в Красногорске. «Я считаю, что кто хочет из вас, тот мог бы начать следующую ступень – пойти на учебу. Люди, такие как вы, без всякого сомнения, нужны стране, Родине, нужны Вооруженным силам», – цитирует Путина ТАСС. Он отметил, что именно из таких военных, как они, должен комплектоваться командный состав ВС России, из тех, кто прочувствовал на себе, что такое боевые действия, и из тех, кто не дрогнул и исполнил свой долг до конца. Он предложил участникам СВО подумать о дальнейшей учебе по военной линии. «Те, кто хочет остаться, было бы правильным сделать следующий шаг - получить соответствующее образование», – приводит слова президента РИА «Новости». Путин в День России после вручения государственных наград прибыл в подмосковный Красногорск, чтобы посетить госпиталь имени Вишневского. Новости СМИ2 Путин: Основу России создают вера и люди

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Текст: Валентина Григоренко

Вера и люди создают основу России, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и награждения Героев Труда в День России. «Не могу не согласиться с тем, что в основе России – вера и люди», – подчеркнул российский лидер, передает ТАСС. По его словам, основу России составляют люди, которые «идут от победы к победе, основывая свою жизнь и всю свою работу на вере – вере в победу, вере в справедливость, вере в Россию». Глава государства еще раз поздравил россиян с отмечаемым в понедельник Днем России. Ранее Путин поздравил россиян с Днем России, отметив, что этот праздник утверждает единство многонационального народа, «преданность своей стране, теплое, душевное отношение к любимой Родине». Малькевич: День России – повод вспомнить о достижениях и победах страны Общественник Малькевич: День России в этом году обретает новый смысл

Фото: Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Текст: Олег Исайченко

Долгое время для россиян было непонятно, что именно они празднуют 12 июня. Но политика президента Владимира Путина по собиранию русских земель вдохнула в День России новый смысл, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Александр Малькевич. «Для меня, как человека, который последний год активно работает в новых регионах, сегодня наиболее ярко понимается смысл и значение Дня России. Мы отмечаем этот день вместе с коллегами и товарищами, которые сражаются сейчас на исконно российских землях», – сказал Александр Малькевич, первый зампред Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты РФ. «Там особенно четко понимают, что политика президента Владимира Путина по защите национальных интересов, по возрождению величия страны, по собиранию русских земель сделала этот праздник поводом для гордости. При этом, несмотря на то, что дате уже 29 лет, долгое время в российском обществе она ассоциировалась с упадком 90-х годов», – замечает собеседник. «Многие говорили о том, что отмечать тут совершенно нечего, ведь в 1991 году страна просто развалилась. Но сейчас политика национального лидера вдохнула в праздник новый смысл. Теперь День России звучит гордо и величественно. Более того, мы видим, что российское общество консолидировано как никогда в истории государства», – добавил эксперт. «Всегда были те, кто хотел завоевать Россию. Но каждый раз мы проходили через катаклизмы и выходили из них сильнее, чем прежде. 12 июня каждый должен вспомнить исторический путь страны, ее победы, достижения, великих лидеров. Это повод осознать, что Россия – влиятельнейшая сила в мире, противостоящая мощи всего коллективного Запада. Мы выстоим благодаря труду и прошлых поколений, и нынешних людей», – заключил Малькевич. Напомним, с 1992 года 12 июня отмечается День России. Дата выбрана потому, что именно в этот день в 1990 году Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации. Впервые праздник отмечался в 1995 году. В Кремле в этот день состоялась первая церемония вручения учрежденных в 1992-1993 годах Государственных премий РФ в области науки и технологий, литературы и искусства. В последующие годы вручение госпремий 12 июня стало традицией. Праздник получил также неофициальное название «День независимости». Эта формулировка в официальных документах не использовалась, однако употреблялась в печати, присутствовала на плакатах и праздничных растяжках, напоминает ТАСС. В этом году президент Владимир Путин также вручит госпремии. Кроме того, он на торжественной церемонии в Кремле лично отметит золотыми медалями «Герой Труда РФ» россиян, удостоенных этой награды, указывает ТАСС. Новости СМИ2 Политолог: День России из простого выходного превращается в повод для гордости за страну Политолог Асафов: День России из простого выходного превращается в повод для гордости за страну

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Текст: Олег Исайченко

Сегодня День России наполняет граждан ощущением гордости за страну. При этом еще недавно у многих праздник ассоциировался с упадком 1990-х и был просто дополнительным выходным в календаре, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. «К сожалению, предыстория праздника широкой аудитории мало известна. День России называли даже Днем независимости, хотя таковым он не являлся», – сказал Александр Асафов, политолог, член Общественной палаты РФ. Он также отметил, что много лет праздник ассоциировался у граждан с упадком 90-х годов. «В 90-х не было понимания, что это за день. Многими он воспринимался как очередной дополнительный выходной. Более того, не все осознавали истинное значение государственного суверенитета. Сейчас же День России наполнен содержанием. Теперь, когда речь идет о суверенитете, мы подразумеваем развитие страны в разных направлениях. Сюда входят в том числе научный, технологический, политический и дипломатический суверенитет», – отметил собеседник. «Для россиян День России – как мы его называем с 2002 года, после переименования – это ощущение гордости за страну, демонстрация консолидации и единства. В этот праздник самое время вспомнить все наши достижения и сплотиться перед теми вызовами, которые встают перед государством», – обозначил Асафов. Он отдельно отметил деятельность президента Владимира Путина по защите национальных интересов России, возрождению величия страны и возвращению русских земель. При этом понятие «Россия» – гораздо шире географии, считает Асафов. «Это и пространство будущего, и пространство возможностей как для личного развития, так и для развития общества и государства», – детализировал политолог, указав, что в России проживает более 190 народов. Напомним, с 1992 года 12 июня отмечается День России. Дата выбрана потому, что именно в этот день в 1990 году Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации. Впервые праздник отмечался в 1995 году. В Кремле в этот день состоялась первая церемония вручения учрежденных в 1992-1993 годах Госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства. В последующие годы вручение премий 12 июня стало традицией, напоминает ТАСС. В этом году президент Владимир Путин также вручит Госпремии. Кроме того, он на торжественной церемонии в Кремле лично отметит золотыми медалями «Герой Труда РФ» россиян, удостоенных этой награды, указывает ТАСС. Общественник: День России в Запорожской области стал глотком свежего воздуха Общественник Гузь: День России для Запорожской области стал особенно значимым

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Текст: Олег Исайченко

В Запорожской области особенно остро чувствуется вся значимость Дня России. Для нас этот праздник стал глотком свежего воздуха, сказал газете ВЗГЛЯД активист из региона Сергей Гузь. «В Запорожской области День России воспринимают как глоток свежего воздуха», – рассказал лидер Приазовского молодежного движения #ЮгМолодой Сергей Гузь. По его словам, праздник для жителей региона важен еще и как символ воссоединения с Россией. «Сегодня особенно ощущается значимость этого события. Мы стали частью единой большой Родины. И это видно, в том числе по поведению людей, которые свободно и с удовольствием приходят на праздник», – поделился собеседник. Люди принимают активное участие в мероприятиях, которые в понедельник проходят в Запорожской области. «У нас состоялся праздничный концерт. На него пришли жители трех поселений: Александровка, Нововасильевка, Крыловское. Активисты молодежного движения раздавали флажки, люди с большой охотой их разбирали», – рассказал Гузь. Напомним, с 1992 года 12 июня отмечается День России. Дата выбрана потому, что именно в этот день в 1990 году Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о госсуверенитете Российской Федерации. Впервые праздник отмечался в 1995 году. В Кремле в этот день состоялась первая церемония вручения учрежденных в 1992-1993 годах госпремий. В последующие годы вручение премий 12 июня стало традицией, напоминает ТАСС. В этом году президент Владимир Путин также вручит госпремии. Кроме того, он на торжественной церемонии в Кремле лично отметит золотыми медалями «Герой Труда РФ» россиян, удостоенных награды, указывает ТАСС. Ранее политолог Александр Асафов рассказал, как День России из обычно выходного превратится в день гордости за страну. Новости СМИ2 Путин назвал участников СВО героями для любого нормального человека

Фото: Gavriil Grigorov/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Участвующие в спецоперации военнослужащие – герои для любого нормального человека, заявил президент Владимир Путин в беседе с ранеными бойцами в госпитале Минобороны в Красногорске. «В глазах любого нормального человека каждый из вас – герой. Так же, как и другие ребята, которые воюют на фронте, в зоне спецоперации. Артобстрелы, танки, бронемашины – и это все не кино, все происходит «в реале», – цитирует Путина ТАСС. Президент отметил, что священный долг для государства – забота о семьях погибших и раненых бойцов СВО. Он подчеркнул, что необходимо защитить народ, живущий в Донбассе, и жители этого региона чувствуют себя частью русского народа. «Мне не нужно вам об этом говорить, насколько это важно для страны, чтобы она была самостоятельной, укреплялась.Чтобы людей там (в Донбассе) защитить. Это наши люди. Они чувствуют себя частью нашего народа. И наш с вами долг – встать на их защиту», – сказал Путин. Путин в День России после вручения госнаград прибыл в подмосковный Красногорск, чтобы посетить госпиталь имени Вишневского. Там он наградил звездой Героя России участника СВО и командира роты старшего лейтенанта Юрия Жуланова. Папа Римский отправил Зеленскому письмо 12 июня 2023, 14:33 Текст: Алексей Дегтярев

Папа Римский Франциск в письме к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому заявил о готовности «сделать все», чтобы положить конец страданиям украинского народа, сообщил папский спецпредставитель по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи. Папа Римский написал Зеленскому о необходимости способствования установлению мира как можно быстрее, сказал Дзуппи в интервью Repubblica, передает ТАСС. Франциск выразил готовность помочь и быть рядом со страдающим народом Украины, чтобы положить конец трагедии. Дзуппи указал, что ездил в Киев, чтобы заявить украинской стороне: «Мы с вами и, как сможем, поможем прийти к миру». Кардинал отметил, что есть возможность, что в Москве его примут представители правительства и РПЦ. В конце мая папа Римский Франциск велел возглавить «мирную миссию» по Украине главе Конференции итальянских епископов кардиналу Маттео Дзуппи. В начале июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер Владимир Путин пока не намерен встречаться с посланником папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи. Новости СМИ2 Волонтер: День России – один из дней, когда важно подчеркнуть сплоченность страны Волонтер Лареева: Граждане в День России вновь демонстрируют единство и сплоченность народа

Фото: Наталья Лареева

Текст: Олег Исайченко

В День России каждый гражданин должен вспомнить о тех исторических событиях, которые помогали стране расти и развиваться. Этот праздник призван продемонстрировать единство нашего народа и его готовность противостоять вызовам, сказала газете ВЗГЛЯД волонтер Наталья Лареева. «Думаю, для каждого из нас Родина – это неотъемлемая часть жизни. Любовь к Родине начинается с малого – с любви к своей семье, тому месту, где мы растем. Это не просто слова, а действия, направленные на защиту государства, преумножение его исторической ценности и сохранение исторической памяти», – сказала Наталья Лареева, руководитель регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» Смоленской области. «12 июня – один из таких дней, когда важно еще раз подчеркнуть сплоченность народов России. Мы видим, что люди готовы прийти на помощь другому, рассказать и показать всему миру, что мы едины и всегда будем вместе, поэтому нас не победить», – добавила собеседница. Она также считает важным вспомнить в День России о тех исторических событиях, благодаря которым мы можем расти, развиваться, совершенствоваться и преумножать великое достояние страны. «Сегодня россияне вывешивают флаги на окнах, принимают активное участие в городских мероприятиях, посвященных Дню России. Бабушки пекут пироги и просят активистов передать их военнослужащим», – рассказала Лареева. В Смоленске также проходят праздничные мероприятия. «Так, в 10 утра состоялось торжественное поднятие флагов России, области и города. Также прошел митинг с активистами региона», – отметила общественный деятель. «Кроме того, во Дворце спорта у нас выставлены интерактивные площадки. Можно принять участие в каждой локации: это сборка-разборка оружия, плетение лент в цвет флага России, исторические квесты и квизы. Интересно будет и взрослым, и детям», – подчеркнула Лареева. Напомним, с 1992 года 12 июня отмечается День России. Дата выбрана потому, что именно в этот день в 1990 году Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о госсуверенитете Российской Федерации. Впервые праздник отмечался в 1995 году. В Кремле в этот день состоялась первая церемония вручения учрежденных в 1992-1993 годах госпремий. В последующие годы вручение премий 12 июня стало традицией, напоминает ТАСС. Президент Владимир Путин в понедельник поздравил россиян с Днем России, отметив, что этот праздник утверждает единство многонационального народа. «Патриотизм, ответственность за судьбу Отчизны завещаны предками, которые достигли поистине грандиозных трудовых и ратных побед. Сейчас мы особенно остро осознаем, что значит их свершение, неизменная сплоченность, твердая решимость вставать на защиту родной земли», – сказал глава государства, выступая на церемонии вручения госпремий и награждения Героев Труда в День России, передает ТАСС. Король и принц Саудовской Аравии поздравили Путина с Днем России 12 июня 2023, 14:25 Текст: Алексей Дегтярев

Поздравления с Днем России российскому лидеру Владимиру Путину направили король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд. В своей телеграмме наследный принц пожелал российскому президенту «крепкого здоровья и счастья», а российскому народу – «дальнейших успехов и процветания», передает ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати. Напомним, глава российского государства, обращаясь к гражданам, отметил, что День России утверждает единство многонационального народа. Новости СМИ2 Актер Михаил Мамаев указал на новое значение Дня России в контексте СВО Актер Михаил Мамаев в День России провел параллели между СВО и Великой Отечественной войной

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Для нашей страны День России за последние полтора года обрел особое значение. Единение народа на фоне СВО как никогда важно. Только сообща Россия сможет отстоять свою свободу, сказал газете ВЗГЛЯД актер Михаил Мамаев, находясь на праздничном концерте на Красной площади. «Для меня День России за последние полтора года – с начала СВО – оброс новыми значениями и стал гораздо более глубоким. Особенно явственно это проявилось в начале этого года, когда я впервые поехал в Донбасс. Уже полгода я большую часть времени провожу там в качестве военкора», – рассказал актер и поэт Михаил Мамаев, известный, в числе прочих, ролью в фильме «Виват, гардемарины!». «У каждой страны есть свои символы, герои. Наш триколор в ходе СВО водружается на тех территориях, где мы отстояли свою свободу и независимость. За это наши герои сложили головы. Все эти смыслы наполняют сегодняшнее празднование Дня России и объединяют миллионы россиян», – подчеркнул собеседник. «Сейчас у нас появилось множество внешних вызовов, ощущается давление со стороны недружественных стран. Но могу сказать молодому поколению, что все это было и раньше. Нашей стране не привыкать развиваться в условиях санкционного и военного противодействия», – заметил артист. «Мое поколение проходило через разные стадии осмысления вызовов. На одном из исторических этапов нам пытались внушить, что геополитические облака рассеялись и все страны мира – друзья России. Но, как оказалось сейчас, наши деды и прадеды были правы: враг был, есть и будет. И поэтому «шкуры» подбитых «Леопардов» сейчас становятся трофеями бойцов СВО», – напомнил он. В Москве на Красной площади прошел большой праздничный концерт, посвященный Дню России. На сцене выступили Николай Басков, Григорий Лепс, Леонид Агутин, Сергей Лазарев, Александр Розенбаум, артисты из Донбасса, Херсона и Запорожья.