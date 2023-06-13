Вучич предупредил о грядущей эскалации конфликта на Украине

Президент Сербии Вучич: ВСУ только начали наступление, оно будет во много раз мощнее, дальнейшая эскалация еще впереди

Вооруженные силы Украины (ВСУ) только начали свое наступление, оно будет во много раз мощнее, дальнейшая эскалация еще впереди, заявил президент Сербии Александар Вучич.

Вучич заявил в эфире телеканала «Хэппи», что очень обеспокоен ситуацией на Украине. Он выразил опасение, что дальнейшая эскалация еще впереди, передает ТАСС.

По словам президента Сербии, Вооруженные силы Украины (ВСУ) только начали свое наступление, оно будет во много раз мощнее. Он также выразил мнение, что русский ответ также, вероятно, не будет слабым, «если у них останутся силы».

Вучич вновь отметил, что события на Украине способствуют росту давления на Сербию в контексте отказа Белграда от присоединения к антироссийским санкциям. Кроме того, по его словам, нервозность на международной арене вызывает уничтожение западных вооружений.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) началось несколько дней назад, оно было тщательно спланировано и должно продлиться несколько недель или месяцев. В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби назвал несомненным и очевидным начало наступления ВСУ.