Путин возмутился ударами ВСУ по жилым кварталам Путин рассказал о регулярном прохождении медосмотра Путин пошутил над Эрнстом за шампанским 12 июня 2023, 15:56 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин на встрече после вручения государственных наград в День России пошутил над генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом. Глава государства заметил отсутствие бокала с шампанским в руках у гендиректора телеканала, передает РИА «Новости». «Деятелям искусства? Не?» – сказал президент Эрнсту. «Не», – улыбнулся в ответ руководитель Первого канала и взял бокал. «Боится, развяжет его», – пошутил Путин. На церемонии вручения премий глава государства комментировал слова Эрнста о том, что кино – не развлечение, а его смысл заключается в формировании «образа мысли». «Конечно, формировать мысли, формировать какие-то жизненные установки может только настоящее искусство. Потому что какая-то второстепенная подделка не оказывает никакого влияния ни на кого», – отмечал президент. Путин назвал потери ВСУ при контрнаступлении превышающими классические показатели

Фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Мужество российских военных помогло остановить наступление украинских вооруженных сил, также этому способствовали качество вооружений ВС России и организация командования, заявил президент Владимир Путин. «Ни на одном из участков противник успеха не имел. Достигается это все благодаря мужеству и героизму наших солдат, правильной организации и управлению войсками и высокой эффективности российских вооружений, особенно современных вооружений», – цитирует Путина ТАСС. По его словам, ВСУ несут значительные потери, при наступательных операциях потери идут 3 к 1, но в этом случае это превышает классические показатели. Эта трагедия происходит благодаря тем событиям, которые происходили в предыдущие годы, отметил президент. «Ответственность за эту трагедию целиком и полностью лежит на нынешнем киевском режиме, первичным источником власти которого является государственный переворот», – сказал глава государства. Ранее в пятницу президент отмечал, что киевский режим действительно начал контрнаступление, об этом говорит то, что украинская сторона прибегла к использованию стратегических резервов. Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ

Фото: Илья Питалев/POOL/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Киевский режим прибег к использованию стратегических резервов, это говорит о том, что украинские войска начали контрнаступление. «Можно совершенно точно констатировать, что контрнаступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов», – цитирует Путина РИА «Новости». Он подчеркнул, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления ВСУ провалились, но наступательный потенциал войск киевского режима сохранился. Министр обороны России Сергей Шойгу указывал, что при наступлении на Запорожском направлении в ночь на четверг, 8 июня, ВСУ потеряли 30 танков. Атака ВСУ началась в 1.30 мск на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники. Новости СМИ2 Путин возмутился ударами ВСУ по жилым кварталам

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин возмутился тому, что Киев бьет по жилым кварталам, хотя с военной точки зрения в этом «нет смысла». «Зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Никакой логики. Ради чего, зачем, в чем смысл? И по явно гуманитарным объектам – это удивительно. И военного смысла нет никакого, он нулевой», – цитирует ТАСС Путина. Ранее Путин заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС. Путин заявил об отсутствии у России намерения отгораживаться от мировой экономики 9 июня 2023, 16:52 Текст: Елизавета Шишкова

Россия не намерена отгораживаться от мировой экономики и все производить самостоятельно, однако по критически важным направлениям нужна самодостаточность, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьерами стран ЕАЭС. «Мы, безусловно, не собираемся ни от кого отгораживаться – от мировой экономики – особенно от перспективных центров развития мировой экономики», – сказал он, передает ТАСС. Путин подчеркнул, что это не значит, что Россия любой ценой должна производить все у себя самостоятельно. «Мы будем стремиться и, безусловно, останемся значимой частью мировой экономики в целом. Но по критически важным направлениям, конечно, лучше бы – я так осторожно скажу – нам быть независимыми, потому что самодостаточность – это основа суверенитета», – указал глава государства. Ранее Путин заявил, что Россия не должна замыкаться только на внутреннем рынке, так как это путь к самоизоляции. Новости СМИ2 В ОНФ рассказали о главных достижениях за 10 лет работы Эксперты: ОНФ при работе в новых регионах России учтет опыт интеграции Крыма

Фото: Ведомости/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Для ОНФ слово «фронт» – это не военный термин, а линия раздела между хорошим и плохим. Организация работает над улучшением качества жизни граждан, а также следит за реализацией нацпроектов на благо общества, рассказала газете ВЗГЛЯД член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина. В воскресенье, 11 июня, Народному фронту исполнилось 10 лет, «ОНФ – это объединение людей, выражающих позицию и работающих от имени всего гражданского общества нашей страны. Когда создавался Общероссийский народный фронт, главой государства ставились задачи проверять, какие нормативные документы принимаются федеральными ведомствами, как законы работают в реальности, как это отражается на обществе. Если мы видим какие-то недочеты, то напрямую докладываем президенту. А он дает дальнейшие поручения по нашим отчетам», – рассказала Светлана Калинина, член Центрального штаба Народного фронта, глава Центра мониторинга благоустройства городской среды. Народный фронт – общественное движение, идея создания которого была озвучена президента Владимиром Путиным в 2011 году. Первые два года он существовал как широкая общественная коалиция, официальный съезд Народного фронта прошел 11-12 июня 2013 года в Москве. Тогда делегаты приняли устав ОНФ, и выбрали Путина лидером фронта.

«Фронт – это не военный термин, а линия между плохим и хорошим. Это наша линия фронта. В том числе, это касается проверки реализации нацпроектов, каждая копейка должна работать на благо общества. Через нас общество проверяет эффективность инициатив. Собственно, они вырастали из народных обсуждений и форумов о насущных проблемах общества. По своему опыту могу назвать важным направлением благоустройство городов. Это стало ответом на жалобы людей о том, что улицы и дворы в некоторых субъектах не ремонтировались по 50 лет», – пояснила она. «Первым нашим проектом в ОНФ была отмена соцнорм потребления электроэнергии в 50 кВт. Делалось это через президента. Мы собрали мнения общественности, в том числе – объединений людей, которые зависят от сердечных электростимуляторов или аппаратов искусственной вентиляции легких. А как многодетной матери постирать белье на всю семью? В итоге требование было отменено. Также мы сообща отработали стратегию развития доступной среды, она уже действует во многих регионах», – отметила собеседница. «ОНФ стал площадкой диалога общества и власти. Поэтому, к нам идет много молодых людей. Они начинают верить, что могут что-то улучшить в локальных вопросах и даже на макроуровне. Кроме того, Фронт привлекает пониманием, что главное богатство России – это люди, безотносительно конфессий, национальности, традиций, культурных особенностей. Народосбережение – наш приоритет. Помню, однажды мне пришлось ехать на оленях, чтобы добраться до отдаленного поселения в Пермском крае. Это и есть настоящая работа с гражданами», – подчеркнула спикер. «ОНФ превратился в огромную структуру гражданского общества, объединившую его активную, ответственную и лояльную часть населения. Авторитет ОНФ, поскольку его возглавляет президент Путин, стал очень значимым фактором влияния на органы исполнительной власти. В последних трех посланиях Федеральному собранию глава государства упоминает ОНФ как инстанцию, с которой нужно обсуждать и консультироваться при решении национальных проектов, программ», – напомнил член научно-экспертного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин. «Стоит также отметить, что в условиях СВО Народный фронт превратился в огромный механизм мобилизации гражданской активности. Это не только деньги, но и продукты, обмундирование, необходимые товары, которые отправляются в зону боевых действий», – приводит слова Дискина портал Publico. «Сейчас мы активно работаем в новых регионах. И миновать ряд ошибок, который ранее допускался, нам помогает опыт Крыма. Например, в 2014 году для нас стало очевидно, что нужно менять Жилищный кодекс. И сейчас мы пытаемся его улучшать. В новые регионы ОНФ приходим уже с богатым опытом. Члены моей экспертной площадки участвуют в возведении мостов, дорог, выстраивании системы ЖКХ. Кроме того, на прошлой неделе 12 человек ушли добровольцами на линию боевого соприкосновения», – резюмировала Калинина. Ранее члены ОНФ посетили военные подразделения в ДНР. «Мы привезли все самое необходимое: летняя военная амуниция, квадрокоптеры, антидроновые ружья, тепловизионные прицелы и крепления для них», – рассказал глава исполкома ОНФ в ДНР Сергей Самохин. Кроме того, бойцам поступили автомобили повышенной проходимости, квадрокоптеры, коллиматоры, генераторы, перископы, бинокли, средства связи. Все это было куплено в рамках сбора «Все для победы!», в котором поучаствовало около 20 тыс. человек. Путин в День России назвал священным наследие предков Владимир Путин: Для России наследие священно, мы верны его традициям

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем России, отметив, что этот праздник утверждает единство многонационального народа. Глава российского государства поздравил всех россиян с Днем России. Он отметил, что этот праздник утверждает единство многонационального народа, преданность своей стране, теплое, душевное отношение к любимой Родине, передает ТАСС. «Такие пронзительные чувства трудно передать словами, но они понятны и близки каждому из нас. Сегодня, в непростое для России время, они еще больше, крепче объединяют наше общество, служат надежной опорой нашим героям – участникам специальной военной операции», – заявил Путин, выступая на церемонии вручения государственных премий и награждения Героев Труда в День России. «Патриотизм, ответственность за судьбу Отчизны завещаны нам предками, которые достигли поистине грандиозных трудовых и ратных побед. Сейчас мы особенно остро осознаем, что значит их свершение, их неизменная сплоченность, твердая решимость вставать на защиту родной земли, работать ради общего блага и процветания Отечества», – отметил президент. Путин заявил, что выдающиеся россияне, которые получают сегодня награды, «своим примером, своей жизнью показывают преданность Отечеству». «Все вы смогли достичь вершин в своем призвании, творчестве, профессии, стать примером целеустремленности, сильного волевого характера и душевной щедрости», – обратился глава государства к Героям Труда и лауреатам госпремий, поблагодарив их «за доблестное служение Родине, обществу и людям». На церемонию приглашены гендиректор Первого канала Константин Эрнст, актриса Юлия Пересильд, директор киноконцерна «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров, художники-реставраторы Андрей Голубейко и Александра Орловская и другие. Кроме того, награды будут вручены ученым – лауреатам Госпремий в области науки и технологий Дмитрию Пушкарю, Игорю Хатькову, Алексею Шабунину, Михаилу Скорохватову, Владимиру Копейкину, Геннадию Сухих, Левону Ашрафяну, Дмитрию Трофимову. Также в Кремль приглашены Герои Труда – управляющий директор и генеральный конструктор компании «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев, руководитель Федерального центра двойных технологий «Союз» Юрий Милехин, преподаватель волоколамской гимназии Татьяна Бабурова, подземный горнорабочий Эдуард Щербина. Новости СМИ2 Путин указал на необходимость опираться на советские основы в образовании

Фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

В полном возврате к советскому образованию необходимости нет, но нужно опираться на его фундаментальные основы, брать лучшие практики в мире, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьерами ЕАЭС. Глава Российского государства на встрече указал, что Россия предложила развивать «свободу знаний» в рамках ЕАЭС, в том числе внедрение общих принципов и стандартов, координацию научных программ и создание единых учебников, передает ТАСС. «Это совсем не значит, что мы должны вместе с вами – а мы все родом из Советского Союза – вернуться к советской системе образования и талдычить какие-то постулаты 30-летней или 50-летней давности. Совсем нет. Даже совсем по-другому. Мы просто должны опираться на фундаментальные основы нашей системы образования, но смотреть вперед, двигаться вперед, брать самое лучшее, что есть в мире. И создавать свое», – пояснил Путин. В Евразийский экономический союз входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, статус государств-наблюдателей имеют Куба, Молдавия и Узбекистан. Путин присудил госпремии в области культуры, науки, гуманитарной деятельности 11 июня 2023, 12:16 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин подписал указы о присуждении Государственных премий за 2022 год в области культуры, науки, гуманитарной и благотворительной деятельности. Госпремия за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности присуждена главе фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольге Демичевой. За выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности 2022 года госпремией отмечена заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова. За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2022 года госпремию получил режиссер Карен Шахназаров, говорится на сайте Кремля. Госпремии в области литературы и искусства 2022 года присуждены реставраторам Андрею Голубейко и Александре Орловской, гендиректору Первого канала Константину Эрнсту, актрисе Юлии Пересильд, режиссеру Климу Шипенко, худруку Хора имени Пятницкого Александре Пермяковой. Государственные премии в области науки и технологий 2022 года вручены сотрудникам Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилу Скорохватову и Владимиру Копейкину. Премиями отмечены сотрудники Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Минздрава РФ Геннадий Сухих, Левон Ашрафян и Дмитрий Трофимов. Новости СМИ2 Путин: Основу России создают вера и люди

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Текст: Валентина Григоренко

Вера и люди создают основу России, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и награждения Героев Труда в День России. «Не могу не согласиться с тем, что в основе России – вера и люди», – подчеркнул российский лидер, передает ТАСС. По его словам, основу России составляют люди, которые «идут от победы к победе, основывая свою жизнь и всю свою работу на вере – вере в победу, вере в справедливость, вере в Россию». Глава государства еще раз поздравил россиян с отмечаемым в понедельник Днем России. Ранее Путин поздравил россиян с Днем России, отметив, что этот праздник утверждает единство многонационального народа, «преданность своей стране, теплое, душевное отношение к любимой Родине». Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе 9 июня 2023, 18:14 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин в Сочи провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которой политики обсудили вопросы сотрудничества стран и региональные проблемы. Путин отметил, что рад видеть Пашиняна и рад возможности снова поговорить о текущей ситуации в двустороннем плане и по региональным проблемам, передает ТАСС. Пашинян в ходе разговора назвал ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе кризисной из-за установления Азербайджаном КПП. По словам премьера, ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной, несколько месяцев нет газа и электроэнергии, ситуация в Лачинском коридоре остается также сложной. «Подчеркну, что продовольствие в Нагорный Карабах доставляют российские миротворцы в ограниченном количестве», – отметил он. Ранее Пашинян выразил недовольство переговорами 25 мая в Москве по теме разблокирования Лачинского коридора. Новости СМИ2 Путин поручил Мишустину образовать комиссию по ситуации в Херсонской области 9 июня 2023, 20:37 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину сегодня же организовать правительственную комиссию по ситуации в Херсонской области после диверсии на Каховской ГЭС. В поручении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Мишустину поручено образовать правительственную комиссию по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС. При этом срок исполнения обозначен датой 9 июня 2023 года. Ранее в МИД России разрушение Киевом Каховской ГЭС назвали террористическим актом. Напомним, обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины привели к критическим разрушениям, при этом Киев отрицает свою причастность к этому. Малькевич: День России – повод вспомнить о достижениях и победах страны Общественник Малькевич: День России в этом году обретает новый смысл

Фото: Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Текст: Олег Исайченко

Долгое время для россиян было непонятно, что именно они празднуют 12 июня. Но политика президента Владимира Путина по собиранию русских земель вдохнула в День России новый смысл, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Александр Малькевич. «Для меня, как человека, который последний год активно работает в новых регионах, сегодня наиболее ярко понимается смысл и значение Дня России. Мы отмечаем этот день вместе с коллегами и товарищами, которые сражаются сейчас на исконно российских землях», – сказал Александр Малькевич, первый зампред Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты РФ. «Там особенно четко понимают, что политика президента Владимира Путина по защите национальных интересов, по возрождению величия страны, по собиранию русских земель сделала этот праздник поводом для гордости. При этом, несмотря на то, что дате уже 29 лет, долгое время в российском обществе она ассоциировалась с упадком 90-х годов», – замечает собеседник. «Многие говорили о том, что отмечать тут совершенно нечего, ведь в 1991 году страна просто развалилась. Но сейчас политика национального лидера вдохнула в праздник новый смысл. Теперь День России звучит гордо и величественно. Более того, мы видим, что российское общество консолидировано как никогда в истории государства», – добавил эксперт. «Всегда были те, кто хотел завоевать Россию. Но каждый раз мы проходили через катаклизмы и выходили из них сильнее, чем прежде. 12 июня каждый должен вспомнить исторический путь страны, ее победы, достижения, великих лидеров. Это повод осознать, что Россия – влиятельнейшая сила в мире, противостоящая мощи всего коллективного Запада. Мы выстоим благодаря труду и прошлых поколений, и нынешних людей», – заключил Малькевич. Напомним, с 1992 года 12 июня отмечается День России. Дата выбрана потому, что именно в этот день в 1990 году Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации. Впервые праздник отмечался в 1995 году. В Кремле в этот день состоялась первая церемония вручения учрежденных в 1992-1993 годах Государственных премий РФ в области науки и технологий, литературы и искусства. В последующие годы вручение госпремий 12 июня стало традицией. Праздник получил также неофициальное название «День независимости». Эта формулировка в официальных документах не использовалась, однако употреблялась в печати, присутствовала на плакатах и праздничных растяжках, напоминает ТАСС. В этом году президент Владимир Путин также вручит госпремии. Кроме того, он на торжественной церемонии в Кремле лично отметит золотыми медалями «Герой Труда РФ» россиян, удостоенных этой награды, указывает ТАСС. Новости СМИ2 Политолог: День России из простого выходного превращается в повод для гордости за страну Политолог Асафов: День России из простого выходного превращается в повод для гордости за страну

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Текст: Олег Исайченко

Сегодня День России наполняет граждан ощущением гордости за страну. При этом еще недавно у многих праздник ассоциировался с упадком 1990-х и был просто дополнительным выходным в календаре, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. «К сожалению, предыстория праздника широкой аудитории мало известна. День России называли даже Днем независимости, хотя таковым он не являлся», – сказал Александр Асафов, политолог, член Общественной палаты РФ. Он также отметил, что много лет праздник ассоциировался у граждан с упадком 90-х годов. «В 90-х не было понимания, что это за день. Многими он воспринимался как очередной дополнительный выходной. Более того, не все осознавали истинное значение государственного суверенитета. Сейчас же День России наполнен содержанием. Теперь, когда речь идет о суверенитете, мы подразумеваем развитие страны в разных направлениях. Сюда входят в том числе научный, технологический, политический и дипломатический суверенитет», – отметил собеседник. «Для россиян День России – как мы его называем с 2002 года, после переименования – это ощущение гордости за страну, демонстрация консолидации и единства. В этот праздник самое время вспомнить все наши достижения и сплотиться перед теми вызовами, которые встают перед государством», – обозначил Асафов. Он отдельно отметил деятельность президента Владимира Путина по защите национальных интересов России, возрождению величия страны и возвращению русских земель. При этом понятие «Россия» – гораздо шире географии, считает Асафов. «Это и пространство будущего, и пространство возможностей как для личного развития, так и для развития общества и государства», – детализировал политолог, указав, что в России проживает более 190 народов. Напомним, с 1992 года 12 июня отмечается День России. Дата выбрана потому, что именно в этот день в 1990 году Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации. Впервые праздник отмечался в 1995 году. В Кремле в этот день состоялась первая церемония вручения учрежденных в 1992-1993 годах Госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства. В последующие годы вручение премий 12 июня стало традицией, напоминает ТАСС. В этом году президент Владимир Путин также вручит Госпремии. Кроме того, он на торжественной церемонии в Кремле лично отметит золотыми медалями «Герой Труда РФ» россиян, удостоенных этой награды, указывает ТАСС. Общественник: День России в Запорожской области стал глотком свежего воздуха Общественник Гузь: День России для Запорожской области стал особенно значимым

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Текст: Олег Исайченко

В Запорожской области особенно остро чувствуется вся значимость Дня России. Для нас этот праздник стал глотком свежего воздуха, сказал газете ВЗГЛЯД активист из региона Сергей Гузь. «В Запорожской области День России воспринимают как глоток свежего воздуха», – рассказал лидер Приазовского молодежного движения #ЮгМолодой Сергей Гузь. По его словам, праздник для жителей региона важен еще и как символ воссоединения с Россией. «Сегодня особенно ощущается значимость этого события. Мы стали частью единой большой Родины. И это видно, в том числе по поведению людей, которые свободно и с удовольствием приходят на праздник», – поделился собеседник. Люди принимают активное участие в мероприятиях, которые в понедельник проходят в Запорожской области. «У нас состоялся праздничный концерт. На него пришли жители трех поселений: Александровка, Нововасильевка, Крыловское. Активисты молодежного движения раздавали флажки, люди с большой охотой их разбирали», – рассказал Гузь. Напомним, с 1992 года 12 июня отмечается День России. Дата выбрана потому, что именно в этот день в 1990 году Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о госсуверенитете Российской Федерации. Впервые праздник отмечался в 1995 году. В Кремле в этот день состоялась первая церемония вручения учрежденных в 1992-1993 годах госпремий. В последующие годы вручение премий 12 июня стало традицией, напоминает ТАСС. В этом году президент Владимир Путин также вручит госпремии. Кроме того, он на торжественной церемонии в Кремле лично отметит золотыми медалями «Герой Труда РФ» россиян, удостоенных награды, указывает ТАСС. Ранее политолог Александр Асафов рассказал, как День России из обычно выходного превратится в день гордости за страну. Новости СМИ2 Папа Римский отправил Зеленскому письмо 12 июня 2023, 14:33 Текст: Алексей Дегтярев

Папа Римский Франциск в письме к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому заявил о готовности «сделать все», чтобы положить конец страданиям украинского народа, сообщил папский спецпредставитель по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи. Папа Римский написал Зеленскому о необходимости способствования установлению мира как можно быстрее, сказал Дзуппи в интервью Repubblica, передает ТАСС. Франциск выразил готовность помочь и быть рядом со страдающим народом Украины, чтобы положить конец трагедии. Дзуппи указал, что ездил в Киев, чтобы заявить украинской стороне: «Мы с вами и, как сможем, поможем прийти к миру». Кардинал отметил, что есть возможность, что в Москве его примут представители правительства и РПЦ. В конце мая папа Римский Франциск велел возглавить «мирную миссию» по Украине главе Конференции итальянских епископов кардиналу Маттео Дзуппи. В начале июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер Владимир Путин пока не намерен встречаться с посланником папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи.