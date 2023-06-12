Путин назвал фильм «Вызов» прорывом в мировом кино

Первый в мире фильм, снятый в открытом космосе, «Вызов» является прорывом в мировой киноиндустрии, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и награждения Героев Труда в День России.

Путин отметил, что эта картина, безусловно, прорыв в мировом кино. «Его совершила наша российская команда кинематографистов, и это первенство неоспоримо», – подчеркнул российский лидер, комментируя удостоенных государственной премии создателей художественного фильма «Вызов», передает ТАСС.

Глава государства добавил, что сцены взлета, посадки и предельно сложной работы на околоземной станции завораживают отвагой и реализмом.

Говоря о работе автора идеи и продюсера Константина Эрнста, режиссера, оператора Клима Шипенко и исполнительницы главной роли Юлии Пересильд, Путин особо отметил, что «эти кадры не нарисованы на компьютере». «Съемки происходили в настоящем космосе, в его экстремальных условиях, и такого, конечно, раньше не было», – уточнил он.

Путин отметил режиссерскую и операторскую работу Клима Шипенко. «Безусловно, снятая на орбите в невесомости кинолента подтверждает его мастерство и талант», – сказал он.

«Душой фильма, конечно же, стала Юлия Пересильд. Ее героиня, как и сама актриса, доказала, что женщина может преодолеть самые трудные испытания, особенно, когда все силы направлены на спасение человека, попавшего в беду», – заключил российский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность создателям фильма «Вызов», съемки которого проходили на борту МКС. Премьера фильма состоялась 20 апреля.