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Путин назвал фильм «Вызов» прорывом в мировом кино
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Первый в мире фильм, снятый в открытом космосе, «Вызов» является прорывом в мировой киноиндустрии, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и награждения Героев Труда в День России.
Путин отметил, что эта картина, безусловно, прорыв в мировом кино. «Его совершила наша российская команда кинематографистов, и это первенство неоспоримо», – подчеркнул российский лидер, комментируя удостоенных государственной премии создателей художественного фильма «Вызов», передает ТАСС.
Глава государства добавил, что сцены взлета, посадки и предельно сложной работы на околоземной станции завораживают отвагой и реализмом.
Говоря о работе автора идеи и продюсера Константина Эрнста, режиссера, оператора Клима Шипенко и исполнительницы главной роли Юлии Пересильд, Путин особо отметил, что «эти кадры не нарисованы на компьютере». «Съемки происходили в настоящем космосе, в его экстремальных условиях, и такого, конечно, раньше не было», – уточнил он.
Путин отметил режиссерскую и операторскую работу Клима Шипенко. «Безусловно, снятая на орбите в невесомости кинолента подтверждает его мастерство и талант», – сказал он.
«Душой фильма, конечно же, стала Юлия Пересильд. Ее героиня, как и сама актриса, доказала, что женщина может преодолеть самые трудные испытания, особенно, когда все силы направлены на спасение человека, попавшего в беду», – заключил российский лидер.
Ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность создателям фильма «Вызов», съемки которого проходили на борту МКС. Премьера фильма состоялась 20 апреля.
В Минобороны назвали число уничтоженных танков Leopard за сутки
В Минобороны отчитались об уничтожении трех танков Leopard за сутки
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Минувшие сутки ВСУ продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, в результате они потеряли 11 танков, в том числе три Leopard, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства указывается, что в районе Времевского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Кроме того, на Запорожском направлении ВС России за сутки отразили три атаки противника с направлений населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка Запорожской области.
На данных направлениях ВСУ суммарно потеряли до 50-ти военных, 11 танков, среди которых три Leopard, 17 БМП, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевую машину зенитного ракетного комплекса Stormer, а также артиллерийскую систему М777 производства США.
Также за сутки средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Осокоровка Херсонской области был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.
За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM.
Напомним, в районе Времевского выступа, расположенного на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики, уже несколько суток идут ожесточенные бои. Небольшая территория на возвышенности имеет стратегическое значение. Контроль России над выступом не позволяет украинским военным объединить группировки. ВСУ же пытаются отбить этот участок для того, чтобы открыть себе дорогу к Азовскому морю.
Военкоры сообщали, что ВСУ изменили тактику наступления и предприняли фланговые удары вместо лобовых атак на Южно-Донецком направлении.
СМИ: ВСУ потеряли большую часть БМП Bradley
Солдаты ВСУ рассказали, что большая часть имеющихся у Украины БМП Bradley были потеряны в ходе контрнаступления, передает агентство France-Presse.
Так, в издании утверждают, что шесть из девяти БМП мотопехотного подразделения были разбиты, передает РИА «Новости».
На вопрос, удалось ли взять какую-либо значимую территорию, один из военных ответил отрицательно, сомкнув указательный и большой пальцы.
«Примечательно, что украинские войска потеряли более 10% всех поставленных БМП M2 Bradley, а также порядка 20% танков Leopard 2A6 всего за 48 часов активных боевых действий», – отмечал в этой связи накануне Telegram-канал «Военная хроника».
Ранее в Минобороны сообщили, что общие потери украинских войск на южнодонецком и запорожском направлениях составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 бронемашин, а также французская самоходная артустановка Cezar.
Авиаэксперт: Арест Канадой российского Ан-124 создает для мировой авиации опасный прецедент
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Канада создает опасный прецедент не только для России, но и для других государств мира, которые при разногласиях со странами Запада рискуют лишиться своих активов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал авиаэксперт Олег Пантелеев. Ранее канадский кабмин принял решение об аресте и передаче Украине российского транспортного самолета Ан-124 «Руслан».
«Решение о возможной передаче ранее арестованного самолета Украине может стать важным прецедентом. До сих пор российские активы и имущество замораживали. Аналогичным образом ранее поступали и с другими странами – прецеденты Ирана и Ирака нам известны. Но теперь мы можем столкнуться с конфискацией активов, не предполагающей ни их возврата владельцу, ни компенсации их стоимости», – добавляет исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
«Демонстративная санкционная политика Запада как раз и строится на том, чтобы запугать несогласных. Мол, если не подчинитесь, будете лишены многих возможностей и получите многочисленные проблемы», – заключил он, добавив, что другие страны мира наверняка из этого прецедента сделают соответствующие выводы.
Ан-124 «Руслан» по решению властей был арестован, сообщили в канадском МИД. Судьбу борта Оттава тоже определила – как ожидается, он будет передан Украине для «компенсации жертвам нарушений прав человека, восстановления международного мира и безопасности или восстановления Украины», цитирует РИА «Новости». Примечательно, что это решение было анонсировано несколькими часами ранее премьером Джастином Трюдо в Киеве, сообщает агентство Reuters.
Российский сенатор Андрей Климов в своем Telegram-канале выразил уверенность в том, что основным бенефициаром встречи в Киеве был именно Трюдо – и под эту встречу принималось решение об аресте самолета. «Подобный политический туризм дает зримый PR-эффект среди дурачков, которые полагают, что эти как бы лидеры, путешествуя в Киев и позируя там на фоне древних русских храмов, старых советских танков с украинскими ленточками и лозунгами типа «За Україну», совершают нечто героическое «во имя свободы и демократии», – иронично замечает он.
«Да, мистер Трюдо все-таки заплатил Зеленскому за участие в киевском политцирке – пообещал «конфискованный» российский транспортник, нагло украденный у нас большегрузный самолет», – подчеркнул сенатор. «Самолет прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года за 120 минут до того, как пиратские власти Канады закрыли небо для полетов авиации из РФ», – заключил Климов.
Посол России в Оттаве Олег Степанов также окрестил произошедшее грабежом и воровством. По его словам, режим Трюдо показал, что правового государства в Канаде не существует. Напомним, Ан-124 оказался первым российским активом, на котором Канада апробирует санкционный механизм «ареста и конфискации». Самолет с гуманитарным грузом ковид-тестов из Китая был зафрахтован правительством Канады, он прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года.
Появилось видео уничтожения украинских дронов кораблем «Приазовье»
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Опубликовано видео с кадрами уничтожения украинских морских дронов экипажем корабля ЧФ России «Приазовье», который обеспечивал безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».
Уточняется, что все безэкипажные катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля.
Ранее в Минобороны сообщили, что пострадавших при инциденте нет, корабль повреждений не получил. Как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Черного моря зафиксирован американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.
Напомним, 24 мая надводные украинские беспилотники атаковали корабль ЧФ России «Иван Хурс» в исключительной экономической зоне Турции. Атакованный дронами ВСУ корабль ЧФ РФ самостоятельно вернулся в Севастополь.
Украинские катера были произведены в одной из стран Запада, запускались с территории военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове, и управлялись дронами через модули Starlink.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала угрозу брандеров для российских баз и кораблей у причалов и на рейде. С учетом рисков, которые влечет за собой массированная атака брандеров на корабль или судно в море, необходимо, во-первых, провести замену части тумбовых пулеметов на кораблях на дистанционно управляемые модули с качественным прицелом, со стабилизированным наведением и сопряжением с корабельными радиолокаторами.
Оператор, получив сигнал от радиолокатора, сможет на большом расстоянии обнаружить дрон и поразить его точной пулеметной очередью. Вместе с боновыми заграждениями и дисциплинированным несением вахты это сведет опасность от украинских дронов-брандеров к приемлемо малой.
Во-вторых, параллельно с РЛС нужна тепловизионная система наблюдения. Это сделает обнаружение более вероятным и позволит объявить тревогу до того, как личный состав сможет обнаружить брандеры визуально.
В-третьих, стоит вести речь не столько о замене части тумбовых пулеметов на дистанционно управляемые модули, сколько о наращивании «стволов» на борту кораблей и судов. На месте части пулеметных установок должны появиться модули с пулеметами, способные стрелять при качке, по данным стабилизированной оптико-электронной прицельной системы, далеко и точно.
Однако тумбы надо не убирать, а просто перенести, чтобы пулеметов на борту стало больше. И конечно, стрелки на пулеметах должны быть всегда. Круглые сутки во время боевой вахты. Кроме того, нужно оснащать пулеметы тепловизионными прицелами на случай ночной атаки.
Газета ВЗГЛЯД также подробно писала о том, как «Иван Хурс» отбил групповую атаку украинского флота.
Корабль «Приазовье» отразил украинскую атаку в Черном море
Минобороны: Корабль ЧФ «Приазовье» отразил атаку морских безэкипажных катеров
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Корабль ЧФ «Приазовье», обеспечивающий безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», отразил атаку морских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, сегодня около 1 часа 30 минут ВСУ осуществили безуспешную попытку атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье» ЧФ, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря.
В военном ведомстве рассказали, что в ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя, пострадавших нет, корабль повреждений не получил.
В Минобороны отметили, что как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk США.
Ранее стало известно, что беспилотные украинские катера, пытавшиеся атаковать корабль ЧФ России «Иван Хурс», были произведены в одной из стран Запада, запускались с территории военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове, и управлялись дронами через модули Starlink.
Напомним, 24 мая надводные украинские беспилотники атаковали корабль ЧФ России «Иван Хурс» в исключительной экономической зоне Турции. Атакованный дронами ВСУ корабль ЧФ РФ самостоятельно вернулся в Севастополь.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала угрозу брандеров для российских баз и кораблей у причалов и на рейде. С учетом рисков, которые влечет за собой массированная атака брандеров на корабль или судно в море, необходимо, во-первых, провести замену части тумбовых пулеметов на кораблях на дистанционно управляемые модули с качественным прицелом, со стабилизированным наведением и сопряжением с корабельными радиолокаторами.
Оператор, получив сигнал от радиолокатора, сможет на большом расстоянии обнаружить дрон и поразить его точной пулеметной очередью. Вместе с боновыми заграждениями и дисциплинированным несением вахты это сведет опасность от украинских дронов-брандеров к приемлемо малой.
Во-вторых, параллельно с РЛС нужна тепловизионная система наблюдения. Это сделает обнаружение более вероятным и позволит объявить тревогу до того, как личный состав сможет обнаружить брандеры визуально.
В-третьих, стоит вести речь не столько о замене части тумбовых пулеметов на дистанционно управляемые модули, сколько о наращивании «стволов» на борту кораблей и судов. На месте части пулеметных установок должны появиться модули с пулеметами, способные стрелять при качке, по данным стабилизированной оптико-электронной прицельной системы, далеко и точно.
Однако тумбы надо не убирать, а просто перенести, чтобы пулеметов на борту стало больше. И конечно, стрелки на пулеметах должны быть всегда. Круглые сутки во время боевой вахты. Кроме того, нужно оснащать пулеметы тепловизионными прицелами на случай ночной атаки.
Газета ВЗГЛЯД также подробно писала о том, как «Иван Хурс» отбил групповую атаку украинского флота.
Военкор рассказал, как ВСУ отрабатывают бюджет «контрнаступа»
ВСУ «берут штурмом» населенные пункты, делают там фото для отчета о проведенном контрнаступлении, а затем снова уходят, заявил военкор Александр Сладков.
В частности, речь идет о населенных пунктах Нескучное и Благодатное. ВСУ зашли в них, для протокола сделали и опубликовали фото с флагом и ушли.
«А что им там делать? Мы на горе, смотрим на них сверху вниз, видим каждого, как на ладони», – написал Сладков в Telegram.
По словам военкора, одна из главных задач украинского командования – отработать бюджет «контрнаступа».
«Имеешь хоть какой-то успех? Сними и покажи. Не имеешь – сними якобы успех и покажи два раза», – добавил Сладков.
Ранее военкоры заявили о том, что ВСУ начали менять тактику наступления.
Эксперты: Безэкипажные катера меняют принципы вооруженной борьбы на море
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Безэкипажные катера (БЭК) – принципиально новое средство вооруженной борьбы на море. Оно способно радикально повлиять на ход морских конфликтов уже в ближайшем будущем, отметили авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах».
«Технология удаленного управления кораблями создает сценарии, которые еще недавно невозможно было даже представить. И чем более дешевой и распространенной эта технология в итоге окажется, тем больше будет опасность для ВМС любой страны», – отмечают эксперты в Telegram.
При этом, БЭК вовсе не всегда будут похожи на те образцы, которые атаковали российские корабли «Иван Хурс» и «Приазовье». БЭК может выглядеть как небольшой траулер, рыбацкая лодка, баркас, шаланда, шлюпка или яхта.
«А если ваш эсминец или корвет идет узким проливом? Или стоит на рейде переполненного порта, и вокруг него всегда ходят сотни разнообразных местных суденышек? А вдруг из этой группы на расстоянии в двух-трех кабельтовых отделится внезапно два-три десятка шлюпок и пойдут на ваш военный корабль, стоящий на якоре? Какое их количество сможет утопить дежурная вахта за те пару минут, что будут в ее распоряжении?» – задаются вопросом аналитики.
Кроме того, взрывчатка может быть тайно заложена на совершенно обычную, нормальную рыбацкую лодку, как и удаленная система управления ею. А моряки этой лодки могут стать такой же жертвой, как и цель, против которой лодка будет отправлена.
По словам экспертов, любое плавстредство можно будет начинить взрывчаткой, приделать самый примитивный взрыватель и поставить систему удаленного управления.
«Эта технология со временем может оказаться доступной даже самым примитивным странам и организациям – как дикари амазонских джунглей сегодня используют мобильные телефоны. И проблема окажется куда больше, чем те приключения, которые устраивали в свое время торговому флоту пираты из Сомали», – заключили авторы канала.
В Минобороны России ранее сообщили, что корабль ЧФ «Приазовье», обеспечивающий безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», отразил атаку украинских быстроходных безэкипажных катеров.
Все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля, инцидент произошел в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. Экипаж и сам корабль не пострадали.
24 мая надводные украинские беспилотники атаковали корабль ЧФ РФ «Иван Хурс» в исключительной экономической зоне Турции.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала угрозу брандеров для российских баз и кораблей у причалов и на рейде.
Американский публицист Херш заявил о поддержке СВО большинством жителей Земли
Американский публицист Херш: Подавляющее большинство жителей Земли поддерживает спецоперацию России на Украине
Подавляющее большинство жителей Земли поддерживает спецоперацию России на Украине, выразил мнение американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
В вышедшем на YouTube-канале британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя интервью Херш отметил, что доля центральноазиатских, южноазиатских и африканских стран, которые перестали быть проамериканскими и превратились в пророссийские, достаточно велика, передает ТАСС.
Херш выразил уверенность в том, что проводимую Россией на Украине СВО поддерживает гораздо больше половины населения мира.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты утратили доверие к себе в разных частях мира, хотя раньше подобное и трудно было себе представить.
Ранее Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России полностью поддержал российский народ в деле защиты суверенитета.
Умер Сильвио Берлускони
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Ветеран итальянской политики, основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, трижды возглавлявший правительство, скончался на 87-м году жизни, сообщили СМИ.
Как пишет Corriere della Sera, Берлускони умер в больнице в Милане, передает ТАСС.
Отмечается, что в медучреждение съехались все пять его детей. Первые соболезнования близким политика начали поступать от соратников и политических оппонентов.
Ранее сообщалось, что Сильвио Берлускони выписали из миланской клиники «Сан-Раффаэле», где он находился более одного месяца.
Напомним, СМИ сообщили, что госпитализированному с пневмонией в Милане Берлускони диагностировали лейкемию. В апреле стало известно, что форма хронической лейкемии, от которой страдает экс-глава правительства Италии Сильвио Берлускони, поддается лечению.
Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане. Изначально был удачливым бизнесменом, в 1994 году, после периода успешной предпринимательской деятельности в сфере строительства и телекоммуникаций, будучи миллионером, Берлускони начал политическую карьеру, трижды возглавлял правительство. После второго избрания в 2001 году Берлускони стал единственным до сих пор в послевоенной республиканской истории Италии главой правительства, сохранявшим пост на протяжении всего установленного пятилетнего срока. В третий раз Берлускони становился премьером в 2008 году.
Всегда был ярым противником коммунизма и сторонником либеральной капиталистической модели, что не помешало ему стать, как говорили, «адвокатом России». В годы его правления «Группа семи» расширилась за счет России до «восьмерки». Впервые российский лидер был приглашен на саммит, который прошел в 1996 году в Неаполе. За годы встреч на высшем уровне Берлускони выстроил дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Долгие годы Берлускони был владельцем футбольного клуба «Милан», а недавно купил «Монцу», которую вывел в серию А.
В Японии заявили о защите Украины «ядерным зонтиком» Китая
Премьер Японии Кисида: Китай гарантирует Украине защиту от применения ядерного оружия
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Япония считает, что Китай в соответствии с договоренностями между Пекином и Киевом, дает Украине защиту от применения в отношении нее ядерного оружия, выразил мнение японский премьер-министр Фумио Кисида в ходе дебатов в комитете нижней палаты парламента.
Отвечая на вопрос о том, защищена ли Украина «ядерным зонтиком», Кисида заявил в ходе дебатов в комитете нижней палаты парламента Японии, что ему известно о договоренностях между Китаем и Украиной 2013 года об эффективном сотрудничестве, передает ТАСС.
По словам Кисиды, в совместном заявлении Пекина и Киева, опубликованном в то время, говорится, что Китай согласен предоставить Украине взаимные гарантии безопасности в случае вторжения на Украину или угрозы вторжения с применением ядерного оружия.
В начале июня спецпредставитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй заявил о готовности Пекина создать условия для деэскалации украинского конфликта. В конце мая Китай призвал в СБ ООН к возобновлению переговоров России и Украины.
В США предрекли последствия провала наступления ВСУ для Украины и НАТО
Американский публицист Херш: Контрнаступление ВСУ не принесет ничего хорошего ни Украине, ни администрации США, ни НАТО
Американский публицист Сеймур Херш выразил уверенность в том, что украинское контрнаступление не принесет положительных результатов ни для Киева, ни для администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена, ни для НАТО.
В вышедшем на YouTube-канале британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя интервью Херш отметил, что «контрнаступление не будет хорошим» ни для Украины, ни для НАТО и администрации президента США, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о возможном полномасштабном участии НАТО в конфликте на Украине, лауреат Пулитцеровской премии заметил, что альянс и так уже вовлечен в боевые действия с точки зрения консультирования и подготовки украинских войск.
В то же время Херш высказал предположение, что ВСУ будет непросто добиться эффективности ведения боевых действий, так как украинские подразделения обучались в разных странах НАТО, а совместные маневры даже не отрабатывали .
Как считает Херш, «это как если у вас есть 15 танцевальных групп, которые обучались раздельно, а после вы поместили их в одну аудиторию и дали им три дня, чтобы организовать совместное выступление». Он выразил уверенность, что в таких условиях было бы невозможно добиться хорошего результат . По его словам, именно это сейчас и происходит в украинской армии.
Накануне военкоры сообщили, что ВСУ начали менять тактику наступления.
Минобороны подписало первый контракт с добровольческим отрядом «Ахмат»
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Минобороны подписало первый контракт в рамках приказа о добровольцах с отрядом «Ахмат», подготовленным Российским университетом специального назначения, сообщили в военном ведомстве.
В сообщении ведомства в Telegram-канале отмечается, что контракт подписали заместитель начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.
По словам Кима, в зоне СВО участвует «достаточно большое» количество подразделений, добровольческих отрядов и других воинских формирований.
Командир «Ахмата» Апты Алаудинов отметил, что решение правительства позволяет уровнять весь соцпакет для участвующих в боевых действиях бойцов, и позволит «сделать так, чтобы нам не пришлось выискивать юридические моменты, через которые можно будет каким-то образом помочь нашим бойцам».
Он добавил, что за год и три месяца «Ахмат» подготовил и направил на передовую несколько десятков тысяч добровольцев. По его словам, каждое на своем уровне подразделение имело свои льготы, но не было общего социального пакета.
Депутат Госдумы Адам Делимханов в свою очередь отметил, что контракт дает тот же статус военнослужащего, как и в министерстве обороны, поэтому другие добровольческие отряды их тоже подпишут.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций.
Financial Time: Вступление Украины в ЕС навредит Европе
В Financial Times узнали, как Украина навредит Европе
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Вступление Украины в Евросоюз может повлечь за собой ряд последствий, которые могут ударить по самой структуре альянса, считает журналист Financial Times Тони Барбер.
Так, автор указывает на то, что союзники Украины преследуют собственные цели, уже ограничивая киевский режим экономически. Ряд стран, например, Болгария и Венгрия, не готовы к неограниченному экспорту украинской сельскохозяйственной продукции в ущерб собственному производству, передает РИА «Новости».
Кроме того, значение имеет вопрос перераспределения бюджета ЕС в случае присоединения к нему Украины, так как более густонаселенные страны претендуют на большие отчисления из Брюсселя.
«Какие страны добровольно откажутся от миллиардов евро, чтобы освободить место для Украины?» – задает вопрос автор.
Ранее стало известно, что Евросоюз не сможет единовременно принять и Украину, и Турцию. «В какой-то момент нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы – это последнее расширение. Немыслимо, чтобы ЕС смог принять и Турцию, и Украину. Рынок этого не выдержит», – привело издание Politico слова высокопоставленного европейского чиновника.
Глава Союза украинцев заявил о проблемах в Польше у беженцев из-за русского языка
Глава Союза украинцев Польши: Беженцы настроили против себя поляков из-за использования русского языка
Отношение польского населения к украинцам постепенно становится хуже из-за использования беженцами русского языка, сообщил глава Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка.
Скорка рассказал газете The Guardian, что полякам трудно понять почему украинские беженцы до сих пор не смогли выучить ни украинский, ни польский языки, передает ТАСС.
Напомним, в Польше, по предварительным данным, проживают 950 тыс. украинских беженцев, а всего в стране находится около 2,3 млн украинцев.
Ранее польские СМИ писали, что беженцы с Украины «захватили» польский Красныстав, превратив некогда мирный город в «место мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность своих семей и друзей».
Военкоры показали «охоту» «Аллигаторов» на Bradley
Российские военкоры опубликовали видео уничтожения вертолетами Ка-52 «Аллигатор» наступающей техники США и пехоты на Времевском выступе.
На кадрах показано, как летчики ВВО уничтожили два американских БМП Bradley вместе с экипажами, кроме того, поражены скопления пехоты противника, передает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Ранее солдаты ВСУ признались, что большая часть имеющихся у Украины БМП Bradley были потеряны в ходе контрнаступления.